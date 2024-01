Ukrainere beskriver et «dobbeltliv» i Norge.

– Hver eneste tanke om framtiden er vond. Vi har ingen perspektiver, sier ukrainske Tetiana Emelianova.

Hun flyktet fra den ukrainske byen Irpin våren 2022, som på daværende tidspunkt var okkupert av russiske styrker. Med seg til Norge hadde hun sønnen og moren.

Nå jobber hun med integrering i Nordre Follo kommune, og må ta «en dag av gangen».

– Det er mye lettere å fokusere her og nå. Det er den eneste måten å fungere på.

Et «dobbeltliv»

Emelianova lever det hun beskriver som et slags «dobbeltliv», med én fot i Norge, og én i Ukraina.

– Det er bare kroppene våre som er her, men den største delen av hjertene og hjernene våre er i Ukraina. Vi bor to steder på samme tid, fortsetter hun.

Fredag deltok hun på presentasjonen av en omfattende rapport om ukrainske flyktninger i Norge. Forskningsrapporten ble utarbeidet av NIBR ved OsloMet, på bestilling fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

RAPPORT: Ukrainske Tetiana Emelianova deltok på rapport-presentasjonen fredag. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Vil bli i Norge

Blant hovedfunnene i rapporten er at hele én av tre ukrainere ønsker å bli boende i Norge, selv etter at krigen er over.

Dette til tross for at de i den kollektive beskyttelsen de har i Norge, bare har rett på midlertidig opphold i en begrenset tidsperiode.

Seniorforsker ved NIBR, Vilde Hernes, som har ledet arbeidet med denne rapporten, peker på at usikkerheten knyttet til den midlertidige statusen, er en stor utfordring.

– Usikkerheten rundt krigens varighet og midlertidigheten ved ukrainernes opphold er en stor utfordring på alle nivåer, sier Hernes.

LEDET ARBEIDET: Seniorforsker, Vilde Hernes. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Tidsperspektivet påvirker alle, fra flyktningen selv, til kommunen som bosetter. I rapporten kommer det fram at det er en slags «mismatch» mellom det uttalte målet om at ukrainerne skal returnere til hjemlandet etter krigens slutt, og hvordan ukrainere og kommunene tenker over situasjonen.

Ordfører: – En stor uro

Flere og flere tror det er snakk om år, ikke måneder, før Ukraina igjen kan klassifiseres som et trygt land.

– Det er helt klart at det er en stor uro blant folk og flyktninger, og alle i kommunen, sier Osterøy-ordfører Lars Fjeldstad (Sp).

Den lille kommunen på den store øya vil innen utgangen av 2024 ha bosatt rundt 200 flyktninger fra Ukraina. Det har gått veldig bra så langt, poengterer ordføreren.

KREVENDE SITUASJON: Osterøy-ordfører Lars Fjeldstad (Sp) har flere ganger uttalt seg om utfordringene med å bosette så mange på så kort tid. Foto: Elias Engevik / TV 2

Samtidig har han ved flere anledninger uttalt seg om utfordringene rundt situasjonen.

– Det er en ufattelig krevende og tragisk situasjon disse flyktningene har havnet i. De er blitt kastet ut i en forferdelig krig i hjemlandet. De har måtte flykte derfra, og har kommet hit. Her har de fått god hjelp, men samtidig har de dette hengende over seg, hele tiden. At de ikke vet hva som skal skje, fortsetter ordføreren.

– Kan ikke fortsette i samme tempo

Situasjonen rundt bosetting av flyktninger fra Ukraina, blir ofte tema når ordfører Fjeldstad snakker med både ordførerkollegaer og partifeller i Senterpartiets sentralstyre.

– Budskapet mitt har vært at selv om ting har fungert bra til nå, så ser vi at det begynner å bli ganske krevende. Det kan ikke fortsette i det samme tempoet som har vært i snart to år, forteller ordføreren.

Han er derfor ikke overrasket over ett av de andre hovedfunnene i rapporten.

STOR ØY: Osterøy er en stor øy, men en liten kommune. Foto: Elias Engevik / TV 2

Som TV 2 omtalte fredag, sier hele én av fire kommuner «nei» til å bosette flere ukrainere. Undersøkelsen er gjort blant de som er ansvarlig for flyktningtjenestene i kommunene, og er en del av en omfattende rapport om flyktningsituasjonen.

100.000 innen 2025

Så langt har om lagt 70.000 ukrainere søkt om kollektiv beskyttelse i Norge, og flere skal det bli. IMDi har bedt norske kommuner om å bosette totalt 37.000 nye ukrainere i løpet av 2024.

Dermed kan det være over 100.000 ukrainere i Norge innen utgangen av året.

Det blir en krevende oppgave å bosette alle disse, er tilbakemeldingen fra kommunene, ifølge rapporten.

– Det er krevende å finne egnede boliger til alle disse menneskene som kommer. I tillegg er det de generelle kommunale tjenestene. Flyktningene skal jo ha den samme hjelpen som alle oss andre. Men er her vi at kapasiteten begynner å bli ganske sprengt, forteller Fjeldstad på Osterøy.

MANGE: Kommunesektorens organisasjon (KS) hører ofte fra kommunene om kapasitetsutfordringer. Foto: Aage Aune / TV 2

KS: – Vanskelig

Kommunesektorens organisasjon (KS) deler dette bildet. Fungerende områdedirektør, Mari Trommald, understreker at rapporten også viser at den massive økningen i bosetting av flyktninger har gått veldig bra.

– Men det betyr ikke at dette kan fortsette.

– Det å få en stor økning framover nå, blir vanskelig for kommunene, sa Trommald til TV 2 i forbindelse med rapportlanseringen.

Også regjeringen har anerkjent at ankomsttallet må stabilisere seg på et mer bærekraftig nivå, og at det blir en jevnere fordeling på ankomstene mellom Norge og våre naboland.

Fornøyd med grep

Derfor har det den siste drøye måneden blitt innført en rekke innstramminger for ukrainere. Den siste, og kanskje mest inngripende, er et tilnærmet utreiseforbud til hjemlandet for ukrainere.

Ordfører Fjeldstad på Osterøy mener tiltakene var riktige.

– Jeg opplever at dette var kloke og gode grep. Jeg tror det var fornuftig å gjøre oss litt mindre attraktive.

KRYSTALLKULE: Fjeldstad synes det er vanskelig å se for seg hvordan 2025 blir, men tror det kan bli enda mer krevende. Foto: Elias Engevik / TV 2

Mer krevende i 2025

Kommunene har fram til 15. februar å svare på IMDis anmodning for i år.

Osterøy kommune er av anmodet om å bosette 75 ukrainere i 2024. Kommunestyret har, etter dialog med de ulike tjenestene i kommunen, besluttet at de bare kan bosette 65. Det er det de klarer å håndtere.

– Kan dere bosette like mange i 2025?

– Det blir jo vanskelig å svare på, og se inn i krystallkulen. Men vi ser med denne utviklingen, så er at det ville nok blitt en svært, svært krevende jobb.