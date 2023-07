Hunden Kompis ble meldt savnet i Hustadvika – dukket opp i Italia

Hunden Kompis forsvant sporløst fra sitt hjem i Møre og Romsdal for tre uker siden. Denne uken fikk eieren plutselig en telefon fra en veterinær i Venezia.

Fredag 16. juni lekte hunden Kompis i hagen sammen med eier Marie Nerland Karlsen, i deres hjem i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal.

EN LANG REISE: Det er langt fra Hustadvika til Venezia. Foto: Privat

– Mens vi er ute, løper Kompis vekk fra hagen og ut mot veien, forteller Karlsen til TV 2.

Hun gikk raskt inn for å hente sønnen som lå i vognen, og gikk ut på veien for å hente Kompis.

– Da jeg gikk ut på veien, fant jeg han ikke noe sted. Jeg lette og lette lenge, uten å se han, sier eieren.

Etter å ha lett i fire timer ringte Karlsen politiet og meldte hunden savnet.

– Vi fortsatte å lete, og lette lenge. Vi la óg ut en post på Facebook for å høre om noen hadde sett noe til han.

Den siste sikre observasjonen de hadde av hunden var av en nabo like etter han løp av gårde oppe i gata.

FAMILIEHUNDEN KOMPIS: Hunden har vært en del av familien i sju år, her på juleaften med Marie Karlsen, Simen Smørholm, Sebastian Karlsen Smørholm og Kompis. Foto: Privat

I uken etter Kompis sin forsvinning lette de over alt i området hvor de bor, uten noe hell.

– Etter at en uke hadde passert, ga vi opp. Vi trodde ikke at vi kom til å se han igjen, sier Karlsen.

Fra Hustadvika til Venezia

Men så tirsdag, nesten tre uker Kompis sin forsvinning, fikk de en telefon fra et italiensk mobilnummer.

– Det var fra en veterinær i Venezia som sier at hun har Kompis, forteller eieren.

Veterinæren hadde sjekket id-merkingen til hunden og tatt kontakt med familien i Norge.

I ITALIA: Dette er bildet det Italienske paret sendte til familien i Hustadvika. Foto: Privat

Solotur

– Det var et italiensk par som hadde levert han til veterinæren. Så de passer på Kompis frem til vi lander torsdag og skal møte oss på flyplassen, forteller eieren.



Torsdag tar Karlsen sammen med sin mor flyet ned til Venezia for å hente Kompis tilbake til Norge.

– Jeg gleder meg masse til å få se han igjen, sier Karlsen.

Hva som har skjedd med Kompis de 19 dagene han har vært savnet, eller hvordan han plutselig dukket opp i Italia, er det ingen som vet.

– Min teori er at noen har stjålet han. Han er altfor oppmerksomhetssyk til å gjemme seg. Dersom han hadde blitt fanget et sted, hadde han kommet til å bjeffe slik at noen hadde oppdaget han, sier Karlsen.

GODE VENNER: Kompis og Sebastian Karlsen Smørholm (3) koser seg ute. Foto: Privat

Gjenforenes på flyplassen

Hjemme i Norge venter vaksiner, ormekur og karantene i 21 dager for den firbeinte familiehunden.

– Det blir kjipt at vi ikke får tatt han med hjem med en gang, men det er mye som må ordnes. Vi gleder oss til å se han igjen, sier Karlsen.

Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Kennel Klubb, Anne Livø Buvik, sier at hundetyveri ikke er et like stort problem i Norge som i andre land.

– Man hører jo om enkelttilfeller i årenes løp, men det er da gjerne snakk om impulshandlinger, sier hun.

Hun forteller at dette med hundetyveri er et mye større problem i for eksempel Storbritannia.

– Det er viktig å sørge for at hunder er id-merket, og at det er riktig kontaktinfo knyttet, sier Buvik.