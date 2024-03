– Hva skjedde på dette soverommet?

Saken oppdateres.

Ankeforhandlingen i gruppevoldtektssaken i nærmer seg slutten.



Mye står på spill for de involverte når de to lagdommerne og fem meddommerne nå skal vurdere skyldspørsmålet i saken.

To menn på 24 og 25 år ble i Hordaland tingrett dømt for å ha voldtatt en kvinne i 20-årene på fest i Bergen natt til 3. januar 2021.

En nå 27 år gammel mann ble frikjent.

Ba om flere år i fengsel

Torsdag var det prosedyrer i Gulating lagmannsrett. Aktor mener samtlige tre menn må dømmes for grov voldtekt.

– Hva var det som skjedde på soverommet klokken 03.45 natt til 3. januar 2021? Var det en voldtekt, eller var det en gruppsexsituasjon som hun selv tok initiativ til? spurte konstituert statsadvokat Are Nygård Bergh, da han innledet sin prosedyre.

Han var tydelig på at han mente at det dreide seg om en voldtekt.

– Den fornærmede har ingen erfaring med gruppesex. To av mennene bedriver jevnlig med gruppesex. De kaller det «dobling» og «trilling». De har masse bilder av damer de har gruppesex med på telefonene. De seier selv at det ligger i guttegjengens natur at de andre blir med når én skal ha sex, sa aktor, og fortsatte:

DE TILTALTE: Tre menn på 24 (t.v), 25 og 27 (t.h) er tiltalt for gruppevoldtekten. De to yngste ble dømt i tingretten, 27-åringen ble frikjent. Rettstegning: Gustav Kvaal

– Er det da kvinnen som foreslår gruppesex, slik de forklarer, og ikke de to mennene?

Han ba om fem års og én måneder fengsel for den tiltalte 24-åringen.

24-åringen ble i tingretten også dømt for grov seksuell omgang med en da 15 år gammel jente, sammen med to andre. Lagmannsretten skal, dersom han dømmes for gruppevoldtekten, gi en samlet straff for de to hendelsene.

25-åringen skal dømmes til fire år og sju måneder i fengsel og 27-åringen skal dømmes til fire år og fem måneder, mener aktor.

Hvem skal retten tro på?

Kvinnen har forklart at hun fikk hendene bundet med et belte, slengt rundt i sengen og slått, mens mennene tvang seg på henne.

– Jeg ville heller dø enn å overleve det. De var tre mot meg alene. Jeg var forsvarsløs, sa den svært pregede kvinnen i 20-årene i Gulating lagmannsrett.

Mennene sier det som skjedde var frivillig.

– Når hun satte seg på sengekanten, så sa hun «vær dominant, bind meg». Det spiser meg opp innvendig at ingen tror at det har blitt sagt, sa 24-åringen i sin forklaring, også han på gråten.

Angrep de tiltaltes forklaring

Det viktigste for partene i saken kan oppsummeres i ett ord; troverdighet. Derfor har partene gått til angrep på hverandres forklaringer.

Aktor Bergh har vært særlig opptatt av forskjellene i forklaringene de tiltalte har gitt til politiet rett etter hendelsen og forklaringene gitt i retten.

Da en av mennene, 25-åringen, måtte demonstrere på aktor hvor løst han bandt beltet rundt hendene til kvinnen, kontret Bergh med bilder av blåmerker på kvinnens håndledd.

– Dette beltet kommer veldig raskt. Det tyder på at de tiltalte har hatt en plan på dette. Det er mer sannsynlig at det er fra de tiltalte initiativet til beltet kommer, ikke fornærmede, fortsatte aktor.

– Kan ikke stemme

Aktor Nygård Bergh mener de tiltalte har samkjørt forklaringene sine, for å tilpasse seg hverandre. 24-åringen og 25-åringen har begge hevdet at kvinnen ba om å bli bundet og dominert. Det gjorde de også i politiavhør.

I politiavhør sa de imidlertid også at den medtiltalte 27-åringen var i rommet hele tiden. Dette støttes av kvinnens forklaring.

