Hver dag ser de videoer som får tårene til å renne

NORDSTRAND (TV 2): Fra hver sin sofa i Norge følger brødrene Ehsan og Said Tutunchian nøye med på sosiale medier.

FLYKTET SOM BARN: Brødrene Ehsan og Said kom til Norge i 1992, som politiske flyktninger. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det gjør noe med deg når du ser en tiåring bli skutt og drept, sier Said Tutunchian (42).

Han kommer over slike videoer og bilder daglig. Så sprer han dem videre i sosiale medier.

Det er sånn han og broren Ehsan Tutunchian (40) bidrar.

– Vi har ikke våpen, men vi har mobiltelefoner og PC-er og kan gjøre stor skade, poengterer Ehsan.

Begge jobber til daglig som fastleger. Said er i tillegg lege for det norske kvinnelandslaget i fotball.

Fritiden bruker de på Iran, landet de ble født i. Og det gjør de på tross av de truende meldingene de har mottatt i årevis.

Fortvilet over at ingen bryr seg

Ehsan viser frem bilder av en person som er skutt. Bildene er for sterke til at vi kan vise dem i denne artikkelen.

– For to netter siden så jeg en video av en seks år gammel gutt. Han sto på graven til faren sin og ropte «martyrer dør aldri». Det er veldig rystende scener, sier Said.

Han viser frem video av en ti år gammel gutt som leker med en båt i et lite vannkar. Så får vi se video av liket hans, liggende på et teppe, med store isblokker rundt. Han ble angivelig drept av det iranske regimets revolusjonsgarde.

– Det har ikke gått én natt uten at jeg har grått på kveldene når jeg ser disse videoene.

Likevel sprer de videoene videre i sosiale medier. De vil at Norge og andre vestlige land skal bry seg.

– Den følelsen vi sitter igjen med, er at ingen bryr seg. Vi ser brutaliteten i Iran. Så ser vi hvordan andre saker får oppmerksomhet, sier Said.

– Vi må bruke tiden og energien vår til å yte den lille hjelpen vi kan for å bli kvitt regimet, sier Ehsan.

SPRER VIDEOER: Ehsan viser frem bilder av en demonstrant som er skutt. Foto: Erik Edland / TV 2

Klart budskap til Støre

Presteskapet i Iran har drept titusener av mennesker siden det kom til makten i 1979, ifølge Amnesty. Innbyggerne får ikke kle seg som de vil, de får ikke snakke det språket til vil, de er nektet ytringsfrihet og de risikerer dødsstraff for homofili og utroskap.

Nå ser vi starten på en revolusjon i Iran, sier både Ehsan og Said.

Demonstrasjonene som for alvor startet med moralpolitiets antatte drap av Mahsi Amini (22), har nå spredd seg til mer enn 150 byer og 140 universiteter i alle landets 31 fylker.

Siden 16. september skal regimet ha drept minst 416 personer, inkludert minst 50 mindreårige, ifølge Iran Human Rights. Over 18.000 mennesker er arrestert. Det skal primært være Basji-avdelingen i regimets garde som står bak dette.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Turk, har bedt om en uavhengig gransking av Iran. Han bekrefter det brødrene Tutunchian sier, nemlig at regimet bruker dødelige våpen for å slå ned på ubevæpnede demonstranter som ikke utgjør noen fysisk trussel.

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, roser Basji-militsen som har slått ned på de ubevæpnede demonstrantene i to måneder nå.

– I møte med fienden på slagmarken har basjiene alltid vist seg modig, og ikke vært redd for fienden, sier Khamenei ifølge CNN.

Nå må Norge på banen, mener Ehsan og Said.

– Vi er norskiranere. Jeg er norsk landslagslege og har levd store deler av livet mitt her i Norge. Jeg stemte selv på Arbeiderpartiet. På Jonas Gahr Støre. Han må ikke bare fordømme dette her, sier Said, og peker på at både Canadas statsminister og Frankrikes president har støttet revolusjonen i Iran.

Satt selv i fengsel som barn

Ehsan ber oss ta med denne oppfordringen i artikkelen:

– Vi eksiliranere vil at Norge og Vesten skal gjøre noe. Og da snakker vi ikke bare om fordømmelse. Regimet er blitt fordømt i 40 år og ingenting har skjedd. Vi vil ha klare tiltak!

– Steng den iranske ambassaden og kast ut alle her som har tilknytning til regimet, steng den norske ambassaden i Iran og erklær dette som en iransk revolusjon, oppfordrer Ehsan.

DE HENRETTEDE: Said viser frem en tykk bok med bilder av dem som ble henrettet av regimet i 1988. Ifølge motstandsbevegelsen ble 30.000 politiske fanger henrettet det året. Foto: Erik Edland / TV 2

Brødrene påpeker at regimet bruker våpen kjøpt fra Vesten for å drepe sine egne innbyggere, og sier at Irans cyber-armé bruker avlyttingsutstyr og datautstyr kjøpt fra tyske, franske og engelske selskaper. De ønsker at revolusjonsgarden plasseres på terrorlisten.

