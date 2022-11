– Hun har gått veldig, veldig langt for å svindle folk

Over en periode på fem måneder solgte kvinnen valper, igjen og igjen, uten at de fantes, mener retten.

Totalt fikk kvinnen fra Nord-Jæren betalt 119.000 kroner i forskuddsbetaling for valpene.

Fredag ble kvinnen dømt til samfunnsstraff, samt til å betale erstatning til mange av dem hun mottok penger fra.

En av dem er Alice Steyn, bosatt på Stord. Hun kom over en annonse for en Cockapoo-valp på Finn.no, og ble umiddelbart sjarmert.

– Selgeren virket pålitelig og troverdig. Hun sendte også bilde og info om valper og fôr som valpene brukte, sier Steyn til TV 2.

SKUFFET: Alice Steyn fra Stord opplevde selgeren som trygg. Foto: Privat

En liten stund etter hun hadde sendt kvinnen et depositum på 4000, fikk hun et tips fra Finn.no om at det kunne være mulig svindel. Da forsøkte hun å kontakte selgeren, uten hell.

– Jeg syntes jo selvfølgelig at det var surt. Jeg har familie, og de pengene kunne gått til så mye annet, sier Steyn.

Kvinnens forsvarer, Pål Oskar Minde, er klar på at saken har vært belastende for kvinnen.

– Dette er en trist og vanskelig sak for alle, og jeg vil berømme retten for å ha gjort en god vurdering i straffeutmålingen, sier Minde til TV 2.

Videre sier Minde at kvinnen nå har to ukers betenkningstid, som de vil bruke godt. Kvinnen erkjente ikke straffskyld etter tiltalen.

Datteren tegnet tegning til svindleren

TV 2 har også snakket med en familiefar som endelig hadde landet på at datteren skulle få en hund å leke med.

– Vi gjorde research, og så over hvilke annonser som virket legitime, og hvilke som ikke gjorde det. Vi kom over en hyggelig annonse som så legitim ut, til tross for noen skrivefeil, sier faren.

Familiefaren fra Østlandet ønsker å være anonym, men TV 2 kjenner identiteten hans.

De var i kontakt med den dømte kvinnen i 30-årene over lengre tid.

– Hun var veldig på å chatte og bli kjent, og ble opplevd som veldig omsorgsfull og hyggelig, forteller han.

BYGGET TILLIT: Familien fra Østlandet var overbeviste om at selgeren var til å stole på. Foto: Skjermdump

Det virket lovende. Familien snakket med selgeren på telefonen, som kunne fortelle at hun var ute og gikk tur med hundene, eller om første gang hun ble interessert i rasen.

– Hun hadde en god, detaljert dekkhistorie som virket troverdig. Vi kunne til og med høre bjeffing i bakgrunnen mens vi snakket med henne på telefonen.

Familiefaren anslår kontakten varte i rundt to måneder med jevn dialog. De var bevisste på at det finnes risiko for å bli svindlet, men kom frem til at selgeren gav altfor mye av seg selv til at det kunne være en bløff. Blant annet gav kvinnen i 30-årene anbefalinger om hvilke bur de kunne kjøpe.

– Vi hadde fortalt det til datteren vår, og hun var i ekstase. Hun tegnet til og med en tegning av valpen som hun ville gi til selgeren, sier familiefaren til TV 2.

GLEDET SEG: Denne tegningen tegnet datteren i familien til svindleren Foto: Privat skjermdump

Den dømte kvinnen i 30-årene fikk se tegningen, og sa at den måtte de ta med da de kom på besøk, så den kunne henges over valpekassa.

Men dagen familien skulle sette seg i bilen og kjøre vestover, fant de plutselig ingen kontaktinformasjon.

– Hun hadde forsvunnet og gått helt under bakken. Da måtte vi bare anta at det var svindel.

Pengemessig led ikke familien det store tapet. De hadde betalt 4000 kroner, som en form for depositum. I ettertid har de fått pengene tilbake.

– Det kjipeste er jo at man knytter tillit til en person, som så bevisst misbruker den tilliten og kontakten. forteller familiefaren.

Han er sjokkert over tiden og energien svindleren har brukt å lure såpass mange mennesker.

– Hun har gått veldig, veldig langt, med viten og vilje, for å svindle folk, sier han.

Heldigvis fikk historien en lykkelig slutt.

– Vi klarte til slutt å få oss en hund, og det reddet nok mye, med tanke på hvor mye datteren vår hadde gledet seg. Men det er vondt å tenke på hvordan det ville vært om vi ikke fikk ordnet det.