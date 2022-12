Huitfeldt om Netanyahus plan: – Okkupasjonen må opphøre

– Dersom den innkommende regjeringen i Israel går inn for ytterligere utvidelser av bosetningene, innebærer det nye skritt i retning av en situasjon på bakken der det i praksis er én stat, og manglende selvbestemmelse, demokrati og rettigheter for palestinerne, sier Huitfeldt (Ap) i en epost til NTB.

Huitfeldt mener at Benjamin Netanyahus plan om å utvide bosetningene undergraver muligheten for en tostatsløsning og er et hinder for fred. Hun kritiserer ham også for å ta enda et skritt mot å undergrave en palestinsk stat.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt på et ministermøte hun ledet i Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) i 2021. Her er Huitfeldt i samtaler med Palestinas statsminister Mohammad Shtayyeh. Foto: Torstein Bøe / NTB

Uttalelsen er en reaksjon på at Netanyahus nye høyreregjering har gjort det klart at det å utvide bosetningene i okkuperte palestinske områder er dens fremste prioritet. Den nye regjeringen blir innsatt torsdag og blir av kommentatorer omtalt som den mest ytterliggående høyreregjeringen i Israels historie.

– Ulovlig

– Den israelske bosetningsaktiviteten på okkupert land er i strid med folkeretten, fastslår Huitfeldt.

– Vi aksepterer ikke de ulovlige bosetningene, og okkupasjonen må opphøre. Vi vil fremføre dette budskapet til den nye regjeringen i Israel, legger hun til.

Netanyahus Likud-parti erklærte onsdag at den nye regjeringen «vil fremme og utvikle bosetting i alle deler av Israels land – i Galilea, Negev, på Golanhøydene og i Judea og Samaria».

Judea og Samaria er det bibelske navnet på Vestbredden, som sammen med Golanhøydene ble okkupert av Israel i 1967. FN har i alle år siden krevd israelsk tilbaketrekning fra området.

Trosser Sikkerhetsrådet

Israel har siden etablert rundt 270 bosetninger og såkalte utposter på Vestbredden og drøyt 30 bosetninger på Golanhøydene.

FNs sikkerhetsråd slo i desember 2016 fast at de israelske bosetningene som er etablert der, er ulovlige og i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen.

Bosetningene og utpostene huser i dag rundt 700.000 israelere og er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen , som i artikkel 49 slår fast at «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

Fredshinder

Palestinerne ser på bosetningene som det største hinderet for fred, og det samme har norske utenriksministre påpekt opp gjennom årene. Huitfeldt har også tidligere gått hardt ut mot den israelske bosetningspolitikken.

– Fortsatt vekst i bosetningene svekker muligheten for å etablere en sammenhengende, uavhengig og suveren palestinsk stat, sa hun i mai i år.