Hundeangrep ryster:

GÅR TIL ANGREP: Vitner kastet stein mot hunden for at den skulle holde seg unna rådyret. Se video i saken. Foto: Privat

Beboere i Lørenskog ble vitner til dramatiske scener da en løs hund gikk til angrep på et rådyr.

Hendelsen skjedde fredag i umiddelbar nærhet til et boligområde. Politiet og viltnemnda ble varslet om hendelsen.

Operasjonsleder Terje Skaftnes forteller til Romerikes Blad at vitner kastet steiner mot hunden i et forsøk på å få den til å stanse.

Se video av angrepet lengre ned i saken.

Trenger tips

Verken politiet eller varsleren vet hvem som eier hunden – og tirsdag har politiet fremdeles ikke funnet frem til hundeeieren.

Bjørn Bratteng, seksjonsleder for etterforskning ved Lillestrøm stasjon, sier det er en kjedelig og tragisk hendelse.

– Budskapet til alle hundeeiere får være å ha steinkontroll på hunden. Man kan ikke akseptere slike hendelser. Det er store lidelser for dyret som blir angrepet.

Varsleren fortalte først at hunden hadde drept rådyret. Senere kom vedkommende med en korrigerende melding om at rådyret ikke var dødt, men at det var blod i snøen.

Det er ikke opprettet straffesak fra politiet side, og Bratteng sier det var viltnemnda som dro ut til stedet.

Han har ikke oversikt over hva som skjedde med hunden etter angrepet.

– Hvis noen har opplysninger om hvem som eier hunden, er politiet interessert i det, sier Bratteng.

Se angrepet her:

Vurderer tiltak

Kommunikasjonssjef Bettina Thorvik i Lørenskog kommune sier at saken vil bli anmeldt.

Kommunen vil også innføre midlertidig båndtvang på bakgrunn av denne enkelthendelsen.

Vanligvis er det kun båndtvang for hund fra 1. april til og med 20. august.

– Det skjer i løpet av denne uka. Det må iverksettes en forskrift. Grunnen til at det innføres, er at det er så mye is under snøen, slik at dyra ikke kommer frem til maten, sier hun.

Derfor trekker rådyr gjerne nærmere tettbebygde strøk, hvor det er mindre snø og is.

– Det andre poenget er at rådyra er litt svake og utsultet på denne tiden av året. I møte med en jagende hund kan de bli så utmattet at de dør.

Fakta om båndtvang Det er lovbestemt båndtvang for hund i tiden 1. april til og med 20. august.

Det er en del unntak, for hunder i reindrift, bufehund og hunder brukt i aktiv tjeneste i politi-, toll-, militær- og redningsarbeid.



En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunder volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting og skal dessuten sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Det slås fast i hundeloven. Kilde: Lovdata

Skjer sjelden

Yngve Gjelsvik, leder av Norges Hunders Landsforbund, forteller at videoen viser en irsk setter.

Gjelsvik sier de sjelden hører om tilfeller der hunder har gått løs på ville dyr.

– Blant alle hunder i Norges land er det nok en sjelden ting, men det betyr ikke at det er mindre tragisk når det skjer. Likevel kan det hende dette skjer oftere enn vi tror, sier han.

INSTINKT: Yngve Gjelsvik understreker at alle hunder – ikke bare jakthunder – har et jaktinstinkt i bunn. Foto: Bernd Thissen/AFP

Gjelsvik minner om at alle hunder har et jaktinstinkt i bunn, og kommer derfor med et klart råd.

– Selv om det ikke er innført ekstraordinær båndtvang, er det en god idé å holde hunden i bånd. Vi oppfordrer våre medlemmer til det, sier han.

Et alternativ kan være å ha hunden i en lengre sporline, slik at den får mer plass til å boltre seg, råder Gjelsvik.

– Vær obs på at det kan være en risiko for at den kan angripe ville dyr, og følg regelverket. Det er en hundeeiers ansvar å holde kontroll på egen hund, understreker han.