Hundrevis får avslag: – Et paradoks

Klippe plen hos naboen. Selge is i iskiosken. Sykle med avisa. Sitte i kassa på nærbutikken.

Tidligere har listen med potensielle sommerjobber vært lang. Nå opplever mange unge at det er vanskelig å få seg jobb, forteller Hadia Mirza (17).

– Man må være over 18 år og ha hundre erfaringer. De er veldig kresne, sier hun til TV 2 om potensielle arbeidsgivere.

Mirza snakker av erfaring, og beskriver det slik:

Som 13-åring ville arbeidsgiver ansette 16-åringer. Da hun fylte 16 ville arbeidsgiver kun ansette de som var 18 år og eldre. Når hun blir myndig frykter hun at potensielle arbeidsgivere setter aldersgrensen til 20 år.

Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det er irriterende og slitsomt å søke så mange steder, men alltid ende opp med å få avslag fordi man er for ung, sier hun.



Et paradoks



At unge kommer seg tidlig ut i arbeidslivet blir som regel hyllet i en søknadsprosess. Men hva hvis man ikke har noe særlig arbeidserfaring?

– Det er et paradoks at man ønsker at flere unge skal jobbe, men likevel er det mange og høye barrierer for å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

BARREIER: Ingvil Storvoll jobber daglig med å få ungdom i arbeid. Hun mener det er for høye barrierer for å komme i jobb. Foto: Privat

Det sier Ingvild Storvoll, Nasjonal koordinator for arbeid, utvikling og entreprenørskap i Forandringshuset Norge. Organisasjonen jobber blant annet med å favne unge som står i risiko for, eller har havnet utenfor samfunnet.

Storvoll er bekymret for at mange søker ung arbeidskraft, med mye arbeidserfaring.

– Det er umulig å oppnå de to tingene samtidig, sier hun.

Det er ikke bare ekspertene som er bekymret for dette. Ann Helen Evertsen i UngInfo, et gratis informasjonstilbud for ungdom, forteller at bekymringen preger ungdommene.

Etter å ha gått gjennom flere søknader til en jobb lyst ut i UngInfo, er det nemlig én detalj som går igjen:

– Nesten alle sier at de er for unge og har for lite erfaring. Å få den første jobben er krevende, sier Evertsen.

STOR ETTERSPØRSEL: Ann Helen Evertsen er informasjonskonsulent i UngInfo. Hun får spørsmål fra ungdom hver dag om jobb. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Får ikke intervju

Hadia Mirza har lenge jobbet for å kapre den første jobben. Hun har sendt mange CV-er og søknader, men aldri blitt kalt inn til intervju.

– Et intervju hadde gitt meg sjansen til å vise hvem jeg er, sier hun.

Hun mener mange bedrifter risikerer å ende opp med en utdatert stab:

– De kommer bare til å ha eldre og eldre generasjoner i jobb.

Hun får støtte fra Storvoll i Forandringshuset:

– Derfor er det kjempeviktig at flere aktører blir med på å tilby den første linjen på CV-en til unge, forteller Storvoll.

BLID: Til tross for alle avslagene gir ikke Mirza opp. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Klar tale fra sjefen

Mirza har fått en deltidsjobb på Geitemyra matkultursenter for barn, gjennom bydelen Grorud. Her trives hun med nye erfaringer, og gode kollegaer.

Det er prosjektleder Selje Lyngset som ansatte Mirza. Hun er klar i sin tale om å rekruttere ungt:

– Det er en fryd. Jeg mener alle burde ansette unge mennesker!

VARM KLEM I KULDA: Mirza har lært mye av sjefen sin Selje Lyngset. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Lyngeset forklarer at det er noen ekstra hensyn man må ta når man ansetter så unge mennesker. Mange av dem er ikke vant med å svare arbeidsgiver på mail og telefon, og trenger å venne seg til planleggingen av et arbeidsliv.

– Av og til må man dra dem litt i øra, men når de har lært det fungerer det kjempebra, konkluderer Lyngeset. Unge ansettelser er soleklart verdt det, mener hun:

SJEKKER STADIG: 17-åringen sjekker stadig stillingsannonser for å se om hun er kvalifisert. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det er jo mange voksne som oppfører seg verre enn ungdommene.

Hindrer kriminalitet



I tillegg til deltidsjobben på Geitemyra, har Mirza hatt sommerjobb på fritidsklubb i bydelen Grorud i Oslo. Hun skryter av ansettelsespolitikken i bydelen:

– Når Grorud lyser ut sommerjobber er de flinke til å prioritere ungdommene under 18 år.

Ifølge Sentralt ungdomsråd i Oslo mottar Oslo-bydelene hver sommer opp mot 800 søknader til sommerjobber. Mellom 150 og 300 av disse får jobb, med stor variasjon fra en bydel til en annen.

Mirza er overbevist om at unge ansettelser kan ha en positiv innvirkning på nivået av ungdomskriminalitet i bydelen. Seksjonsleder i bydel Grorud, Habib Tahir, er enig med Mirza:

– Når ungdommene jobber opplever vi at de ikke har tid til å gjøre andre ting som å begå kriminalitet, sier Tahir.

Ungdommene ansatt i bydel Grorud jobber blant annet med sykkelreparasjoner, og på eldrehjem:

– Bydelen får mye igjen for at de jobber hos oss. Ungdommene skaper bedre livskvalitet for andre, sier han.