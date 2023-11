Fra Wikipedia:

Synestesi stammer fra det greske ordet syn- («union» eller «sammen») og aesthesis («sensasjon»). Synestesi er et fenomen der sansene er mikset, karakterisert som en sammenblanding av ulike sansemodaliteter (Gazzaniga, Ivry & Mangun, 2009). Eksempler er individer som kan smake ord, opplever at ulike lyder eller bokstaver har egne farger, eller som ser ukedager eller måneder med spesifikke tredimensjonale plasseringer. Dette kan oppleves innad, eller projiseres i rommet rundt individet. Personer som har synestetiske opplevelser har gjerne hatt disse så lenge de kan huske, og opplevelsene er forbausende konsistente over tid. (Svartdal, F. & Iversen, T. (1989). Consistency in synesthetic experience to vowels and consonants: five case studies. Scandinavian Journal of Psychology, 30, 220-227)

Synestesi er ikke definert som en nevrologisk lidelse, da det ikke anses å danne en betraktelig forverring av daglig fungering, og kan i tilfeller oppleves som positiv (Savig & Robertson, 2005).

Innen legevitenskapen har tilstanden vært kjent i ca. 300 år, men har gått «glemt» og uforklart frem til moderne tider (Cytowic, 2002). Hyppigheten av synestesi er ukjent, men anslag viser tyder på at den er mellom 1 av 2000 og 1 av 200. Julia Simner og kollegaer (2005) viste til en hyppighet på 1 av 23, og 1 av 90 for grapheme-color synestesi, noe som antyder til at fenomenet er mer vanlig enn tidligere antatt (Cytowic & Eagleman, 2009). En årsak til dette grunner i at mange individer ikke vet at de har synestesi og de ikke anser deres multisensoriske opplevelser for å være uvanlige.