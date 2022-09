Hun håper Sverigedemokraterna får makt: – Har gjort en formidabel jobb

HEIER: Fremskrittpartiets leder Sylvi Listhaug håper høyresiden overtar regjeringsmakten etter valget i Sverige søndag. Hun mener det vil være bra for både Sverige og Norge om Sverigedemokraterna får innflytelse i innvandringspolitikken og justispolitikken. Dette bildet er fra Frps valgvake i fjor. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Idet valgkampen avsluttes er det svært tett mellom blokkene i svensk politikk.

Men hjemme i Norge er Frp-lederen ikke i tvil om hvem hun heier på.

– Jeg håper Sverige får til et regjeringsskifte. Og jeg tror det er bra hvis Sverigedemokraterna får påvirke politikken på innvandring og justis, sier Listhaug til TV 2.

Listhaug understreker at Sverigedemokraterna ikke er noe søsterparti for Fremskrittspartiet.

– Vi har ikke noe forhold til dem annet enn at vi nok har mye til felles i innvandringspolitikken, sier Listhaug.

– Men jeg syns de har gjort en formidabel jobb i Sverige for å dra med seg de andre partiene.

Gjengkriminalitet på dagsorden

Det er spesielt den politiske diskusjonen om gjengkriminalitet i Sverige Listhaug tenker på.

– Jeg syns det er kjempebra at valgkampen der handler om innvandringspolitikk og justispolitikk. Det har gått over stokk og stein der i mange år, der vi ser gjengoppgjør, bomber og angrep på helt uskyldige mennesker i normale nabolag. Dette må det ryddes opp i.

For fem år siden var Listhaug selv i Sverige og snakket om det hun kalte «svenske tilstander». I dag mener hun utviklingen har vist at hun hadde rett, og at gjengkriminaliteten i Sverige er så alvorlig at det er helt på sin plass å gi den et eget navn.

Listhaug roser Sverigedemokraterna for å ha påpekt problemene i mange år.

– De har ført en hodeløs innvandringspolitikk der de har tatt inn ekstremt mange de siste årene. En integreringspolitikk som har spilt fallitt. Og det er resultatet av det vi ser i svenske byer nå.

VALGRAKETT: Sverigedemokraterna ligger ifølge TV 2s snittmåling på en oppslutning på 20,5 prosent idet valgkampen avsluttes. Partiet kan dermed bli nest størst i valget, og større enn Moderaterna. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Åkessons oppskrift

I Malmö møter TV 2 partilederen i Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson. Han kaller Malmö Sveriges første virkelige gjengby.

– De problemene vi ser i hele landet i dag, kom først i Malmö. Jeg husker da jeg studerte i Lund, det er over 20 år siden. Det var allerede da store problemer i Malmø. Så her vet man hva det innebærer, sier Åkesson.

– Hva er oppskriften din for å snu utviklingen med gjengkriminalitet?

– Dels må vi låse inn farlige mennesker. Lenge. Farlige mennesker skal ikke være fri.

INNSPURT: Jimmie Åkesson har reist fra by til by i sluttfasen av valgkampen. Her er han på et torg i Malmö. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Strengere straffer er det viktigste tiltaket, fastholder Åkesson. Men han har også flere krav og løfter:

20 milliarder svenske kroner mer til politi og rettsvesen i løpet av de neste fire årene og 30.000 politifolk innen 2030

utvisning av utlendinger som begår kriminelle handlinger

innføring av såkalte visitasjonssoner i kriminalitetsutsatte områder der politiet kan gjennomføre kroppsvisitasjoner og gjennomsøke biler uten konkret mistanke

SPLITTER: Sverigedemokraterna kommer stadig mer inn i varmen i svensk politikk, men splitter fortsatt velgerne kraftig. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Visitasjonssoner splitter

Ideen om visitasjonssoner er inspirert av Danmark, men har splittet partiene i Sverige. Åkesson mener for sin del at tiltaket vil være berettiget.

– Jeg mener det er all anledning til å se på et slikt forslag, sier han.

– Hvordan hadde du reagert selv hvis politiet ville ransake deg uten noen konkret grunn?

– Hvis det er tillatt å gjøre det, og det kan skape trygghet for lovlydige, uskyldige mennesker, så mener jeg det er veldig bra.

– Men det er ganske krenkende?

– Det er mer krenkende å bære våpen på offentlig sted og skyte ihjel mennesker.

FOREBYGGING: Kommunalråd Sedat Arif fra Socialdemokraterna mener mer politi og strengere straffer bare er halve svaret på kriminalitetsutfordringene i Malmö. Ifølge ham må forebygging vektlegges like mye. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Sedat Arif, kommunalråd for arbeid og sosial i Malmö, mener derimot at visitasjonssoner bare vil stigmatisere mennesker som er bosatt i utsatte områder.

– Jeg tror mye mer på at vi skal jobbe ute, sier Arif, som tilhører Socialdemokraterna.

Han mener politiinnsatsen bare er halve løsningen.

– Jeg tror vi lurer oss selv hvis vi tror at vi løser problemet med å bare jobbe med politiet og bygge et vektersamfunn, advarer han.

Mindre vold i Malmö

Ifølge Arif trengs det mer forebyggende arbeid for å få bukt med gjengkriminaliteten.

– Vi kan låse inn så mange vi vil. Problemet er at det bare fylles på med nye ungdommer, advarer han.

Han innrømmer at Malmö har problemer.

– Men det er ikke det skrekkscenarioet som høyreekstreme partier forsøker å bygge opp, sier Arif.

UTSATT: Bydelen Rosengård har vært det mest kriminalitetsbelastede området i Malmö. Men etter at en ny gjenginnsats ble lansert, har antall skytinger falt markant. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han viser til at antall skyteepisoder i Malmö har falt fra en topp på 65 i 2017 til 21 i fjor. Det er en nedgang på nesten 70 prosent. Samtidig har arbeidsløsheten gått ned, og færre dropper ut av skolen enn før.

Men nasjonalt går utviklingen motsatt vei. Til nå i år er hele 47 personer drept i skytinger i Sverige, det høyeste antallet noensinne.

– Sverige har enorme problemer, sier Åkesson.

– Vi ligger i Europa-toppen når det gjelder vold med skytevåpen og dødsskytinger. Vi ligger i verdenstoppen når det gjelder voldtekter. Det fins veldig mange problemer, og de må vi kunne snakke om.

Kan bli valgvinner

Åkesson ligger nå an til å bli en av valgets store vinnere.

I TV 2s snittmåling ligger Sverigedemokraterna på 20,5 prosent i oppslutning. Slår målingene til, betyr det at Sverigedemokraterna vil bli Sveriges nest største parti og det største på høyresiden.

Skulle høyresiden vinne valget, er det likevel Moderaternas leder Ulf Kristersson som etter solemerker blir statsminister, med Kristdemokraterna som koalisjonspartner. Moderaterna og Kristdemokraterna har begge vært svært lunkne til ideen om et regjeringssamarbeid med Sverigedemokraterna.

I stedet vil Sverigedemokraterna i en slik situasjon trolig bli støtteparti for regjeringen.

Listhaug vil ikke blande seg inn i hvem som skal sitte i regjering.

– Men det er ingen tvil om at Sverigedemokraterna har gode løsninger på innvandring og justispolitikk, sier hun.

– Jeg håper de får godt gjennomslag på disse feltene. Det vil være bra også for Norge og de andre nabolandene.