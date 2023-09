Hunden Loke funnet skutt og drept – ingen kan svare på hvorfor

Elghunden Loke var ute på jakt sammen med familiefar onsdag formiddag.

Matmor Heidi Myrskog forklarer at Loke på et tidspunkt forsvinner og at de ikke klarer å finne ham.

– Vi ventet på at han skulle komme hjem, men det gjorde han ikke. Så torsdag går vi ut og leter på ny.

Da finner de Loke skutt og drept.

BRUTALT: Hunden Loke rakk nesten å fylle to år. Foto: Privat.

– Vi tenkte at noe kunne ha skjedd når han ikke kom hjem, men forventet ikke å finne han drept på den måten, sier Aslaksen.

Det var avisen Ifinnmark som omtalte saken først.

Mors beste turkamerat



Loke ble funnet en kilometer i luftlinje fra der eierne sist så ham. Aslaksen beskriver funnet av den livløse hunden som et sjokk.

– Han var min beste turkamerat og mors lille gutt, sier hun.

Aslaksen sier hun har flere ubesvarte spørsmål rundt hva som kan ha skjedd ute i skogen.

Familien sier at de ikke har hørt noe nytt fra politiet som fremdeles står uten noen kjent gjerningsperson.

Etterforskes av politiet

TV 2 har vært i kontakt med politiet, som bekrefter at de har mottatt anmeldelse på hundedrapet.

De gjennomfører nå etterforskningsskritt for å forsøke å komme til bunns i hva som har skjedd.

TETT BÅND: Eier Heidi Myrskog Aslaksen sier hun har mistet sin bestevenn. Foto: Privat.

– Vi har tatt imot anmeldelse og forklaring fra eier av elghunden. Men vi kan vi ikke si noe mer om hendelsesforløp annet enn at hunden med stor sannsynlighet har blitt skutt, sier politifaglig etterforskningsleder, Mina Grav, i Finnmark politidistrikt.

Etterlyser tips

Grav sier at de foreløpig ikke har noen mistenkte i saken.



– Det er tatt bilder av åstedet og elghunden er tatt i beslag, samt GPS-halsbånd. Undersøkelsene vi har gjort per nå sier lite om hendelsesforløpet, sier hun.

Politiet etterlyser nå vitner som har vært i området på det aktuelle tidspunktet Loke ble skutt.

– Noen har tatt kontakt allerede. Men vi vil at flere tar kontakt med oss. For eksempel om noen har observert noe langs veien eller sett elghunden i terrenget i nærheten, sier Grav.



– Det vil bli gjennomført avhør, avslutter hun.