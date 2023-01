Hundeeier Stein-Terje er drittlei: – Ikke greit

AVFØRING: Lofotværing Stein-Terje Knutsen sier at det har hendt at bæsjen har havnet under skoen og blitt med hjem. Han er lei av at folk ikke plukker opp etter bikkja si og får støtte fra Norsk Kennel Klub. Foto: Stein-Terje Knutsen

– Dette er ikke greit.

Det sier Stein-Terje Knutsen om all hundebæsjen han ser når han går tur med hunden sin Louie ved moloen i Kabelvåg, et populært turområde i Lofoten-tettstedet.

Knutsen forteller at han rett før jul tok med seg spaden og fjernet 16 ruker, fordi det rett og slett ikke så ut.

Denne uken gjorde han det samme og fant like mange. Da han var tilbake senere samme dag, fant han hundeavføring igjen på samme sted han hadde fjernet dem.

Nå har han sett seg lei av at folk ikke plukker opp og kaster bæsjen til hunden sin.

TUR: Seks måneder gamle Louie er Stein-Terje Knutsens andre hund. Foto: Privat

– Ikke pest og plage

Irritasjonen fikk ham til å skrive et innlegg på Facebook-gruppa «Oppslagstavla Kabelvåg». Han har fått flere hundre likes og mange kommentarer, skriver Lofotposten, som først omtalte saken.

– Hvis hunden driter i ei grøft kan jeg skjønne det, men på moloen ser det faen ikke ut, sier han til avisa.

Han ber folk ta ansvar.

– Hundeeiere bør ta ansvar. Det bør ikke være sånn at skoleklasser og barnehager må passe seg så de ikke tråkker i hundedritten, sier Knutsen til TV 2.

– Hunder skal være en berikelse for folk og samfunn, ikke en pest og en plage. Det er kjipt at hundene driter ned et slik område, sier han.

Knutsen mener at folk som ikke klarer å plukke opp avføringen til bikkja, bør omplassere hunden sin.

Lofotværingen sier at folk flest er flinke og plukker opp avføringen til hunden sin, men sier at de få som ikke plukker opp, blir veldig tydelig i den hvite snøen.

– Hundeeiere som er flinke, blir satt i dårlig lys av de få som ikke har vett nok til å plukke opp. Når det ligger 16 bæsjer ved moloen, tenker sikkert de andre som går tur, at hunden min har bidratt til det, sier han.

Et annet problem

Det er ikke bare i Kabelvåg at hundebæsj skaper irritasjon. I en rekke andre lokale medier er det et tema, sommer som vinter.

Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Kennel klubb, Anne Livø Buvik, sier at det er særlig i parker og populære turområder i byer og tettsteder hundebæsj-problemet er størst.

Buvik påpeker at det er flere byer som har i politivedtektene på at man ikke kan kaste hundebæsj.

– Det er ikke ok å la dritten ligge, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Om folk har blitt flinkere eller dårligere til å ta ansvar for kjæledyrets ekskrementer, kjenner hun ikke til, men sier at det har blitt flere hundeeiere de siste årene.

– Det har kommet mange nye hundeeiere de siste årene i forbindelse med pandemien. Det betyr også helt sikkert flere ikke så bevisste og skolerte hundeeiere, sier Buvik.

PLUKK OPP: Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Kennel klubb, Anne Livø Buvik, sier det er folkeskikk å plukke opp hunders avføring. Foto: NKK

Norsk Kennel klub sier at mangel på søppelkasser gjør at det oppstår et annet problem også.

– Noen plukker opp bæsjen i en pose, men så kaster de posen på bakken igjen. De innser vel at de må gå med posen i noen kilometer om det ikke er søppelbøtter i nærheten.

– Da er det bedre å bare la dritten ligge og helst få det vekk fra stien, siden den forsvinner etter noen uker, sier hun.

Innrømmelse

Søppelkasser ved moloen tror Knutsen kunne ha bidratt løst bæsje-krisa ved moloen i Kabelvåg, i hvert fall delvis.

– Folk er jo sløve også. De tror at bæsjen blir borte på magisk vis, sier Knutsen.

SØPPELKASSER: Ordføreren i Vågan, Frank Johansen, sier at de skal utplassere flere søppelkasser i Kabelvåg. Foto: Vågan kommune

– Jeg skjønner jo at det ikke er artig å gå med bæsjeposen i hånda i flere kilometer. Søppelkasser hadde vært en berikelse for alle, sier han.

Også Norsk Kennel Klub mener det kan være en løsning.

– Søppelkasser skal vi få til, men om det løser problemet, det vet jeg ikke, sier ordfører Frank Johansen (Sp) i Vågan kommune.

– Vi er vel som folk flest, noen er flinke, noen er ikke så flinke. Jeg tror mange opplever at de går på plasser de tror at ikke så mange andre går og tenker at det ikke er så nøye, sier ordføreren.

Han innrømmer at han selv ikke alltid er like flink med å plukke opp etter bikkja, som i skogen. Men sier han plukker opp etter dyret når han går langs veier.