Huitfeldts ektemann eide aksjefond for to millioner da hun tiltrådte

INHABIL: Utenriksminister Anniken Huitfeldt og ektemannen Ola Flem, her i prosesjon før kongeparets gallamiddag under statsbesøket fra Italias president i mai. Foto: Javad Parsa / NTB

Ola Flem eide aksjefond for to millioner da Anniken Huitfeldt ble utenriksminister. Det opplyser Flems advokat til TV 2.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) innrømmet sist onsdag brudd på regjeringens habilitetsregler, som følge av hennes ektemann Ola Flems aksjekjøp.

– Han har kjøpt og solgt enkeltaksjer i norske, børsnoterte selskaper. Mesteparten av pengene plasserte han i aksjefond, opplyste Huitfeldt.

«Enkeltaksjene» som Flem eide da Huitfeldt ble utenriksminister var aksjer til en verdi av 735.026 kroner i fem ulike selskap, ifølge Dagens Næringsliv.



Nå opplyser Flems advokat, Pan Farmakis i Langseth advokatfirma, at Flem eide aksjefond for to millioner kroner da Huitfeldt ble statsråd.



Flems investeringer

TV 2 har via Farmakis fått innsyn i alle Flems investeringer i fond.

Da Huitfeldt tiltrådte som utenriksminister i oktober 2021, hadde Flem følgende investeringer:

DNB Global Indeks A

DNB Norden Indeks A

DNB Norge Indeks A

DNB Bioteknologi A

DNB Miljøinvest A

Storebrand Fornybar Energi

Landkreditt Utbytte A

Samlet verdi ved utgangen av året var på cirka 2 millioner kroner.

Per dags dato har Flem disse investeringene i fond:

DNB Global Indeks A

DNB Norden Indeks A

DNB Norge Indeks A

DNB Bioteknologi A

DNB Miljøinvest A

DNB Teknologi A

Heimdal Høyrente A

Storebrand Fremtid 50 S

Samlet verdi i dag er på cirka 3,6 millioner kroner.

Onsdag i forrige uke skjerpet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) retningslinjene rundt aksjekjøp for politisk ledelse. De nye reglene innebærer at politisk ledelse enten må fryse, selge eller overlate forvaltningen til en uavhengig tredjepart.

Det står presisert i regelverket at retningslinjene ikke gjelder aksjefond.