– Hver gang telefonen ringer, frykter vi at noen har dødd

Hjemme i stua i Bergen står TV-en med Al Jazeera sin nyhetskanal på hele døgnet. Khaled Astal og kona hans Areej Shubair er begge flyktninger fra Gaza.

I hjemlandet har de søsken, foreldre, onkler, tanter og annen nær familie som nå frykter for livene sine.

– Jeg tror dette er det verste jeg har opplevd i mitt liv. Det finnes ikke noe verre enn å sitte å vente. Hvert eneste øyeblikk ser du på telefonen for å kanskje høre om familien er i live, eller om de har mistet livet.

LIVSTEGN: Khaled Astal ringer ofte til sine brødre for å høre om de fortsatt er i live. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Astal taster inn nummeret til broren. Sekundene er lange når han venter på svar. Han har tre brødre som alle jobber på sykehus i Gaza.

Til slutt kommer han gjennom. Broren Mostafa begynner å fortelle om situasjonen.

– Sju kollegaer av broren min har mistet livet. En av legene døde nå, mens vi snakket på telefonen, sier Astal rett etter at de har sagt farvel.



I GAZA: Broren til Astal, Mostafa, må jobbe ekstra skift på sykehuset på grunn av krigen. Foto: Privat

– Han forteller at de bomber sykehus, skoler og sivile hus, og det skjer for det meste uten varsel. Ambulansearbeidere blir skutt på mens de prøver å redde liv.

Mostafa forteller at de må jobbe med flere pasienter inne i samme sal, fordi det ikke er nok plass til alle.

TROSSER FRYKTEN: Mostafa opererer en pasient mens han frykter at sykehuset skal bli truffet av Israelske raketter. Foto: Privat

– De har ikke mer kapasitet, de må ta inn flere enn de kan håndtere. De må jobbe to døgn på sykehuset. Så får de ett døgn fri, de sover for å kunne jobbe mer. Det er eksepsjonelt på grunn av krig, gjenforteller Astal.

I tillegg forteller broren om at sykehusene har fått en tydelig beskjed fra Israel.

– Israel har varslet flere av sykehusene i nord at de må tømmes for pasienter og mennesker. De sier det er fordi de skal ha militær operasjonsaktivitet.

– Betyr det at de har tenkt å bombe sykehusene?

– Ja, rett og slett. Også har de varslet med raketter mot sykehuset, forteller Astal.

PÅ JOBB: Mostafa med kolleger i Gaza. Foto: Privat Les mer PÅ JOBB: Mostafa (t.v) med kolleger i Gaza Foto: Privat Les mer PÅ JOBB: Mostafa etter jobb i Gaza Foto: Privat Les mer

– Direktøren for sykehuset Al-Auda i nord-Gaza svarte med å si: «Det er mange som ligger med respirator og på intensivbehandling. Det er rett og slett akkurat som å ta selvmord om vi skal begynne å flytte på de menneskene.»

Flere ganger i telefonsamtalen sier Mostafa: – Det er ingen trygg plass i Gaza.

Her er en oppdatert oversikt over hva som foregår i Gaza og Israel akkurat nå.

150 mennesker i to leiligheter

De tre brødrene til Khaled Astal og hans familie holder til sør i Gaza. Areej Shubair sin familie har måttet flykte fra nord til sør.

UROLIG: Areej Shubair frykter for hva som vil skje med familien i Gaza. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Konen min sin familie bor nå sammen med 150 mennesker i to leiligheter. Uten strøm, uten mat og uten vann. De har kuttet all tilførsel, i hele Gaza, forteller Astal.



– Vi ser på mobiltelefonen hvert eneste øyeblikk for å se om det er nyheter derfra.

Ni år gamle Naya sitter også hjemme i Bergen og følger med. Hun har akkurat blitt gammel nok til å forstå hva som skjer i hjemlandet til foreldrene.

VONDT: Naya (9) i armkroken til pappa, mens hun ser på nyhetene. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Jeg synes det er vondt å se på det. At folk dør. At de ikke har et hus, mistet foreldre, barn som dør, babyer som har mistet hele familien sin. Jeg synes det er veldig dumt, sier Naya (9).

– Frykter at det blir verre og verre

– Vi har vært under blokade i mer enn 17 år nå. Men den totalblokaden som skjer nå er grusom. Det er utsulting av et helt folk. Det er ingen matforsyning. Ingen får komme inn eller ut fra Gaza i det hele tatt, forteller Astal.

LIVSTEGN: Familiene kommuniserer på Whatsapp, men noen ganger kan det gå mange timer før de får livstegn fra familien i Gaza. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

I Gaza bor det 2,3 millioner mennesker. Nå har krigen pågått i en uke, og allerede har mange måttet bøte med livene sine i det inngjerdede området.

– Jeg tenker tilbake på det som skjedde i 1948, da halvparten av befolkningen, eller mer enn det, rundt 62 prosent av befolkningen, måtte flykte til andre land.

Da andre verdenskrig var over, ble det bestemt at jødene trengte et eget land. Da så man til britiskstyrte Palestina. Tre år senere, i 1948, brøt den arabiske-israelske krigen ut, og Israel tok over store områder som en gang tilhørte Palestina.

FLYKTER: Familier på flukt etter luftangrep i Rafah. Foto: Mohammed Abed/AFP/NTB Les mer MISTET FAMILIEN: Palestinske Mohammad Abu Daga mistet åtte familiemedlemmer i et israelsk angrep. Foto: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters/NTB Les mer LETER: Palestinere leter etter skadde og ofre etter rakettangrep. Foto: Mohmmed Salem/Reuters/NTB Les mer

Fredag denne uken sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at man nå bare har sett starten på Israels angrep.

Det kan bety starten på ny og omfattende arabisk-israelsk krig.

– De sier det er bare starten. Vi frykter at det bare kommer til å bli verre og verre, beskriver Astal, og fortsetter:

– Vi har vært okkupert og kolonisert i 75 år.

Men han har likevel håp.

– Det eneste vi vil er å få frihet og en egen stat. Vi kjemper for den friheten. Vi ber folk til å støtte oss, sier han.