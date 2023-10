Hundrevis krever endring: – Helt avgjørende

For syv år siden mistet hun datteren Thea. Nå står Tove Steen i front for et opprop som over tusen kvinner har signert på kort tid.

Thea Steen var kvinnen bak Kreftforeningens #Sjekkdeg-kampanje, som hvert eneste år minner kvinner på hvor viktig det er å ta celleprøve.

Det har nå gått syv år siden hun døde av livmorhalskreft, men engasjementet lever videre, gjennom Thea Steens minnefond.

Reagerer

Mens Sverige har som ambisjon at kreftformen skal være tilnærmet borte innen fem år, mener Norge at det ikke er realistisk før om 15 år.



ENGASJERT: Siden Thea Steen ikke kunne redde seg selv, var hun opptatt av å gjøre alt hun kunne for å redde andre. Foto: Privat

Den norske målsettingen får de etterlate etter Thea Steen til å reagere kraftig.

– Jeg ble helt matt, sier Tove Steen.

Selv om det har gått syv år siden Thea døde, sier moren at det er akkurat like meningsfylt å jobbe for denne saken nå.

– Må gjøre det vi kan

Derfor har hun nå startet et opprop hvor de krever at regjeringen tar mer ansvar for å utrydde livmorhalskreft.



– Vi må gjøre det vi kan, med det lille vi har. Kanskje er det noe kraft og oppmerksomhet i oss, sier Steen.

At de har fortsatt å ta kampen, selv etter Theas død, har vært en selvfølge for familien.

– Vi savner henne hver bidige dag, men hvis vi kan få til en endring, så gir det en enorm mening.

426 millioner

Oppropet ble publisert sent onsdag kveld. På kort tid tikket det inn over 1500 signaturer.

– Jeg håper at vi får inn så mange signaturer som mulig, slik at vi kan gi de videre til helseministeren, sier Steen.

I tillegg til oppropet har Kreftforeningen skrevet et brev som de i samarbeid med en rekke andre organisasjoner skal sende til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, som i disse dager behandler neste års statsbudsjett.

De mener at en ekstrainnsats, som Kreftregisteret har prissatt til 426 millioner gjør, at vi i likhet med Sverige, kan utrydde livmorhalskreft blant unge innen fem år.

– Er det virkelig så enkelt, at vi bare kan sette av 426 millioner?

– Ja, det mener jeg vi kan si at det er. Det betinger selvsagt at kvinner deltar i screeningprogrammet, men det har vi masse erfaringer med at de gjør, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

HÅPER DE SNUR: Ekstratiltakene Kreftforeningen ønsker seg ble ikke prioritert i statsbudsjettet som ble lagt frem i forrige uke. Men budsjettet er ikke vedtatt, og generalsekretæren håper derfor myndighetene snur. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Generalsekretæren mener dette er en gavepakke til regjeringen, og ikke en kostnad.

– Det er 400 millioner nå, men det er enorme besparelser for hvert krefttilfelle man unngår. Ikke minst er dette snakk om unge mennesker, og for deres liv vil dette være helt avgjørende, sier Stenstadvold Ross.

Sverige vs. Norge

Mannen bak den svenske livmorhalskreft-modellen, professor Joakim Dillner, sier til TV 2 at det ikke finnes noen teoretiske hindre som gjør at livmorhalskreft blant unge ikke kan utryddes innen fem år.

– Det kan være praktiske og logiske hinder, eller dårlig interesse fra allmennheten. Men det er altså ingen vitenskapelige eller teoretiske hinder som står i veien for å klare det, sier han.

Sverige tilbyr blant annet kvinner en annen vaksine, som dekker flere typer av HPV-viruset enn hva norske kvinner får tilbud om.

I tillegg blir kvinnene en del av screeningprogrammet fra fylte 23 år, mens Norge screener kvinner fra fylte 25.

Fakta: HPV-vaksine Siden 2009 har alle jenter i 7. klassetrinn fått tilbud om gratis HPV-vaksine. Gutter fikk samme tilbudet ni år senere, i 2018. Det betyr at de første jentene som fikk HPV-vaksine, fyller 26 i år, mens de første guttene blir 17 år. Fra 2016 til 2019 fikk kvinner født i 1991 og senere tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et midlertidig vaksinasjonsprogram. I USA anbefaler myndighetene både kvinner og menn under 26 år å ta HPV-vaksinen. Årsaken til at jenter fikk tilbud om HPV-vaksinen først, var for å forebygge antallet tilfeller av livmorhalskreft. På dette tidspunktet var det også bare dokumentert effekt på kvinner. HPV-relatert kreft er 3-4 ganger vanligere hos kvinner enn hos menn, og oppstår også oftere hos yngre kvinner enn hos menn. Kilder: Kreftforeningen, Kreftregisteret, FHI

– Bør sette inn tiltak

Lege i Kreftregisteret Thea Hetland Falkenthal og statistiker Ståle Nygård sier at Sveriges planer er ambisiøse og spennende, og absolutt noe norske myndigheter bør la seg inspirere av.

– Vi ligger dessverre allerede litt bak Sverige og andre land vi liker å sammenligne oss med, men vi bør definitivt sette inn noen tiltak for at ikke gapet skal øke, sier de.

Kreftregisteret nevner blant annet følgende tiltak, i tillegg til de som allerede eksisterer:

Vaksine til flere, særlig unge voksne og menn.

Hjemmetest for HPV-virus

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng (Ap), sier til TV 2 at Danmark og Sverige startet tidligere med opphentingsvaksinasjon enn det Norge gjorde.

– Det fører til en raskere nedgang av HPV-relatert kreft i de to øvrige landene. Vi forventer en lik effekt i Norge, men Sverige og Danmark ser ut til å nå målet om eliminasjon tidligere, sier Bekeng.

2039: Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Karl Kristian Bekeng sier at Norge kan nå målet om å utrydde livmorhalskreft innen 2039. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Statssekretæren sier at de fortløpende vurderer nye tiltak.

– Blant annet har vi nå foreslått bevilget 26 millioner kroner til hjemmetest i 2024 .

– Helt fantastisk

Kreftforeningen hyller Theas familie for å sette i gang oppropet.



– Det er helt fantastisk. Arven etter Thea lever videre, og det ser vi hvert eneste år under #Sjekkdeg-kampanjen.

– Familien og Thea Steens minnefond drar lasset, og sammen skal vi nå målet om å utrydde denne kreftformen. Det krever bare politisk vilje, sier Stenstadvold Ross.

Tove Steen sier at dersom datteren fortsatt hadde vært i live, ville hun ringt rundt og styrt på selv for å få til en endring.

Men i stedet er det moren som må gjøre den jobben.

– Hun hadde syntes at det var helt topp, og det er jo derfor vi gjør dette. Thea var opptatt av at når det ikke gikk an å gjøre noe for henne, så fantes det andre man kunne gjøre det for, sier Tove Steen.