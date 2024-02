– Hver centimeter blir en hindring

Det er vanskelig for gående å bevege seg ute nå når det er glatt og mye snø på fortauene, men slik er det for bevegelseshemmede hver eneste vinter.

Selv om det er mindre snø ute nå enn det har vært tidligere i vinter, er det fortsatt svært problematisk for bevegelseshemmede.

– Alle småkanter og hver centimeter blir til en hindring, sier Ingvild Grimstad, styremedlem i Norges Handikapforbunds Ungdom Øst.

– Fungerer veldig dårlig

Snøen gjør mange av fortauskantene usynlige og at is gjør veien humpete – dette skaper utfordringer.

– På fortau så er det ofte veldig smalt og det blir dårlig brøytet. Mange glemmer kanskje at det også skal bli brøytet for funksjonshemmede, ikke bare gående og bilister.

Den dårlige fremkommeligheten og de vanskelige fortauene skaper store konsekvenser for Grimstad i månedene med mye snø og is.

– Jeg får jo ikke vært like fleksibel når jeg er ute, og jeg bruker mye mer energi. Det fungerer veldig dårlig.

Også rullestolen har et dårligere utgangspunkt i vinterføret.

– Når det er glatt så blir rullestolen preget. Alt blir vått og ringene på stolen blir glatte – som igjen fører til dårlig grep.

Grimstad mener de som har ansvaret for brøyting av veiene bør tenke på at det skal funke for alle, og ikke bare en liten gruppe mennesker.

TUNGT: Selv når det er lite snø og is på bakken, kan det være vanskelig for Ingvild Grimstad å navigere rullestolen ute. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Blir utestengt

Magnhild Sørbotten er nestleder i Norges Handikapforbund og opplever denne situasjonen som veldig krevende.

Hun mener problemet starter med manglende brøyting tidlig om vinteren, som senere blir til is – for så og smelte igjen og skape glatt føre.

– Plutselig så sklir man rett og slett ut i veibanen med rullestolen.

Et annet problem Sørbotten kan fortelle om, oppstår dersom det ikke brøytes godt nok, slik at det blir liggende en snøkant midt på fortauet.

– Det er lett å komme seg over for en som går, men det er ikke lett å komme seg over for en person som ruller.

HINDRES: Ingvild Grimstad er en av dem som opplever å få en mindre fleksibel hverdag, på grunn av dårlig fremkommelighet. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Hun tror de fleste som bruker rullestol, rullator, krykker eller staver i vinterhalvåret opplever situasjonen som problematisk.

– Hver vinter hører vi om unge folk som må velge å være inne. De kommer seg ikke til forelesningene sine, det er vanskelig å komme seg på jobb, fritidsaktiviteter og å delta på sosiale ting.

– Det gjør jo at man blir utestengt på en måte, mener Sørbotten.

Snødeponi

Utfordringene kan også dukke opp på andre steder enn fortauet.

Nestlederen kan også fortelle at handikapparkeringer rett som det er blir brøytet igjen.

– Vi får veldig mye henvendelser om den type ting. Til og med fra sykehus har vi fått rapporterer om at deler av handikap-parkeringsplassene brukes som snødeponi, sier hun.

Til TV 2 sier Oslo bymiljøetat at de har et stort fokus på fortau, men at Oslo er en trang by med veldig få plasser å legge snøen og at det tar tid å kjøre den bort. De sier videre at de har fokus på problematikken, men det er mange trafikanter som skal prioriteres og at de har fjernet snø fortløpende siden nyttår.

Sørbotten sier hun tenker det er slik bymiljøetaten tror det er, men at dette ikke er realiteten.

– Den virkeligheten bymiljøetaten sier de etterlever, den er ikke der.