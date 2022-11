Hver dag venter Alesia på ett tegn fra sønnen

Alesia Mitsyk (39) flyktet fra bomberegn i Mykolajev til lille Alver kommune i Vestland. Der studerer hun norsk på Universitetet i Bergen og bidrar som frivillig på Alvesund skole og i den ukrainske foreningen i Bergen.

Avbrøt studiene for å redde liv

Sønnen hennes Nikita studerer medisin i Kyiv, men da krigen brøt ut, meldte han seg som frivillig soldat i saniteten. Han har behandlet ukrainere som er skadd av skudd og bomber og trykkbølger.

Blant annet en eldre kvinne som skadet ryggen da hun ble kastet i veggen av en trykkbølge etter en bombe. Nikita fikk stabilisert ryggraden, og kvinnen ble i stand til å gå igjen, forteller ambulansesjåføren Krystyna som var med på operasjonen.

REDDER LIV: Nikita behandler ukrainer som er såret og skadd i krigen. Foto: Privat

Mens krigen herjer i hjemlandet, venter Alesia hver dag på bekreftelse på at sønnen fortsatt er i live. Noen ganger rekker han bare tekste et plusstegn, som er deres avtalte kode for at alt er ok.

Panikk

Så, for tre uker siden, fikk hun ikke kontakt med 19-åringen på over et døgn. Da ble moren lammet av frykt.

– Jeg klarte ikke puste, leve, sove. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg klarte ikke spise.

Hun ringte kjente som var igjen i Ukraina. Ingen kunne svare henne på hvordan det gikk med sønnen. Inntil Nikita selv sendte en SMS til mamma: «Hva skjer da? Det går bra med meg, hvorfor har du panikk?»

Alesia beskriver lettelsen hun kjente da frykten slapp taket:

– Tårene kom som en elv!

FRYKT: Alesia beskriver en lammende frykt nå hun hører fra sønnen på et døgn. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
OVERRASKELSE: Nikita blir intervjuet av Voice of America. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
SAVN: Alesia spiller videoen av sønnen om og om igjen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
HÅP: Alesia håper hun vil få oppleve å gi sønnen en god klem. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Siden har de utvekslet korte meldinger daglig.

Så fikk hun plutselig en lenke til en video:

Voice of America med flere enn 300 millioner seere i 48 land hadde intervjuet Nikita og Krystyna om hvorfor de vervet seg som frivillige i en krig som har kostet 40.000 sivile ukrainere livet.

– Jeg har sikkert sett den reportasjen ti ganger.

Sendt til fronten som dronepilot

Før krigen kunne Nikita litt om droner, så da den ukrainske hæren trengte flere dronepiloter, ble han flyttet fra saniteten til fronten. Da må han særdeles tett på de russiske styrkene for å kunne lokalisere hvor de er og hva de foretar seg.

– Jeg burde kanskje være stolt av sønnen min, men akkurat nå føler jeg ikke på stort annet enn bekymring. Det er en mye mer utrygg jobb enn den han hadde før.

For å vise moren og TV 2 hvilke forhold han operer under, sendte Nikita henne unike opptak fra førstelinjen. Han har filmet med GoPro fra felt med tanks, soldater, og bomber.

– Jeg er veldig bekymret for ham. Bekymret for at han skal bli skadet.

SAMMEN FØR KRIGEN: Alesia sammen med Nikita på første dag av medisinstudiet. Foto: Privat

Nikita er fast bestemt på å gjøre alt han kan for landet sitt. Først i krigen, så som nevrokirurg når han får fullført medisinstudiet.

– Han burde leve studentlivet, men så ble det slik... Jeg håper jeg lever til det øyeblikket hvor jeg kan få klemme ham!