– Apartheid-regimet i Sør-Afrika ble styrtet etter at alle land trakk ut sine ambassadører der, innførte null kontakt og total sanksjon. Vi sier ikke at man bør sanksjonere mat og medisiner, men sanksjoner olje og våpen, sier Ehsan.

Brødrene har selv erfart presteskapets brutale regime. Nærmest fra fødselen av, uten at de husker så mye av det. Ehsan var 4-5 måneder og Said snaut to år da de satt i fengsel sammen med mamma og pappa.

– Vi har foreldre som var aktive i motstandsbevegelsen. 15 i familien og slekten vår ble henrettet av det iranske regimet under massakren av politiske fanger i 1988, sier Ehsan.

30.000 politiske fanger ble henrettet det året, ifølge motstandsbevegelsen. Faren deres satt fem år i fengsel som politisk fange, inkludert 16 måneder sammenhengende i isolat.

I desember 1992 kom de til Norge som kvoteflyktninger. Da var Said tolv år og Ehsan ti.

– Pappa kom et år i forveien. Han rømte etter at han slapp ut av fengsel, forteller Said.

De bosatte seg først i Trøndelag, før de flyttet til Oslo og Bøler.

43 ÅR: Hele livene sine har brødrene Tutunchian opplevd et undertrykt Iran. Foto: Erik Edland

Dukket opp i såpeopera

Brødrene forteller at de har vært aktive i motstandskampen siden de kom til Norge. De gir oss spesifikke detaljer om hva de har gjort, men ber oss om å utelate det meste av det. Alt vi får høre, er helt lovlige aktiviteter.

Så forteller de om Ruhollah Zam.

Amnesty International bekrefter historien: Zam drev en Telegram-kanal kalt AmadNews, hvor han hadde over en million følgere. Der postet han videoer og skrev om korrupsjon blant lederne i Iran og om protester i gatene.

– Han hadde hoppet av fra regimet selv og hadde masse informasjon om hvordan regimet stjeler penger. Det iranske regimet sendte det vi kaller «en spurv», en kvinnelig agent, som lurte ham. Hun sa at store mullaer i Iran ville starte et TV-selskap med ham, «for de vet du har mye makt», men at de ville møte ham personlig i Irak, forteller Ehsan.

– Da han landet på flyplassen i Bagdad, ble han arrestert, kjørt til grensen, levert til det iranske regimet, torturert og presset til falsk tilståelse.

BER VESTEN BRY SEG: Brødrene skulle ønske at Vesten gjorde mer for å hjelpe befolkningen i Iran mot regimet. Foto: Erik Edland / TV 2

Zam ble dømt til døden og henrettet.

Vi får se en video av den iranske såpeoperaen Gando, som handler om det iranske sikkerhetspolitiets etterforskning av en spionsak. Plutselig ser vi ansiktet til Ehsan.

– De brukte et annet navn, men bildet er av meg fra en demonstrasjon. Jeg er liksom «storterroristen», sier Ehsan.

– Ehsan er liksom en terrorist i utlandet, i Tyskland, og hovedmannen de i serien skal ta, skyter Said inn.

– Det iranske regimet bedriver mye propaganda. Det er etterretningen som lager disse seriene, hevder Ehsan.

Tror på et fritt Iran

– Tror dere på et fritt Iran?

– Absolutt, uten tvil, svarer brødrene i kor.

– I deres levetid?

– Det er ikke snakk om «i vår levetid», men om det skjer nå eller etter nyttår. Regimet kommer til å falle, sier Ehsan.

– Det er hundre prosent garantert at dette er en revolusjon og at friheten kommer.

Hvis det skjer, tror Tutunchian-brødrene at det vil få store, positive ringvirkninger:

Atom- eller terrortrusselen fra Iran blir borte

Iran blir et fritt demokrati

Iran blir en turistattraksjon

Andre land i Midtøsten vil ta etter

Presteskapet i Iran bruker også store summer på å støtte terrororganisasjoner som Hizbollah i Libanon, Taliban i Afghanistan, på å støtte milits i Jemen og Irak og på å holde liv i Assad-regimet i Syria, ifølge amerikanske myndigheter.

VM i 2019: Caroline Graham Hansen får hjelp av lege Said Tutunchian under kampen mellom Sør-Korea og Norge. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Hvis du ser historien til Midtøsten, er det fra 1979 at hele Midtøsten ble radikalisert, da en barbarisk gruppe kom til makten i Iran. Det smittet overalt. Ayatollah Khomeini ville spre deres fanatiske ideologi, sier Ehsan.

Han mener at man vil få en tilsvarende effekt dersom Iran blir et fritt demokrati.

– Hvis man kapper hodet av slangen, og det iranske regimet faller, vil ikke Hizbollah få mer våpen eller penger. Assad vil falle i Syria. Alle disse terrororganisasjonene vil falle. Da er det bare et spørsmål om tid før demokratiske krefter vil blomstre opp ellers i Midtøsten.