Hun har bestemt seg

KANDIDAT: Kunnskapsminister Tonje Brenna har lenge vært favoritt til å bli ny nestleder i Arbeiderpartiet, men nå er det klart at også Hadia Tajik vil kjempe om vervet. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

I ettermiddag holdt valgkomiteen i Arbeiderpartiet sitt første møte.

Der ble det enighet om å gi partiorganisasjonen en frist på bare to uker til å komme med innspill til valgkomiteen om hvem som bør lede partiet videre.

– Valgkomiteen er opptatt av å foreslå et sentralstyre som bidrar til fornyelse, og som også representerer hele bredden i partiorganisasjonen på en god måte. I dette arbeidet ønsker vi innspill fra partiorganisasjonen, og vi vil derfor sende ut et brev til fylkespartiene om dette med frist 10. mars, sier valgkomiteens leder, LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hele partiledelsen står på valg under landsmøtet 4.–6. mai. Men det er spesielt én post diskusjonen kommer til å dreie seg om denne gangen: nestledervervet som ble ledig da Hadia Tajik (39) gikk av som nestleder i mars i fjor.

Tajik selv åpner nå for comeback, bare ett år etter avgangen. Hun får samtidig sterk støtte til dette fra Rogaland Ap.

Stiller som kandidat

Dermed vendes flomlyset umiddelbart mot den andre favoritten i spillet om nestledervervet: kunnskapsminister Tonje Brenna.

STATSRÅD: Tonje Brenna er kunnskapsminister i Støre-regjeringen. Her besøker hun Gamlebyen skole i Oslo. Foto: Per Haugen / TV 2

Hun tilhører den såkalte Utøya-generasjonen i Arbeiderpartiet og er i flere måneder blitt framhevet som den mest aktuelle kandidaten.

Brenna selv har vært taus om sine planer. Men etter det TV 2 erfarer, har 35-åringen i realiteten bestemt seg: Hun ønsker å stille som nestleder. Dette får TV 2 opplyst fra informert hold.

Etter alt å dømme vil Brenna formelt bli nominert av hjemfylket Akershus. Det er ventet at dette vil skje på et styremøte i Akershus Ap i løpet av de nærmeste ukene.

Deretter vil Brenna bekrefte overfor valgkomiteen at hun stiller seg til disposisjon, ifølge TV 2s opplysninger.

Fra før har både sentralstyret i ungdomspartiet AUF og fylkesleder Cecilie Knibe Kroglund i Agder Ap pekt på Brenna. Arbeiderpartiets sametingsgruppe har gjort det samme.

Nominasjonen kan også bety at fylkeslederen i Akershus, utenriksminister Anniken Huitfeldt, må frasi seg plassen i det mektige sentralstyret.

Det skyldes at Brenna og Huitfeldt begge er fra Jessheim i Akershus – og det er alt annet enn gitt at partiet vil gi plass til både en nestleder og et sentralstyremedlem fra samme sted.

Brenna ønsker ikke å kommentere opplysningene.

– Det er sånn i Arbeiderpartiet at man blir nominert fra fylkespartiene, så etter hvert så kommer vi til å diskutere dette i mitt fylkesparti. Og da må jeg ta den diskusjonen der, sa hun i et intervju med TV 2 nylig.

«Broiler»

I TV 2-intervjuet kommer det samtidig fram at Brenna er en klassisk politisk «broiler», uten formell utdanning etter videregående skole, og uten vesentlig erfaring fra det ordinære arbeidslivet.

Brenna startet som politisk rådgiver i AUF og ble valgt inn på fylkestinget for Ap i Akershus i 2007. Hun ble ansatt som ungdomssekretær i LO i Akershus og Oslo i 2009 og generalsekretær i AUF i 2010. Det var dermed som generalsekretær i AUF hun var til stede på Utøya under terrorangrepet 22. juli 2011, og Brenna var også blant dem som vitnet i rettssaken.

Den politiske karrieren tok fart da hun ble politisk rådgiver i Justisdepartementet og deretter ved Statsministerens kontor for Jens Stoltenberg.

Hun har vært kunnskapsminister i Støre-regjeringen siden regjeringen tiltrådte i oktober 2021.

SKAL VISE VEI: LO-leder Peggy Hessen Følsvik leder Arbeiderpartiets valgkomité, som i dag hadde sitt første møte. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Velgernes favoritt

Valgkomiteen skal nå utarbeide en innstilling til hvordan ledelsen og resten av sentralstyret bør se ut framover. Innstillingen skal legges fram for landsmøtet, men det er ikke vedtatt noen formell frist for når den må være klar.

I siste instans kan det bli kampvotering mellom Brenna og Tajik på landsmøtet, men et slikt utfall regnes som uvanlig i Ap.

En meningsmåling som Kantar gjennomførte for TV 2 tidligere i februar, viser at Brenna er den mest populære nestlederkandidaten blant Arbeiderpartiets velgere.

I målingen sier 32,8 prosent av spurte Ap-velgere at de ønsker Brenna som ny nestleder, mot 18,5 prosent for Tajik og 19,3 prosent for tidligere nestleder Trond Giske.

Målingen viser samtidig at det er Giske som er favoritten blant de spurte velgerne som ikke stemmer på Arbeiderpartiet. Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018 etter flere varsler mot ham.

Han leder i dag Arbeiderpartiets største lokallag, Nidaros sosialdemokratiske forum, men har gjort det klart at det er uaktuelt for ham å stille som kandidat til sentrale verv på dette landsmøtet.

Tajiks avgang som nestleder i mars 2022 kom etter at VG avslørte at hun i 2006 fikk skattefri pendlerbolig etter å ha levert inn en leiekontrakt som hun aldri benyttet seg av. Dette skjedde mens hun jobbet som politisk rådgiver i regjeringsapparatet.