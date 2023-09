­– Hun er valgkampens beste

TV 2 har spurt Valgnatts seks eksperter hvordan partilederne har gjort det denne valgkampen. Ekspertene har vurdert partilederne på en skala fra 1-10, der 10 er perfekt og 1 er horribelt.

9) Arild Hermstad, MDG

På sisteplass kommer miljøpartiets nye leder, Arild Hermstad.



På TV 2s supermåling faller MDG hele 2,4 prosentpoeng fra rekordvalget for fire år siden. Det er betydelig for et lite parti. Hermstad er ny i partileder-gamet og ifølge ekspertene har han fremdeles mye å lære, før han kan matche de andre.



­– Hermstad var leder for Framtiden i våre hender i 16 år. Der handler jobben din nettopp om framtiden og de lange linjene. Partipolitikken handler, dessverre ofte, om de korte linjene. Hvilke problemer må løses her og nå. Han er en sympatisk person og har absolutt lederpotensial, så i dette tilfellet må MDG «utvikle, ikke avvikle», sier kommunikasjonsekspert Eirik Bergesen.

8) Olaug Bollestad, KrF

Bollestad og KrF ser ut til å gjøre et bedre valg enn for fire år siden.



På TV 2s supermåling går partiet fram 0,5 prosentpoeng. Men skal vi tro ekspertene skyldes ikke fremgangen partilederens innsats. Et snitt på fire, på en skala som går til ti er et dårlig resultat for en partileder i et parti som vokser.



­– Jeg synes KrF mangler et klart, overordnet budskap som de har bygget troverdighet på over tid. Bollestad er svært godt likt, og kunne hatt stor troverdighet. Og i debattene har hun vært engasjert og varm, men jeg synes ikke hun klarer å koble dette til større saker som er viktige for KrF, mener samfunnsredaktør i E24, Torbjørn Røe Isaksen.



7) Kirsti Bergstø, SV

Også SV har ny partileder i år. Kirsti Bergstø får høyere score enn sin debutantkollega Hermstad.



Partiet vokser mest på venstresiden, ifølge TV 2s målinger. Men partilederen når ikke helt opp til tidligere leder Audun Lysbakken, som ofte fikk gode skussmål da kommentatorene skulle trille terning.



­– Kirsti Bergstø er en langt mer erfaren rikspolitiker enn den nye Rødt-lederen, likevel synes jeg hun virker mer ukomfortabel og fersk i rollen. Jeg opplever ikke at hun har vært så synlig i det nasjonale mediebildet og synes hun har falt gjennom i flere partilederdebatter. Likevel ser SV ut til å gjøre en god valgkamp, så kanskje hun har lykkes mer under radaren, forklarer Gitmark.



6) Trygve Slagsvold Vedum, Sp

Trygve Slagsvold Vedum har to rekordvalg på rappen bak seg. Som en erfaren partileder må han tåle litt høyere krav fra ekspertene våre. Han ender rett under midtsjiktet.



Senterpartiet går mest tilbake av alle partiene på TV 2s supermåling og faller 6,5 prosentpoeng fra kommunevalget i 2019.

­– Vedum har hatt en litt tung valgkamp og fikk en dårlig start med presentasjonen av regjeringens vedtak om elektrifisering av Melkøya. Det er aldri hyggelig når velgerne, inkludert egne partifeller, reiser seg mot deg i en hel landsdel, mener TV 2s kommentator Aslak Eriksrud.



Han mener likevel Vedum har klart å vise fram sitt gode humør

­– Og ikke minst danseferdighetene sine. Det kler han, sier Eriksrud.



Flere av ekspertene trekker fram Vedums posisjon som finansminister som en utfordring.

­– Senterpartilederen preges i denne valgkampen av at den er hans første i posisjon. Han er best fra utfordrerposisjonen, der kan han snakke til de som er misfornøyde. Han har prøvd å blande Finansminister-Trygve med Opposisjons-Trygve, med varierende hell, sier nestleder i Tankesmien Agenda, Hannah Gitmark.

4) Guri Melby, V

Guri Melby har ikke imponert landets aviskommentatorer og fått dårlige terningkast under partilederdebattene.



Men Venstre er i vekst og partiets leder gjør det likevel skarpt hos våre eksperter og ender på en delt fjerdeplass.



­– Hun har fortsatt ikke lang erfaring som partileder, men opp mot et stort felt med debutanter i Sneve Martinussen, Bergstø og Hermstad, kreves det at hun hever seg klart over deres nivå. Og når spesielt Sneve Martinussen brakdebuterer som hun har gjort, så flyttes lista høyere. Melby brukte litt tid på å komme i gang, men på oppløpet ruller det langt raskere for henne, mener Eirik Bergesen.





