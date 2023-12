Hundeeier etter dramatisk biljakt: – Det var helt jævlig

Politiet fikk melding om et biltyveri i Førde sentrum torsdag ettermiddag klokken 16.15. Inni bilen satt hunden Bobbie.

Politiet satt i gang en leteaksjon og etterlyste en svart Mercedes.

Fire timer senere, klokken 20.15, fikk politiet en ny melding om en stjålet bil.

Denne gangen ved et sykehjem i nabobyen Florø – 56 kilometer unna.



– Situasjonen nå er at begge bilene er forlatt og at to personer er pågrepet. Vi har også kontroll på hunden. Den blir kjørt til veterinær for sjekk, sier operasjonsleder Tatjana Knappen til TV 2.

Foto: Privat

Eieren til Bobbie, Synne Vilnes, er tydelig preget av hendelsen.

– Det var helt jævlig. Jeg er litt i sjokk, så jeg vet ikke helt hva jeg skal si, sier hun til TV 2.

Hun er nå på vei for å hente Bobbie og er takknemlig for alle som har bidratt i jakten.

– Jeg er evig takknemlig for all hjelp Jeg er så glad for at folk har hjulpet med å finne ham.