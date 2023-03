– Hun har outsmartet NRK

Omdømmeekspert mener NRK ble tatt på senga av Sophie Elise AS. For influenseren sin del spår han comeback innen kort tid i frekkere versjon.

Saken oppdateres.

Torsdag kveld kom bekreftelsen: Samarbeidet mellom Sophie Elise Isachsen og NRK er historie.

I en pressemelding skriver Isachsen at NRK har stilt for store krav til endring av avtalen som ligger til grunn for podkasten, som legger for sterke begrensninger på øvrige kommersiell virksomhet.

– Jeg har ikke ønske om eller anledning til å legge ned resten av min virksomhet for å redde omdømmet til NRK, og vi ser oss derfor nødt til å avslutte samarbeidet, sier Isachsen.

Dag Inge Fjeld, som er omdømmeekspert og høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, er ikke overrasket over nyheten, men kanskje litt overrasket av NRK.

– Hun var nok litt for forretningssmart for NRK og outsmartet dem, sier han.

PODKASTEN: Isachsen har vært NRK-profil gjennom podkasten «Sophie & Fetisha», som hun hadde sammen med venninnen Fetisha Williams.

– Meningsløst

Rabalderet startet da Isachsen publiserte et bilde på Instagram, til sine 581.000 følgere.

På bildet poserer hun sammen med en annen influenser, som holder en liten pose med hvitt pulver.

NRK var tidlig ute med å si at Instagram-bildet ikke skulle få konsekvenser for samarbeidet, men i dagene og ukene som fulgte økte presset.

Det har rent inn med klager til Kringkastingsrådet, kringkastingssjefen har blitt grillet i Debatten og flere aktører har fryst samarbeidet med Isachsen.

– Det er naturlig at det gikk denne veien. Jeg tror at det var meningsløst at NRK skulle bruke energi på ha henne som en profil, som allerede er såpass stor, sier Fjeld.

IKKE OVERRASKET: Dag Inge Fjeld har fulgt med på Sophie Elise i et tiår. Han er ikke overrasket over de siste ukenes kontroverser eller hvordan samarbeidet endte. Foto: Erik Edland / TV 2

Selv om Isachsen er en enorm trafikkskaper, tror han ikke lytterene av «Sophie & Fetisha» har funnet mye annet innhold hos NRK.

– Innholdsmessig passer hun bedre inn i et annet mediehus eller kanskje aller helst som selvstendig. Bare fordi NRK fikk økt trafikk, tviler jeg på at det førte med seg krysslytting, sier han.

Mathilde Hogsnes, stipendiat ved Kristiania, forsker på influenseres kommersielle praksis i Skandinavia.

– Dette er egentlig bare en avgjørelse man har ventet på. Hvis ikke NRK hadde avsluttet samarbeidet, hadde bare debatten fortsatt å rulle, sier hun.

Det kunne skadet NRK, men også Sophie Elise og Fetisha Williams, mener Hogsnes.

– Nå kan de få mer frihet ved å være i en annen kanal, som er mer kommersielt orientert. Da kan de stå friere og dyrke det imaget de ønsket. NRK har en annen profil, og derfor kom ikke dette som en bombe.

MISLYKKET: Mathilde Hogsnes kaller NRKs samarbeid med Sophie Elise et mislykkes forsøk på influenser-markedsføring. Foto: Jonatan A. Quintero

– En lærepenge

Fjeld ser for seg at NRKs samarbeid med Sophie Elise ikke går i glemmeboka til rikskringkasteren.

– NRK kommer til å bruke dette som et intern diskusjonstema. Hvilke vurderinger ble gjort, hva skjedde, hvordan kom vi oss inn i et hjørne vi ikke klarte å komme oss ut av. Dette er nok veldig stort læringscase.

Fjeld mener NRK fremstod nærmest uforberedt på at et samarbeid med Isachsen også kommer som en pakke med alle produktene hun tjener penger på.

– Hun er en smart markedsfører og dyktig til å lage oppmerksomhet med riktig timing. Dette blir en lærepenge for NRK med tanke på deres rolle i en dynamisk medieøkonomi, sier han.

Det har stormet rundt partene de siste ukene, men får det egentlig noen konsekvenser?

ÅRETS BUSINESS: Sophie Elise Isachsen vant «Årets business» under VIXEN Awards 2019. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Folk vil fortsatt høre Dagsnytt 18

På spørsmål om hvordan NRK vil gjenreise tillitten og omdømmet etter kaoset, svarer Fjeld at det vil være som støvet langs en grusvei når du kjører bil.

– Det er masse støv når du kjører der, men så gir du det noen minutter, også legger det seg.

Alt vil falle tilbake til normalen, mener han.

– De som ser på Gullrekka, de som hører på Dagsnytt 18 eller de som venter på Lotto-trekningen slutter ikke med det. Ingen av de vanlige NRK-brukerne vil slutte med vanene sine fordi NRK inngikk et samarbeid med Sophie Elise, sier Fjeld.

PUBLISERT VED EN FEIL: – Bildet skulle aldri vært lagt ut. Jeg har ikke ønsket å romantisere noe, og for det er jeg ekstremt lei meg, har Sophie Elise sagt om bildet i etterkant. Foto: Skjermdump

Hvem som har kommet best ut av samarbeidet og kontroversene, er han ikke i tvil om.

– Sophie Elise har fått massiv oppmerksomhet, og veldig mange som ikke hører på podkasten har fått gjengitt masse av innholdet. Gi det en måned, så er hun oppe og står igjen med nye samarbeidspartnere.

Og kanskje i en ny drakt, mener Fjeld.

Spår frekkere profil

– Historien viser at Sophie Elise har et overlevelsesinstinkt som gjør at hun alltid lander på beina. Hun har det litt stressende og vondt i en uke, men så går hun videre. Kanskje vil hun snakke ut om den vonde tiden.

Fjeld viser til at Sophie Elise snart går inn i en ny rekke som 30-åring.

– Kanskje hun går ut og sier at det ikke er noen 14-åringer som hører på meg lenger. Kanskje vil hun løfte seg til en ny dimensjon, og bli en frekkere og mer Kardashian-aktig type. Det har nok vært den underliggende strategien hele veien her, sier han.