4) Marie Sneve Martinussen, R

Lederskiftet i Rødt kom brått og uventet etter at tidligere leder Bjørnar Moxnes ble tatt for å stjele et par solbriller i sommer. Til tross for at lederrollen kom uventet på finnmarkingen, er Marie Sneve Martinussen den debutanten som har imponert ekspertene våre aller mest i denne valgkampen.

­– Hun måtte ta over lenge etter at valgkampstrategi og planer var lagt under noen andres ledelse. Selv om hun har lang fartstid fra toppen i partiet, var hun et ukjent fjes for mange. Likevel har hun klart å komme gjennom og satt partiet tydelig på kartet, både i nasjonale medier og i partiets egne kanaler, mener Gitmark.

Hun trekker også fram Martinussens innsats som debutant i partilederdebattene.

­– Jeg er veldig imponert. At hun gjorde det så godt i den aller første var nok en viktig vitamininnsprøyting for organisasjonen, og det er interessant at Rødt ikke ser ut til å ha tapt på Moxnes-gate, sier Gitmark.



3) Jonas Gahr Støre, Ap



Det ser ikke ut som dette blir noe drømmevalg for statsminister Støre, med en tilbakegang på 3,9 prosentpoeng i TV 2s siste måling. Men Ap har løftet seg siden krisemålingene i begynnelsen av august.



Med et gjennomsnitt på fem på terningen under partilederdebattene er han de politiske kommentatorenes favoritt. Også våre eksperter gir arbeiderpartilederen betalt for innsatsen. Det er knepent, men han må se seg slått av to borgerlige partiledere.

­– Støre har hatt et dårlig utgangspunkt i valgkampen, med en svak posisjon på meningsmålingene og en rekke skandaler blant regjeringens medlemmer. Likevel har Arbeiderpartiet markert seg. Støre har vært god i debatter, og målingene viser en liten oppadgående trend for partiet, sier valgforsker Johannes Bergh.



USA-ekspert Eirik Bergesen hadde Støre som sin vinner. Han trekker linjer til amerikansk politikk for å beskrive statsministeren.

­– Den tidligere tåkefyrsten har kommet ut av tåka. Han har fulgt opp valgløftet fra sist valg: vanlige folks tur. Det blir de med mest makt og penger sinte for. Denne gangen har Støre stått tydelig i kritikken, enten det har vært om grunnrenteskatt eller elektrifisering av sokkelen. Det har gjort ham til det amerikansk politikk kaller «presidential». Noe som ikke defineres av enkeltformuleringer eller -utspill, men av ro og trygghet. Og så hjelper det selvsagt på å være statsministeraktig, at du faktisk er statsminister.

2) Sylvi Listhaug, Frp

Listhaug kan se langt etter oppslutningen til Erna Solberg og Høyre, men kun 0,3 poeng skiller Frp-lederen fra førsteplassen i ekspertenes kåring.



TV 2s supermåling gir Frp en oppslutningsvekst på 3,2 prosentpoeng fra 2019. Det er den nest største veksten av alle partiene.

­– Sylvi Listhaug har gjort jobben denne valgkampen. Høyres strategi om å tone ned både kutt i eiendomsskatten og å unngå skarpe konfrontasjoner om konkurranseutsetting har skapt et rom som Sylvi Listhaug har tatt.

TV 2s kommentator Aslak Eriksrud mener Frps partileder kler opposisjon.



­– Hun trives åpenbart bedre med å drive valgkamp fra opposisjon med drømmemotstander Vedum i Finansdepartementet. Bobilturneen har åpenbart hatt en effekt i de små og mellomstore kommunene, men hun har ikke lyktes med å løfte partiet sitt i de store byene, sier Eriksrud.

1) Erna Solberg, H

Det så lenge ut som Høyre og Erna Solberg ville bli valgets suverene vinnere og ta en rekke av landets største byer. Selv om trenden har snudd noe, er det likevel Høyre-lederen som krones til valgkampens beste av våre eksperter. På TV 2s supermåling blir Høyre større enn Ap for første gang på 100 år. Nå gjenstår det bare å se hvor mange kommuner hun og Høyre vil klare å stjele fra de rødgrønne.

­– Erna Solberg har vært en tydelig og troverdig opposisjonspolitiker, ikke bare i valgkampen, men egentlig helt siden hun gikk av som statsminister. Hun er god i debatter, og Høyre ligger ifølge meningsmålingene an til å gjøre et svært godt valg, forteller valgforsker Johannes Bergh.



Endelig rangering

