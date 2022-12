– Det var en varslet katastrofe, sier statsadvokat Magnus Schartum Hansen om hundeholdet til den tiltalte kvinnen.

Han mener grov uaktsomhet ledet til at kvinnens rottweiler drepte det ett år og åtte måneder gamle barnebarnet hennes.

– Hun satte barna i en livsfarlig situasjon, sier Schartum Hansen under sitt sluttinnlegg.

Aktor viser til at farmorens rottweiler ved flere tidligere anledninger hadde skadet barn.

– Ved å sette en høy reaksjon skal hundeeiere forstå at man ikke skal sette barn i en livsfarlig situasjon, legger aktor til i rettssalen i Hamar tingrett.

Nekter straffskyld

Kvinnen står tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, etter at rottweileren hennes tok livet av hennes halvannet år gamle barnebarn i fjor.

Aktor påpeker videre at det er formildende at saken har tatt lang tid å få opp for retten. Han ber derfor om at 60 dager av straffen gjøres betinget.

Selv nekter 58-åringen straffskyld, og hennes forsvarer har tidligere sagt at han vil be om at kvinnen frifinnes.

Bistandsadvokaten til den avdøde guttens mor, Inger Johanne Reiestad Hansen sier at det må være rimelig å tilkjenne moren 250.000 kroner i oppreisningserstatning. Dette er fastsatt i henhold til rettens skjønn.

– Dette var snakk om et lite barn som ble drept på en fæl måte. Moren må leve med sorgen etter tapet av barnet sitt resten av sitt liv, sier hun.

Oppdateres.