Hund reddet fra hi i skogen

Ute på tur i høstmørket ble hunden Tammy borte fra eierne sine. Etter en redningsaksjon på flere timer ble den lille cobberdogen reddet opp av åtte brannmenn og to lykkelige eiere.

Torsdag forrige uke var Tale Østensjø ute og gikk kveldstur sammen med mannen sin og copperdogen deres Tammy.

Det som skulle være en rolig avslutning på dagen endte dramatisk for eierne og den firbeinte vennen.

– Jeg og mannen min var ute og gikk tur og kom til et område i skogen hvor vi pleier å slipper henne løs, forteller Østensjø.

Etter å ha ventet en stund på at Tammy skulle komme tilbake dukker hun likevel ikke opp. De begynner å lete.

– Vi har GPS på henne og finner henne til slutt utenfor et hi i skogen. Det siste vi ser av henne er at hun smetter tilbake inn i hiet.

Forsvant inne i et hi

– Etter det, kom hun ikke ut igjen. Vi gikk så hjem og hentet mat som vi forsøkte å lokke henne ut med, men hun kom aldri ut igjen.

De bestemmer seg derfor for å ringe brann- og redningsetaten. Det tar ikke lang tid før fire brannbiler og et mannskap på åtte personer var på plass for å redde Tammy.

INTENST: Brannmester Næss forteller at de under hele redningsaksjonen fulgte med på hunden Tammy gjennom et spesialkamera. Foto: Oslo Brann- og redningsetat.

– Det tar ikke lang tid før fire brannbiler et mannskap på åtte personer kommer i full mundur for å redde Tammy, sier Østensjø.

Mannskapet finner raskt inngangen og utgangen på hiet.

Ved hjelp av kamera de kunne sende inn i hiet, får de opp et par skremte øyne på skjermen ca. tre meter inn i dypet.

REDDET: Hunden Tammy. Foto: Oslo Brann- og redningsetat.

Gravde med spett, spade og nevene

– Hunden hadde satt fast hundeselen sin inne i hiet og kom seg derfor ikke ut, forteller brannmester Ronny Næss til TV 2.



Han ledet redningsaksjonen i forrige uke og forteller at mannskapet var innstilt på å grave hele natten dersom det var nødvendig.

– Jeg har selv hund, og flere av oss i mannskapet er hundeeiere, så vi hadde alle sympati for eierne under redningsarbeidet.

Mannskapet satte opp arbeidslys og begynner å grave stein, jord og sand vekk fra hiet.

– Underveis kunne vi høre hunden sine fortvile pipelyder, hårene reiser seg når jeg tenker på redningsaksjonen, forteller Næss.

Lykkelig slutt

Etter å ha gravd intenst i to og en halv time får Thomas Knudsen fra mannskapet tak i halsbåndet til Tammy.



– Siden hunden fremdeles satt fast koblet vi på en hundeline, slik at den ikke skulle falle lenger inn, samtidig som vi fortsatte å grave.

UTSLITT: Etter redningsaksjonen var Tammy ekstra sliten etter tur. Her samme kveld. Foto: Privat.

Det hele ende heldigvis godt for både hunden og eierne.

– Etter to og en halv time med graving kunne vi endelig overlevere en meget glad hund til en enda lykkeligere eier og det var heldigvis ingen fysiske skader på hunden, sier Næss.

– Har dere ofte slike redningsaksjoner?

– Nei. Vi har reddet ender eller svaner som vi måtte geleide over veien, men ikke slike oppdrag med hund. Særlig når hundeeier står der selv, og man kan sette seg inn i deres situasjon.

Imens TV 2 snakker med Næss ringer telefonen hans.

– Nå har jeg fått et nytt oppdrag, og det er ikke dyr, avslutter han.