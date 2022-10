Huset råtnet etter mindre enn ti år: – Som pulled pork

– Den råten jeg fant her var ikke råte lenger, det bare smuldra opp da jeg tok på det.

Stavanger Aftenblad har tidligere omtalt råten i huset på Klepp.

Thomas Hebo bruker mye tid på huset sitt. Slik har det måttet bli etter han sommeren 2021 oppdaget omfattende råteskade på kledningen.

– Det var rundt vifta der det startet. Det var som pulled pork, bare å dra det fra hverandre. sier han og peker på husveggen.

Ettersom huset var splitter nytt i 2012 var ikke Hebo på utkikk etter råte i treverket etter mindre enn ti år. Men etter han begynte å lete, viste det seg at huset var i verre forfatning enn han hadde sett for seg.

– På sør- og vestsiden har det vært sånn som dette. Det vil si at det er råttent helt inn til veden, sier Hebo.

RÅTE: Slik så kledningen ut da Thomas Hebo begynte å pirke i treverket. Foto: Thomas Hebo / Privat

Viser til reklamasjonstid

Hebo kontaktet utbyggeren, OBOS Block Wathne, som viste til at den femårige reklamasjonstiden på huset var utløpt. Det reagerte han kraftig på.

Les tilsvaret til OBOS Block Wathne lenger nede i saken.

Hebo understreker at det slettes ikke har noe personlig mot OBOS Block Wathne, og at det kun handler om en profesjonell uenighet mellom kunde og selger.

– De oppfører seg ordentlig, ryddig, og det er høflige mennesker. Men de ønsker ikke møte meg på noen måte i de problemene jeg har møtt, sier Hebo.

I første omgang gav OBOS Block Wathne noe ny kledning til renoveringsarbeidet Hebo måtte i gang med. Men, det var ikke nok, og etterhvert har kommunikasjonen dem imellom blitt kjøligere, og langt mer ensidig.

– De har sluttet å svare på e-postene mine, enkelt og greit, sier Hebo.

SMULDRET OPP: Kledningen på den kun ni år gamle boligen til Thomas Hebo var fuktig og råtten. Foto: Thomas Hebo / Privat

Utbygger OBOS Block Wathne ønsker ikke å stille til intervju eller svare på enkeltspørsmål i forbindelse med saken. I en e-post til TV 2 skriver regionsjef Sven Ravn Carlsen dette:

"Det er mer enn fem år siden boligene ble overlevert og at den absolutte reklamasjonstiden er utløpt. Dette innebærer at skader og slitasje som måtte oppstå på bygget som hovedregel er kundens risiko - med mindre det kan godtgjøres at skaden skyldes en type mangel som selger har ansvar for også så vidt lenge etter overlevering som er tilfellet her. Ut fra det vi har fått oversendt hittil kan vi som nevnt ikke se at skadene skyldes forhold vi har ansvar for. Vi vil fortsatt ha dialog med kunden og dersom det blir avdekket mangler ved konstruksjonen, eller andre former for produksjonsfeil, kan saken stille seg annerledes."

Hebo er ikke den eneste i nabolaget med en kledning som slår sprekker. Hele åtte hus har oppdaget omfattende råte -og fuktskader.

GJELDER FLERE: I dette nabolaget på Klepp er det flere som har oppdaget omfattende råteskader på huset. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Kraftig økning i vannskader

– Den økningen vi har hatt på vannskader, la oss si de siste syv årene, den har nesten vært eksplosiv. Du vil ikke tro hvor mye flere vannskader vi har nå enn det vi hadde tidlig på 2010-tallet, sier Simen Berntsen Rudi.

Rudi er kommunikasjonssjef i Fremtind. Han peker på at hardere klima og mer ekstremvær skaper en ny realitet for byggebransjen.

– Det viser at vi må forebygge og vedlikeholde mer, og at utbyggere, enten det er fra kommunen sin side eller entreprenøren selv, må ta høyde for klimatilpasning i mye større grad enn en før.

– Kan likevel fremme krav

– En kledning skal vare i femti år, more or less. Kanskje enda lenger, så fem-ti år er altfor kort.

Det sier advokat Arne Oftedal. Han viser til anbefalinger fra Byggforsk. Oftedal har nylig representert 30 huseiere som gikk til rettssak mot utbyggeren av deres borettslag, Jadarhus.

VANT RETTSSAK: Arne Oftedal representerte nylig 30 huseiere fra Sandnes som gikk til sak mot utbygger Jadarhus. Utbyggeren tapte, og ble dømt til å betale over 10 millioner i erstatning og saksomkostninger. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Saken, som endte med seier for huseierne, har blitt omtalt i en rekke artikler i Stavanger Aftenblad. Oftedal peker på at det finnes tilfeller der den femårige garantien ikke er god nok grunn for utbygger til å fraskrive seg ansvar.

– Hvis det foreligger det man kaller grov uaktsomhet fra utbygger sin side, kan man likevel fremme et krav, selv om det har gått mer en fem år, sier han.

Dommen mot Jadarhus i Sør-Rogaland Tingrett ble anket, og nå er det opp til lagmannsretten å ta saken til behandling eller ei.

IKKE ALENE: Flere av naboene til Thomas Hebo har omtrent like nye hus, og melder om lignende problemer. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Dette følger Thomas Hebo nøye med på. For om dommen blir stående, øyner han håp. Da kan den vises til i lignende saker.

– Da vil vi nok prøve med rettslige skritt. Det er dyrt, men ettersom så mange her i nabolaget har samme problem, kan det gå om vi er sammen om det, sier Hebo.

Han er nemlig lei av å bruke tid og krefter på å renovere huset fra 2012.

– Du kjøper jo ikke et nytt hus for å pusse opp. Men har jo vært så heldig at jeg kjøpte et nytt hus og fått lov å renovere det etter ni år.

Hebo flirer.

– Det er spesielt.