27-åringen sa på sin side i avhør at han kom inn på rommet en stund etter de andre. Han hørte aldri kvinnen si «bind meg».

I retten har de to yngste tiltalte endret forklaring. Nå bekrefter de 27-åringens historie om at han kom seinere inn på rommet.

Aktor mener dette viser to sentrale ting.

– Det viser at det hendelsesforløpet 24-åringen og 25-åringen om at kvinnen ba om å bli bundet, kan ikke stemme. Da hadde 27-åringen bekreftet det.

– Det viser også at 24-åringen og 25-åringen har gått sammen for å konstruere et hendelsesforløp. Det er veldig ødeleggende for deres troverdighet.

– Ikke pålitelig

Men også fornærmede har måttet svare på flere spørsmål om forklaringen hennes.

Kvinnen har i retten fortalt at hun har traumer fra hendelsen. Hun har reagert sterkt når aktor har vist bilder av soverommet og holdt oppe beltet som ble brukt til å binde henne.



Og hun har sagt at hun ikke greier å gå med klokker eller armbånd.

Onsdag viste 25-åringens forsvarer, Maria Hessen Jacobsen, frem en rekke bilder av fornærmede i sosiale medier. Både i 2021, 2022 og 2023 er hun avbildet med klokker eller armbånd rundt håndleddene.

– Jeg går ikke til angrep på hennes troverdighet, men stiller spørsmål ved påliteligheten, sa Jacobsen til pressen.

– Dette er en del av behandlingen for at jeg skal bli meg selv igjen. Å kunne pynte meg og bruke klokke uten å assosiere det med å bli bundet fast. Jeg har dager der jeg får det til og dager jeg ikke er sterk nok, sa kvinnen.

Hun påpekte også at noen av bildene var gamle.

Fått påvist PTSD

Kvinnens tilstand siden hendelsen er også en sentral del av bevisbildet. Aktor sa i sin prosedyre at kvinnens forklaring nettopp har støtte i senfølgene hun har hatt siden hendelsen 3. januar 2021.

– Vi har hørt at det er et før og et etter 3. januar. Det er det ingen tvil om.

Det er dokumentert i retten at kvinnen har hatt store psykiske plager siden hendelsen. Hun har blant annet fått en PTSD-diagnose.

Aktor mener det er bevist at det ikke kan finnes en annen forklaring for denne diagnosen enn at kvinnen har blitt utsatt for et traume, en hendelse som har gjort at hun frykter for sitt eget liv.

– Dette er ikke senfølger som kan simuleres, eller som kan forklares på en plausibel måte av noe annet, som at situasjonen skal ha vært basert på misforståelser, sa Nygård Bergh.

Store konsekvenser

Uansett utfall har saken fått stor innvirkning på partene.

Under hovedforhandlingen i tingretten eksploderte saken i sosiale medier.

De tiltalte og fornærmede fikk navn og bilde delt. Mennene sier de har fått drapstrusler. En kort video med en liten del av kvinnens forklaring i tingretten ble lagt ut på Instagram.

På rettens nest siste dag fortalte 25-åringens samboer om hvordan saken påvirker livene deres.

– Jeg har utviklet sosial angst og har blitt kalt «rapist wife» av folk. Kollegaer på jobb snakket om saken i lunsjen. Det ble sagt mange stygge ord om guttene. Vi har isolert oss i leiligheten og han tør knapt gå på butikken for å handle, sa kvinnen mens 25-åringen gråtende gjemte ansiktet i hendene sine på tiltalebenken.

Kvinnens bistandsadvokat, Hilde Cecilie Matre, understrekte i sin prosedyre at denne belastningen også gjelder hennes klient. Hun opplevde blant annet at deler av hennes forklaring i tingretten ble filmet fra et tilhørerrom, og delt på nettet.

– Om retten mener at de tiltalte skal få fradrag for denne belastningen, må også belastningen for den fornærmede legges til grunn. Da blir det langt på vei et nullsumspill, sa Matre.

Hun mener at kvinnen skal få høyere erstatning enn hun fikk tilkjent i tingretten, da krenkelsen er så stor.