Hun mistet det umistelige

FORANDRET: Marianne Sivertsen Næss forteller at det å miste et barn har gitt henne en annen forståelse av hva som er viktig i livet. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Fredag 19. april 2024.

Ut på slottsplassen kommer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) med tre nyutnevnte statsråder.

To av dem har riktignok bare skiftet rolle.

Men den tredje er helt ny i regjeringen: Marianne Sivertsen Næss (50) fra Hammerfest er Norges nye fiskeri- og havminister.

NYKOMLING: Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss kommer ut fra sitt første statsråd sammen med statsminister Jonas Gahr Støre, ny næringsminister Cecilie Myrseth og ny helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

På slottsplassen er det blomsteroverrekkelse og klemmer.

Der møtes Næss av døtrene. De er så stolte at de har strevd med å sove de siste dagene. Tårene har rent.

Men én mangler.

– Savnet og sorgen er alltid der, sier Næss.

– Men den blir i en annen form og er kanskje ikke er så hyppig og intens som den var i starten.

I VINDEN: Norges splitter nye fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) sammen med døtrene Therese (t.v.) og Lisa (t.h.). Foto: Thomas Evensen / TV 2

Bratt karrierestige

Næss har steget raskt i gradene i norsk politikk de siste årene.

Hun overtok som ordfører i Hammerfest i 2019. Bare to år senere, i 2021, ble hun valgt inn på Stortinget.

Der har hun siden 2022 vært leder for energi- og miljøkomiteen, en komité som blant annet fikk en sentral rolle i håndteringen av strømkrisen.

– Det er en ganske bratt karrierestige?

– Det har vært utrolig spennende, sier Næss.

– Og så er jeg takknemlig for å få sånne muligheter, for å få den tilliten, både fra velgerne, fra partiet og nå sist fra statsministeren.

Halvparten skiftet ut

Det var en politikerskandale som skulle til for at Næss skulle få sjansen som minister.

Etter at Ingvild Kjerkol fikk sparken som helse- og omsorgsminister, viser pressens oppsummering at halve mannskapet i Støre-regjeringen er skiftet ut siden valget.

PÅ INNSIDEN: Marianne Sivertsen Næss (t.v.) i diskusjon med nye kollegaer i statsministerboligen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Du har hatt pendlerboligskandaler, habilitetssaker, aksjeskandaler og nå sist plagiatskandaler. Er du redd for å gjøre feil?

– På mange måter så har jeg alltid vært litt redd for å gjøre feil. Det skal jeg innrømme, sier Næss.

– Men jeg tenker også at det bør være rom for å gjøre feil i samfunnet vårt. Vi kan være rause med hverandre.

Næss understreker likevel at det å være statsråd er et større ansvar. Hun var selv igjennom en grundig «vetting» før hun ble utnevnt.

– Jeg tror det viktigste er å være åpen om livet sitt.

– Man skal være åpen og ærlig. Så handler det om å finne balansen på hva vi har lov til å gjøre feil som mennesker.

Direkte tilbakemeldinger

Den ferske statsråden er sammen med døtrene Therese og Lisa når TV 2 møter henne.

Sammen med yngstejenta Ingrid Martine er de et nyttig sikkerhetsnett for henne.

– Jeg får høre det, sier Næss.

KLAR TALE: Døtrene er ikke redde for å gi statsrådmammaen tydelige meldinger når de er uenige med henne. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Hvilke tilbakemeldinger gir døtrene deg?

– Nei, hvis jeg sier noe … «Mamma, det kan du ikke si». Eller hvis jeg har en mening, så korrigerer de – «Nei, nei, nei».

– Antrekk! skyter Therese inn.

– Så det er direkte tilbakemeldinger, sier Næss.

Hun forteller at hun og døtrene har et nært forhold. De er det absolutt viktigste i livet for henne.

Men de tre døtrene skulle egentlig ha vært fire.

Statsrådens første datter Martine hadde vært i midten av 20-årene nå. Men det skulle hun aldri få oppleve.

Kreften rammet

Mandag 29. juli 2002.

Martine er tre år gammel og stolt storesøster til tre måneder gamle Therese.

Men noe er galt.

