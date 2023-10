Huitfeldt i nytt brev: – Kan ikke utelukke at jeg kan ha vært inhabil

SVART: Mandag ble Anniken Huitfeldt spraket som utenriksminister. Nå har hun sendt et nytt svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Nylig avgåtte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har onsdag ettermiddag svart kontrollkomiteen. Hun utelukker ikke at hun kan ha vært inhabil i saker om forsvarsmateriell.

Kan ikke utelukke at jeg kan ha vært inhabil

– Selv om min ektefelle eide aksjer i et selskap, var jeg ikke automatisk inhabil i enhver sak i forvaltningen som kan berøre selskapet.

Det skriver Anniken Huitfeldt (Ap) i et nytt brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité onsdag ettermiddag.

Men i brevet kommer hun med nye opplysninger knyttet til hennes ektemanns aksjekjøp, som gjorde henne inhabil i flere saker i tiden hun var utenriksminister.

– Min mann eide som kjent aksjer i Kongsberg-gruppen ASA i perioden 2. mai til 31. juli 2023. Jeg kan ikke utelukke at jeg kan ha vært inhabil da jeg deltok i behandlingen av saker i regjeringen knyttet til donasjon av forsvarsmateriell til Ukraina med tilhørende gjenanskaffelser fra Kongsberg-gruppen ASA, mens min ektemann eide aksjer i selskapet. Ett eksempel var regjeringens donasjon av NASAMS-luftvernmateriell til Ukraina, offentliggjort i pressemelding 12. juli 2023, fortsetter hun.

Huitfeldt utelukker ikke at hun kan ha vært inhabil i andre enkeltsaker, men oppgir ikke hvilke konkrete tilfeller.

Hun viser til at sakene er underlagt taushetsplikt.

– Videre har departementet vurdert saker som gjelder eksportkontroll, et område hvor departementet fatter avgjørelser i mange enkeltsaker. Det er identifisert eksportkontrollsaker hvor jeg kan ha vært inhabil, men på grunn av streng, lovbestemt taushetsplikt er jeg forhindret fra å kunne navngi enkeltsaker, fortsetter Huitfeldt.

Huitfeldt skriver videre at hun i ettertid erkjenner at hun burde gjort mer for å følge opp mannens aksjehandler.

– Det tar jeg det hele og fulle ansvaret for. Jeg burde fra første stund selv om jeg ikke ble spurt om det i relevante samtaler eller skriftlige skjemaer – spurt min mann hvilke aksjer han hadde, for å be Utenriksdepartementet bistå meg i spørsmål om jeg ville kunne være inhabil knyttet til noe av hans aksjeinnehav.



Ba ektemannen være forsiktig

Den avgåtte utenriksministeren skriver videre at hun viste ektemannen utdrag fra daværende utgave av Håndbok for politisk ledelse og ba ham være forsiktig og utvise særlig aktsomhet ved kjøp og salg av aksjer for å unngå mistanke om innsidehandel knyttet til saker departementene kan ha til behandling.

– Jeg fortalte også at reglene for inhabilitet både var knyttet til saker i regjeringen og at det lett kunne oppstå inhabilitet knyttet til enkeltsaker jeg hadde ansvar for i eget departement.

– Som tidligere omtalt ba jeg ham også melde fra til meg om han handlet aksjer i betydelig grad.



Ble vraket

Ektemannen, Ola Flem, handlet blant annet aksjer i våpenselskapet Kongsberg Gruppen, Yara, Norwegian og Aker Solutions. Totalt var det snakk om i underkant av 100 transaksjoner.

Tirsdag fikk hun utsatt svarfristen med 24 timer, på grunn av omrokkering i regjering og den dramatiske utenrikspolitiske situasjonen i Midtøsten.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) valgte mandag å vrake Huitfeldt som utenriksminister.

Ifølge TV 2s kilder skal Huitfeldt ha oppfattet det som at Støre mente hun måtte gå av, som en strategisk manøver for å få Erna Solberg til å trekke seg som partileder i Høyre.

Mente det nærmest var umulig

Huitfeldt har tidligere svart komiteen at det ikke er mulig å finne ut av hvilke tilfeller hun kan ha vært inhabil.

«Det vil være en nærmest umulig oppgave å identifisere alle relevante beslutninger og deres eventuelle koblinger til min manns enkelttransaksjoner i aksjer», skrev til komiteen 2. oktober.

Men etter at Høyre-leder Erna Solberg identifiserte flere tilfeller der hun kan ha vært inhabil på grunn av ektemannens aksjehandel, har komiteen bedt Huitfeldt svare på flere spørsmål.

De har blant annet bedt Huitfeldt vurdere omfanget av mulige habilitetsbrudd, og komme med eksempler, slik Høyre-leder Erna Solberg tidligere har gjort.

Komiteen ønsket også svar på i hvilken grad embetsverket i utenriksdepartementet har fulgt opp.



Ingen Økokrim-etterforskning

Det var i lang tid uklart om Økokrim ville åpne etterforskning i saken.

Etter det de selv omtalte som «grundige undersøkelser» av det som hadde kommet frem i offentligheten, besluttet de 7. september at det ikke var grunn til å åpne etterforskning.

Årsaken var at Huitfeldt selv ikke hadde handlet aksjer, og at informasjonen de hadde ikke tilsa at det hadde vært «misbruk av innsidehandelsbestemmelsene». Det opplyste assisterende sjef i Økokrim, Inge Svae-Grotli, til TV 2 den gang.