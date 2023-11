KAN BLI DIN: Marilyn Monroe og Bob Hope er to av filmhistoriens ikoner som nå må forlate plassen de har stått på i 29 år i Hunderfossen familiepark. Her skal det nemlig ryddes plass til en ny, foreløpig hemmelig, attraksjon. Familieparken vurderer å selge dem. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

En rekke gamle helter står rett og slett i veien for fremskrittet i Hunderfossen familiepark. Nå forsøker familieparken å bli kvitt dem på Finn. Se bildene her:

– De var populære da utstillingen åpnet i 1994, men nå er det ikke så mange som vet hvem de er lenger, forteller markedssjef Kenneth Nordahl Pedersen når han låser TV 2 inn i den litt ukjente og glemte attraksjonen i Hunderfossen Familiepark.

Nå er de en gang så populære figurene bare i veien for framskrittet, for her skal en ny attraksjon inn.

HYGGELIG: Marylin Monroe, Bing Crosby og Bob Hope hygger seg på greenen på golfbanen. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Synet som møter oss når lyset skrues på gir uvegerlig assosiasjoner til filmen «A night at the museum» For her står Marylin Monroe, Mick Jagger og Clint Eastwood sammen med en rekke andre både politikere, kongelige og skuespillere. Kanskje stilnet praten brått der inne i det nøkkelen ble satt i døra..

Se om du kjenner igjen figurene i bildekarusellen nederst i artikkelen.

Laget på 80-tallet

De 39 voksfigurene av kjente historiske personligheter fra inn- og utland er laget av kunstnere tilknyttet Madame Tussauds vokskabinett i London tidlig på 80-tallet.

CASABLANCA: Humphrey Bogart og Ingrid bergman i en scene fra filmen Casablanca fra 1942. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

De ble først brukt i en utstilling i Sverige før Hunderfossens Grunnlegger Arne Huuse kjøpte dem og tok dem med til parken.

I første omgang er det Beatlesheltene Paul McCartney og John Lennon som er lagt ut for salg på Finn.

– Det kom en ny Beatleslåt før helga (Now And Then), derfor tenkte vi det ville være passende å starte med dem.

Ifølge annonsen kan de bli dine for den nette sum av 65.000 kroner per stykk hvis du henter dem selv.

TIL SALGS: Voksfigurene av Beatles-forntfigurene John Lennon og Paul McCartney fra Hunderfossen famiiepark er lagt ut for salg for å rydde plass for en ny attraksjon. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2 Les mer AKTUELL: Før helgen kom Beatles siste låt, Now And Then ut. Ved hjelp av AI-teknologi har man klart å skille ut stemmen til John Lennon fra en demotape med piano fra 70-tallet. Derfor tenkte Hunderfossen det var naturlig å starte med Beatles-figurene når vokskabinettet nå må tømmes. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2 Les mer SELGES: Voksfiguren av Paul McCartney er blant 39 figurer som nå kan havne i noens stue. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2 Les mer

– Nypris i dag vil være 500.000 kroner stykket, sier markedssjefen.

Hunderfossen blir rent lyriske når de framsnakker salget av Beatlesduoen på sin egen facebookside:

«Don't Let it be en tapt mulighet – disse unike voksfigurene er som en ticket to ride til Beatlemania! Imagine å ha disse ikoniske figurene i egen samling – det er som å twist and shout ut av en drøm! Så, come together og grip sjansen før voksfigurene sier hello, goodbye for godt.»

Det var lokalavisa GD som plukket opp at Beatlesheltene lå ute for salg på Finn.

Gro er ikke til salgs

– Vi undersøker responsen før vi eventuelt legger ut resten av figurene for salg, Sier Nordahl Pedersen.

KJEKK Å HA? – Winston Churchill med sigar og whiskyglass må jo være et must for enhver hotellobby, mener markedssjef Kenneth Nordahl Pedersen i Hunderfossen familiepark. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– For hvilket hotell vil vel ikke ha Winston Churchill sittende med sigaren og whiskyglasset i resepsjonen, smiler han og klapper den historiske britiske politikeren på skulderen.

– Vi ser at det allerede er over tre tusen som har vært inne og kikket på annonsen, men det foreløpig ikke kommet noen bud.

IKKE TIL SALGS: Voksfiguren av tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland blir værende i Hunderfossen familieparks eie. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2 Les mer IKKE TIL SALGS: Filmskaperen Ivo Caprino var sentral da Hunderfossen familiepark ble skapt. Voksfiguren av ham blir på Hunderfossen. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2 Les mer IKKE TIL SALGS: Oppdageren og eventyreren Thor Heyerdahl er en av tre voksfigurer som ikke blir vurdert solgt. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2 Les mer

Men tre av figurene skal ikke selges.

Figurene av tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, filmskaperen Ivo Caprino og oppdageren Thor Heyerdahl skal vi beholde, sier Nordahl Pedersen.

Ikke fullt så hyggelige

I et eget rom, bak et vindu, står voksfiguren av den tyske diktatoren Adolf Hitler sammen med den svenske diplomaten og industrimagnaten Raol Wallenberg. Wallenberg ble kjent for sin redningsoperasjon for jøder i Ungarn under krigen.

– Hitler er vi ikke sikker på hva vi skal gjøre med ennå, sier Nordahl Pedersen.

DYSTER HISTORIE: Voksfigur av Hitler utstilt sammen med den svenske diplomaten og industrimagnaten Raol Wallenberg som sto for en stor redningsoperasjon for jøder i Ungarn mot slutten av andre verdenskrig. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2 Les mer KOMMUNISTLEDER: Fidel Castro var statsminister på Cuba fra 1959 og president fra 1976 til 2008 Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2 Les mer MÅ UT: Voksfiguren av Cubas mangeårige leder, Fidel Castro, må også vike plass på Hunderfossen. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2 Les mer

Det samme gjelder figuren av Fidel Castro.

– Vi må ha tunga rett i munnen hvis vi gjør noe med dem. Vi kan ikke risikere at de havner hos noen som misbruker dem på noe vis.

Vil ikke kaste dem

– Hva skjer om det ikke kommer inn noen bud på figurene?

–Da må vi vurdere om vi skal senke prisen eller legge de ut på auksjon sier markedssjefen.

– Å kaste dem står ganske langt ned på lista.

Se om du kjenner igjen de andre voksfigurene her: