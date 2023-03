– Hun bør kjenne til regelverket

Anita Krohn Traaseth er mangeårig næringslivsleder, styremedlem og forfatter. For noen uker siden lanserte hun sitt eget klesmerke.

Merkevaren har fått navnet «Krohn».

– Å bevege seg mellom ulike bransjer, lære seg nye verdikjeder og fagkunnskap, tror jeg bare blir mer og mer vanlig fremover, sier den tidligere sjefen for Innovasjon Norge til TV 2.

Hun sier at prosessen rundt eget klesmerke begynte for tre år siden. Dressene hun fronter er unisex.

– I tusenvis av timer har jeg gått i ulike suits, og burde ha forutsetninger til å mene noe om funksjonalitet, design og kvalitet, sier Traaseth, som også har vært én av fem «powerwomen» på den mye omdiskuterte Viaplay-serien med samme navn.

Merker ikke reklame

Traaseth er svært aktiv på Instagram – og har gjennom årene fått en stødig følgesskare. På sin private konto deler hun fra sin nye kolleksjon. Men ingen av disse er merket som reklame, slik markedsføringsloven krever.

Ifølge Forbrukertilsynet krever loven at markedsføring skal utformes og presenteres slik at den tydelig framstår som markedsføring.

– Hvis man legger ut egenreklame på sin personlige profil, er det vår klare anbefaling at man alltid merker innleggene for å tydeliggjøre at det dreier seg om markedsføring. Dette gjelder også tilfeller hvor påvirkerens ansikt eller navn fremgår på produktet, sier underdirektør Marit Evensen.

Ifølge Forbrukertilsynet kan brudd på markedsføringsloven i ytterste konsekvens medføre økonomiske sanksjoner.

Tor W. Andreassen, professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole, sier Traaseth er en profesjonell aktør.

– Derfor er jeg overrasket over at hun begår en slik amatørfeil. Hun, som alle entreprenører, burde ha søkt juridisk råd før hun publiserte reklame på egne kanaler, sier Andreassen.

– Man stopper opp

Han sier likevel at Traaseth lykkes med markedsføringen av sin nye kolleksjon.

– Kleskolleksjonen inneholder tre distinkte elementer. En spesiell billedmessig komposisjon, tydelig design, og farge – ofte med henne som et element i reklamen. Dette legger grunnlaget for en unik posisjonering i markedet og i målgruppens hode. Man stopper opp og vil vite mer.

Andreassen sier han kan ikke si noe om hvor stor verdi 34.000 følgere har for markedsføringen av hennes kolleksjon.

– Hun er et sterkt merkenavn og har kjendisstatus. Da er det lettere å få innpass hos følgerne sine. Så hun har et godt utgangspunkt.

PÅVIRKER: Professor Tor W. Andreassen sier Traaseth har gjenskapt seg i rollen som influenser for sine egne produkter. Foto: Norges Handelshøyskole

Han sier også at hun får mye drahjelp fra nettopp følgerne sine.

– Hun bruker Instagram for å spre sitt glade budskap. Sosiale medier er en billig og effektiv reklame og salgskanal, noe hun åpenbart har erfaring og kunnskap om, sier Andreassen.

Sier hun vil merke innhold

Anita Krohn Traaseth sier Krohn har sin egen, rendyrkede bedriftsprofil på Instagram.

– Der fremgår det tydelig ut fra sammenhengen at innleggene er reklamebasert, og det er ikke nødvendig med en særskilt merking, sier hun til TV 2, og legger til:

– På min personlige Instagram-konto fremgår det også tydelig ut fra profilteksten at jeg har etablert Krohn, og at man da kan forvente at enkelte av innleggene kan være relatert til eget merke.

Hun påpeker at hun under etableringen av eget merke søkte råd og ble anbefalt om å opprette en rendyrket bedriftsprofil.

Traaseth sier at hun velger å lytte til kritikken, og vil oppdatere merking av enkelte innlegg på sin personlig profil.

– Selv med en slik tydelighet i profil kan jeg absolutt se behovet for å ha en gjennomgående praksis med å merke enkelte innlegg, for å være på den sikre siden.

Kulturminister skryter av Traaseth

Traaseth legger ut bilder av andre kjente personer som går i hennes klesmerke.

– Hun ønsker å profilere på at andre kjente personer bruker hennes merke. Det vil være attraktivt, og det er reklame i høyeste grad, sier Silkoset.

Blant annet kledde kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) seg med Traaseth sitt merke i offisiell sammenheng i New York på kvinnedagen.

Traaseth publiserte bilder av Trettebergstuen på sin private profil.

– Dressen har jeg selvsagt kjøpt og betalt selv. Jeg er opptatt av å bruke norsk design når jeg representerer, så jeg bruker en del penger på klær fra norske designere. Jeg låner aldri og tar aldri imot gaver; jeg kjøper klærne jeg bruker, sier Trettebergstuen til TV 2.

Kulturministeren sier at Anita er en bekjent av henne.

– Jeg ser opp til henne og digger det hun gjør, spesielt for likestillinga. Hun er et forbilde, og jeg elsker at hun har laget denne unisex-kolleksjonen, sier hun.

Traaseth sier at andre kjente og ikke kjente som går i Krohn-suits har kjøpt og betalt for disse.