Hulsker-saken: Sentrale vitner husker kvelden ulikt

ÅSTEDET: VGTV hadde et forsinket julebord på Syng Mer i Oslo sentrum onsdag 9. mars i år. Bernt Hulsker (45) er tiltalt for hensynsløs atferd og rasisme i forbindelse med julebordet. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

SISTE: Politiadvokat Marianne Aune legger ned påstand om at Hulsker dømmes til 24 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år – i tillegg til en bot på 15 000 kroner.

Hulsker er tiltalt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd etter at han ifølge påtalemyndigheten kalte dørvakt Jwan Rasho (24) for «jævla neger».

Ifølge tiltalen spurte han også Rasho «hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut?».

I retten har Hulsker, som flere ganger tidligere, beklaget hendelsen på det sterkeste. Likevel nekter han straffskyld.

Årsaken er at han ikke mener å ha stilt Rasho spørsmålet som er omtalt i tiltalen. Han tror heller ikke at han brukte ordet «jævla» foran «neger».

TILTALT: Tidligere TV-profil Bernt Hulsker (45) nektet straffskyld for ett av to forhold i retten. Foto: Janne Møller-Hansen / VG via NTB

Han sier at det kom en spontan reaksjon, og at han brukte ordet «neger», da dørvakten ville kaste ham ut. Intensjonen var aldri å være rasistisk, forklarer han.

Detaljene i hva som ble sagt, når det ble sagt og hvordan det ble sagt, er dermed stridens kjerne i onsdagens rettssak.

§ 185. Hatefulle ytringer Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler.

Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres: a.hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,

b.religion eller livssyn,

c.seksuelle orientering,

d.kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, ellere.nedsatte funksjonsevne.

Her kan du lese Rashos versjon og Hulskers versjon, slik de har forklart seg i retten.

I tillegg til Rasho og Hulsker har flere åstedsvitner forklart seg for retten.

– En slags karakter

En mannlig kollega av Hulsker forteller at han ikke så opptakten, men at han ble oppmerksom på at Hulsker snakket med dørvakten da han var på vei til toalettet.

– Jeg prøver å gå inn med en vennlig tilnærming for å hjelpe til i situasjonen. Da sier Bernt helt opplagt foran vakta – han går i et slags skuespill – og sier «jeg har blitt kastet ut, jeg er en neger». Det oppleves som en slags karakter, sier kollegaen.

FORNÆRMET: Jwan Rasho (24) sier at opplevelsen med Bernt Hulsker (45) er den verste han har hatt som dørvakt. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Den mannlige kollegaen mener utsagnet til Hulsker ikke var rettet mot noen spesiell person. Han oppfattet at det var noe Hulsker sa med hensikt om at alle som var i nærheten, skulle få det med seg.

– Det var meg, N.N. (en annen kollega) og vakten. Så er vi også i et lokale med en bar, der det er flere til stede, sier kollegaen.

– En kødden tone

Den andre kollegaen som ble vitne til opptrinnet, er åpen om at han var «ordentlig på fylla» og dermed husker kvelden litt uklart.

Han mener likevel å ha hørt Hulsker spørre dørvakten: «Skal du fortelle den hvite mann hva han kan gjøre?», eller noe lignende.

– Jeg opplever det som en kødden tone, men det er jævlig ubehagelig. Det er en retorikk som vi er ferdig med både i humorøyemed og ellers, sier vitnet.

TOK GREP: VGTV valgte umiddelbart å ta Hulsker vekk fra sine programmer etter hendelsen. Kort tid etter at saken ble anmeldt og havnet i pressen, avsluttet de også samarbeidet med ham. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Etter at stemningen ble opphetet, mener vitnet at han hørte Hulsker bruke «n-ordet», men han understreker at han ikke er sikker.

Gjest i baren

Til stede på karaokebaren denne kvelden var det også gjester som ikke har noen tilknytninger til VGTV.

En av dem, en kvinne som var på baren for å møte en venninne, ble vitne til det hun oppfattet som rasisme fra Hulsker.

– Jeg ser at han gjør nazihilsen, og jeg hører han sier noe om nazismen på det som høres ut som tysk. Jeg reagerte, fordi det er unormalt og jeg synes ikke det er morsomt, forklarer hun fra vitneboksen.

AKTOR: Det er politiadvokat Marianne Aune ved hatkrimseksjonen i Oslo-politiet som har tatt ut tiltalen mot Bernt Hulsker. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Deretter fortsatte hun å følge med Hulsker og situasjonen som var i ferd med å utvikle seg.

– Dørvakta sier at om han ikke roer seg ned, så må han ut fra stedet. Da hører jeg tiltalte si noe om «hvordan kan han kaste ham ut, siden tiltalte er en hvit mann»?

– Så kaller han dørvakta for «jævla n-ordet», sier hun.

AVGJØR SAKEN: Det er satt av én dag til rettssaken mot Bernt Hulsker. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Dommeren poengterer at hun forklarer seg ulikt i avhør og i retten, fordi hun i avhør ikke nevnte verken «jævla» eller spørsmålet om å kaste ut «en hvit mann».

Rekkefølgen på hva som blir sagt, stemmer heller ikke med det Rasho har sagt.

– Husker du det eller ikke? spør dommeren.

– Etter å ha fått spørsmål ved det så mange ganger, begynner jeg å bli litt usikker, erkjenner hun.

«Tullenazi-hilsener»

Administrerende direktør i VGTV Thomas Manus Hønningstad inntok også vitneboksen onsdag. Han var selv til stede den aktuelle kvelden.

– Jeg så Hulsker litt innimellom, sier Manus Hønningstad og fortsetter:

– Han kom inn på et rom litt over midnatt. Jeg opplevde at han prøvde å få litt oppmerksomhet. Han snakket tulletysk og gjorde det jeg opplevde som en spøk, med noen «tullenazihilsener», sier han.

SJEF: Thomas Manus Hønningstad er blant åstedsvitnene i rettssaken. Foto: Lauritz Rushfeldt Vatne / TV 2

Dørvakt Rasho har også forklart seg om det han opplevde som nazihilsener.

Hulsker sier selv at dette var del av en parodi og en sketsj han har fremført «uendelig mange ganger».

– Det er John Cleese som parodierer tyskere under krigen. Det er en satire, sa Hulsker under sin forklaring.

I RETTEN: Advokat Bernt Birkeland forsvarer Bernt Hulsker. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Etter at Hulsker ble kastet ut, fikk den administrerende direktøren beskjed om at hele VGTV var kastet ut fra stedet.

– Jeg har ikke observert hendelsen. Jeg mener jeg ble fortalt på utsiden at han hadde slengt noe til dørvakten, og at det hadde blitt et klammeri. Vi gikk ut og ba ham skvære opp eller si unnskyld, også få ham hjem, sier Manus Hønningstad.

– Ikke forenlig

Saken har fått store konsekvenser for Hulsker. Selv forteller han at skammen er den tøffeste konsekvensen, men at han også har mistet alle oppdragene han hadde for ulike TV-kanaler.

I retten fikk Manus Hønningstad spørsmål om hvorvidt Hulsker hadde mistet jobben om saken ikke hadde havnet i pressen.

– Det er et hypotetisk spørsmål, men det dukket jo opp en del ny informasjon i anmeldelsen. Det var en totalvurdering. Men den oppførselen er jo ikke forenlig med å være en profil i VGTV, svarer han.