– Hun begynte å ha blod i urinen. Så hadde hun sterke smerter, nesten kolikksmerter, i magen. Vi hadde ingen mistanke om at det kunne være noe så alvorlig. Men det viste seg at det dessverre var det, forteller Næss.

TØFF BEHANDLING: Martine Sivertsen Næss fikk både cellegift og strålebehandling mot den aggressive kreften. Foto: Privat Les mer TØFF BEHANDLING: Martine Sivertsen Næss fikk både cellegift og strålebehandling mot den aggressive kreften. Foto: Privat Les mer

Martine ble diagnostisert med Wilms tumor, en sjelden og aggressiv form for barnekreft.

– Vi hadde ett og et halvt år med behandling. Og på et tidspunkt i behandlingen så det overraskende bra ut, forteller Nøss.

Men så fikk Martine et tilbakefall. Fire nye svulster ble oppdaget i lungene, den ene hele 6 centimeter stor.

– Og da var alvoret på nytt og i enda større grad til stede.

Prinsesseballerina

I februar 2004 fortalte Finnmark Dagblad historien om Martine. I artikkelen kom det fram at hun danset ballett for mamma og pappa hjemme i stua den siste kvelden.

Men den natta, den 29. november 2003, ble Martine rammet av en stor hjerneblødning.

Noen timer senere var den lille prinsesseballerinaen død.

PRINSESSEBALLERINA: Martine Sivertsen Næss danset ballett på stuegulvet så sent som kvelden før hun døde. Foto: PRIVAT

I dag forteller Næss at Martine var livsglad helt til det siste, selv om sykdommen og den tøffe kreftbehandlingen preget henne. Foreldrene fikk også tatt henne med til Disneyland utenfor Paris.

– Hun var veldig glad i Disney og prinsessene der, forteller Næss.

– Og så var hun glad i å danse. Alltid når hun hadde gode dager, så danset hun over stuegulvet. Da tok hun på seg ballerinadrakten sin, og så for hun rundt som en liten prinsesse.

Opprettet fond

Etter dødsfallet opprettet familien et fond i Martines navn.

Sammen med to andre familier i samme situasjon fikk de samlet inn mer enn 1,2 millioner kroner til barnekreftsaken de neste årene.

– Da vi avsluttet fondet, ga vi pengene til barnekreftforeninger og forskning på barnekreft. Det trengs mer forskning på kreft generelt, men spesielt på barnekreft, så det å kunne gjøre noe der, det ga mening, sier Næss.

OPPRETTET FOND: Marianne Sivertsen Næss' familie samlet inn over én million kroner sammen med to andre familier. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Hun forteller at det å miste Martine har forandret synet hennes på livet.

– Jeg har kjent på en veldig stor takknemlighet for å faktisk kunne være frisk, og etter hvert å kunne komme over i et mer normalt liv, selv om det aldri blir helt normalt, sier hun.

– Nå som statsråd og fiskeri- og havminister kjenner jeg at det er et stort ansvar i det.

Swiftie

Da hun feiret 50-årsdagen i mars, fikk Næss en helt spesiell gave av døtrene.

De har nemlig til felles med sin mor at de er «Swifties» – altså fans av Taylor Swift.

Næss sier det spesielt var under koronapandemien hun ble glad i det amerikanske musikkikonet.

Og om noen uker skal de nemlig på konsert sammen. Og da er antrekk viktig.

Så til bursdagen skaffet døtrene en grønn kappe til Næss som er make til den Taylor Swift har på seg i musikkvideoen til yndlingslåten «Willow».

KLAR FOR KONSERT: Marianne Sivertsen Næss med «Willow»-kappen som hun skal ha på seg når hun og døtrene skal se Taylor Swift. Foto: Privat

– Hva er det som er spesielt med Taylor Swift da?

– Jeg tror det er at hun klarer å bygge et samfunn rundt seg selv, forklarer datter Therese.

– At man føler man er med på noen hemmeligheter – at man er med i en jentegjeng.

– Og gutta! skyter Lisa inn.

– Ja, og gutta, innrømmer Therese.

– Men blir denne konserten noe av nå da?

– Jeg håper jo det. Det er planen, sier Næss.

– I den nye rollen som jeg har nå, så går alltid jobben først. Men vi prøver på det.