– Hver dag gjenopplever jeg Sunnivas smerte

ANKE: I Hordaland tingrett ønsket aktor at dommerne skulle se dette bildet av Sunniva før hun ble drept i september 2021. Nå skal Gulating lagmannsrett vurdere drapsmannens anke på 17 års fengsel. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Den 12. september 2021 ble 23 år gamle Sunniva Borgen brutalt angrepet i sitt eget hjem i Bergen. Fem dager senere døde hun av skadene, og hennes tidligere kjæreste ble dømt til 17 års fengsel for drapet.

Hordaland tingrett ga 30-åringen et år strengere straff enn aktors påstand. Også i ankesaken i Gulating lagmannsrett fikk retten høre rystende detaljer om en rekke slag og flere titalls stikk. Fire ødelagte kniver ble fremlagt som bevis.

AKTOR: Statsadvokat Erik Stolt-Nielsen og forsvarsadvokat John Christian Elden i retten i dag. Foto: Elias Engevik / TV 2

30-åringen har erkjent å ha tatt livet av sin tidligere kjæreste, men var ikke enig i tingrettens dom. Straffen på 17 års fengsel var nemlig ett år mer enn det aktor ba om, og 30-åringen anket dommen.

– Når retten legger seg ett år over statsadvokaten sin påstand, trekker dette i retning av at den utmålte straffen ikke er i samsvar med sammenlignbar rettspraksis, sa tiltaltes forsvarer Torbjørn Kolsås Sognefest til TV 2 i høst.



SMERTEFULLT: Sunnivas far Arne Petter ved siden av mor Siv Yndestad Borgen som sier det er fryktelig vondt at drapsmannen utsetter familien for enda en påkjenning. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Fryktelig vondt



Sunniva Borgens familie opplevde anken som svært belastende.

– Det gir likevel et håp om en enda strengere straff, selv om vi vet at det er å klamre seg til et hårstrå i vårt rettssystem, uttalte Siv Yndestad Borgen til TV 2.



I dag ba hun lagmannsretten huske at Sunniva ikke fikk noe forsvar, men døde av skadene drapsmannen påførte henne.

– Det er fryktelig vondt å oppleve drappsaken på nytt. Han sa han ville ta sin straff. Nå utsetter drapsmannen Sunnivas familie for enda en påkjenning.

Hun snakket følelsesladet om de mange som mistet Sunniva i 2021 da de fikk det hun beskriver som en « livsvarig straff», mens drapsmannen kan gå videre i livet.

– Hver dag gjenopplever jeg Sunnivas sin smerte. Et smertehelvete. I tillegg opplever vi en enorm sorg over å ha mistet et godt menneske.

Hun sa det er må være rom for en ny rettspraksis som kan gi en signaleffekt i samfunnet.

Forsvarer vil redusere straffen til 14 år

Når Gulating lagmannsrett vurdere straffeutmålingen, er det John Christian Elden som forsvarer den drapsdømte.

– Han anker straffeutmålingen fordi den ikke er i tråd med Høyesterett. Det er for streng utmåling av straff.

Elden viste til tidligere rettspraksis og la frem påstand om straffeutmåling på 15,5 år. Videre sa Elden at siden klienten har tilstått bør han få tilståelsesfradrag på 1,5 år. Forsvareren argumenterte for en straffeutmåling i tråd med praksis, som han mener er 14 år.

OVERTAR: Den drapsdømte 30-åringen har byttet forsvarer siden sist, og representeres nå av John Christian Elden. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

«Særdeles skjerpende»

Dommen fra Hordaland tingrett viste til at det forelå «særdeles skjerpende omstendigheter» ved drapet. Tingretten mente handlingene kvalifiserte til fengsel i 18 år. Med tilståelsesfradrag endte straffen på 17 år.



– Det er tale om omfattende, vedvarende og smertefull voldsbruk uten foranledning. Drapet er begått i Borgens hjem, der hun skal føle seg trygg, het det i dommen.

Aktor Erik Stolt-Nielsen hadde i tingretten lagt ned påstand om 16 års fengsel.

I dag, i ankesaken, ba Stolt-Nielsen lagmannsretten forkaste anken. Han viste til skalaen for straffeutmåling og ba retten vurdere drapets brutalitet og råskap, drapsmannens nære relasjon til avdøde, og at drapet skjedde i Borgens leilighet.

Aktor snakket om drapsmannens «vonde vilje» og «mangel på medlidenhet» og at han ikke varslet AMK etter å ha påført henne livstruende skader.

AKTOR: Statsadvokat Erik Stolt-Nielsen under rettssaken i fjor høst. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Raseri

Lagmannsretten tar kun stilling til straffeutmålingen, det er ingen vitner som var tilfelle i tingretten.



Her kunne krimteknikere fortelle at Borgen ble påført minst 50 knivstikk i ansiktet og overkroppen.

PREGET: Kriminaltekniker Kjell Erik Bjørvik i retten i forbindelse med saken der Sunniva Borgen ble brutalt drept. Foto: Vebjørn Barlaup

– Volden er uvanlig og utpreget i sitt omfang. Et så tydelig tegn på raseri har jeg aldri sett, sa kriminaltekniker Kjell Erik Bjørvik i Vest politidistrikt etter å ha vitnet under rettssaken.

Den drapsdømte har selv erkjent at han hadde store problemer knyttet til alkohol. 30-åringen hadde promille da han ble pågrepet i nærheten av Sunniva Borgens leilighet, og forklarte i retten at det «svartnet» for ham.

Den drapsdømte mannen anslår at han har havnet i 10-15 uprovoserte slagsmål med fremmede på byen, og har tidligere blitt ilagt forelegg for kroppskrenkelse. Seks dager før drapet fikk Sunniva Borgen ham til å ta kontakt med fastlegen for å få hjelp med sin aggresjon.

– Når jeg drikker, så endrer jeg totalt personlighet og ser svart, erkjente 30-åringen i sin melding til fastlegen.

Drapsmannen var tilstede i lagmannsretten, men takket nei til å komme med bemerkninger. Domsavsigelse er ventet innen noen dager.