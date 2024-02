Huseierne: – For de fleste husholdninger blir dette året verre

SENTRALBANKSJEF: Ida Wolden Bache taler for Norges Bank. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Torsdag kveld holdt sentralbanksjef Ida Wolden Bache sin årstale til representantskapet i Norges Bank.

– Vi er ikke i mål, men inflasjonen er på vei ned, sa hun i talen sin.

Kampen mot inflasjon koster, slår hun fast. Og renteøkninger kommer på toppen av prisveksten vi har sett den siste tiden.

Det har ført til at mange nå sliter med å få endene til å møtes. Men Wolden Bache kunne komme med en liten gladnyhet.

– Går det slik vi nå tror, vil det ikke være behov for flere renteøkninger. Med lavere prisvekst og utsikter om at lønningene vil stige raskere enn prisene, vil flere i fremtiden oppleve at kjøpekraften bedres og at gjelden blir lettere å bære, sa sentralbanksjefen.

– Forsvarstale

Roger Bjørnstad er sjeføkonom i LO. Han beskriver talen som en litt annerledes tale enn fra tidligere år fordi Wolden Bache gikk rett inn i en dagsaktuell debatt om rentesettingen.

– Det er prisverdig. Det er jo det som er elefanten i rommet, sier han.

UENIG: Selv om Roger Bjørnstad i LO roser sentralbanksjefens tale, er det også deler han ikke er enig i. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Sentralbanksjefen avsluttet talen sin med en appell om at det er viktig å stole på Norges Banks beslutninger og å ikke endre deres mandat.

– Det var en gjennomgående forsvarstale. Jeg lurer litt på begrunnelsene rundt å løse det slik.

Selv om han skryter av Wolden Baches tale, er han ikke enig i alt som ble sagt. Blant annet er han uenig i flere av analysene som ble lagt frem.

– Mye av begrunnelsene som ble gitt på rentesettingen ble satt til å handle om kronekursen. Men det stemmer ikke.

– Jeg mener det handler om lønnsutviklingen her hjemme.

– Det verste foran oss

Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne, sier det ikke er noen store overraskelser i sentralbanksjefens tale, og at den demper optimismen for rentenedgang med det første.

– De siste ukene har statsministeren og finansministeren forsøkt å lure oss til at alt blir bedre i 2024. Sentralbanksjefen tegner et langt mer nøkternt bilde, sier han.

BEHOLDE INNTEKTENE: Morten Andreas Meyer håper at husholdningene må få mulighet til å beholde mer av inntektene sine. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Meyer mener det beste vi kan håpe på nå, er å unngå en ny renteheving.

– Det verste står foran oss. For de aller fleste husholdninger blir dette året verre enn det krevende fjoråret.

Ifølge Huseiernes bokostnadsindeks har folks bokostnader doblet seg siden 2017. Han frykter flere avgiftsøkninger i året som kommer.

– Det må regjeringen ta innover seg. Nå må husholdningene få mulighet til å beholde mer av inntektene sine.



Savnet dette

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank synes det mest oppsiktsvekkende med Wolden Baches tale er det hun ikke sier.

– Jeg hadde håpt hun ville snakket mer om utfordringene med den flytende kronekursen, sier han.

SJEFSØKONOM: Kyrre M. Knudsen skulle ønske sentralbanksjefen ville gå lenger inn på utfordringer med Foto: Jan Inge Haga

Om det ikke hadde vært for kronekursen, hadde renten blitt holdt uendret i desember, påpeker Knudsen.

– Hun kunne gått lengre i å anerkjenne denne utfordringen.

Samtidig peker talen mot at vi etter hvert går lysere økonomiske tider i møte, legger Knudsen til.

– Hun sier at rentetoppen mest sannsynlig er nådd, og at renten og inflasjonen etter hvert kommer ned. Lønnsveksten blir også høyere enn inflasjonen, slik at folk får mer kjøpekraft.

– Rammer hardt

Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, mener at sentralbanksjefen burde være langt tydeligere i å mane til moderasjon hos eiere som tar ut milliarder i utbytte, og ikke bare vise til lønnsoppgjøret for arbeidsfolk.



– Dyrtida rammer folk flest hardt, og prisene har steget mye mer enn lønningene, samtidig som utbyttene til aksjonærer og lederlønningene har økt, sier Kaski.



SV: Kari Elisabeth Kaski er finanspolitisk talsperson for SV. Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg vil rose Ida Wolden Bache for en tale som tar innover seg diskusjonene som har vært om pengepolitikken den siste tida. Med klimaendringer, stor omstilling og internasjonale konflikter bli det mer ustabilitet i prisene, og da trenger vi også nye svar i pengepolitikken.