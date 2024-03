Huitfeldt om ambassadørjobben: – Jeg vil gå fullt inn for oppgaven

TV 2 følger Anniken Huitfeldt til kontoret på Stortinget denne helt spesielle fredagen.

Over stolen henger en nett smårutete jakke.

– Den hadde jeg på meg den første dagen jeg møtte på Stortinget, sier hun.

Dette er en stor dag, der den mangeårige Ap-politikeren ser framover mot helt nye oppgaver.

KLAR FOR USA: I høst gikk hun av som utenriksminister. Nå blir Anniken Huitfeldt ambassadør til USA. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hun skal forberede seg til å gå inn i den fremste ambassadørstillingen i UD, med utsikter til at Donald Trump kan bli president igjen i USA.

– Denne stillingen innebærer et enormt ansvar. og jeg vil gå fullt inn for oppgaven med å videreutvikle det norsk-amerikanske samarbeidet, sier Huitfeldt i sin første kommentar etter utnevnelsen.

Det var i statsråd fredag utnevnelsen kom. Utenriksminister Espen Barth Eide fremhevet viktigheten av at Huitfeldt har erfaring fra toppen av norsk utenrikspolitikk i ti år.

– Vi har lagt vekt på at dette er en viktig stasjon i en spesiell tid, sier Eide fredag.

Huitfeldt takker utenriksminister Espen Barth Eide for tilliten.

– Jeg sier nå fra meg alle mine politiske verv, og er veldig glad for å ta fatt på nye oppgaver.



Ny jobb i UD

Selv på en gledelig dag er det også tid for vemod og tilbakeblikk.

Den smårutete jakken sitter fortsatt som et skudd, hun tar en siste oppfriskning av sminken. Beredt til å møte på jobb i UD.

Huitfeldt vil tiltre jobben i Washington D.C. til høsten, men allerede i dag blir hun ansatt i Utenriksdepartementet som spesialrådgiver i sikkerhetspolitisk avdeling.



TV 2 fortalte fredag formiddag om hvordan det nå er lagt et omfattende kurs- og opplæringsprogram for Huitfeldt i UD. Fra før av har flere medier også omtalt at UD har jobbet intenst med å finne en ny nestkommanderende på Norges ambassade i D.C. med ledererfaring.



NYE OPPGAVER: Denne jakken var Huitfeldt ikledd første dagen hun møtte i Stortinget for 19 år siden. Nå er det over. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

19 år som folkevalgt

Etter at hun er utnevnt som ambassadør, går turen til Stortingets direktør.

Huitfeldt forlater Stortinget etter 19 år som folkevalgt.

Hun kaster et blikk på en serie bilder av seg selv og sønnen, som henger på veggen på kontoret.

– Han er 19 år nå, smiler hun.

SISTE GANG: Etter nesten 20 år som stortingsrepresentant er det nå over. Her med brevet hvor hun meddeler at hun nå får jobb i UD. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Anniken Huitfeldt avslutter en tretti år lang lysende politiske karriere når hun nå blir ansatt i utenriksdepartementet.

Hun er tidligere leder i AUF, har ledet Aps kvinnenettverk og vært statsråd i tre departement i Jens Stoltenbergs regjering og utenriksminister i Støre-regjeringen to år.

TAKKER FOR SEG: Stortingsdirektør Kyrre Grimstad mottar brevet til Huitfelt om at hun er ansatt i UD. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2