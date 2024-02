Hudleger advarer om bruk: – Ville ikke brukt det selv

Dersom du bruker sminke er nok sannsynligheten stor for at du har hørt om «setting spray».

Produktet, som sprayes på fjeset før eller etter man er ferdig sminket, skal holde sminken frisk og fin gjennom hele dagen, og har blitt svært vanlig å bruke de siste årene.

Som med det meste innen sminkeverden, finnes det også nesten uendelig mange varianter av setting sprayer for ulikt behov og resultat.

Kosmetikkgiganten L'Oréal Paris har nylig kommet med en ny setting spray, som har gått viralt i sosiale medier.

Sprayen lover blant annet å være vannfast, svetteresistent og skal holde på sminken i hele 36 timer, står det på L'Oréal Paris egne nettside.



Selv om den lover mye, er det ikke fordi den er så bra at den har blitt stor på TikTok.

Sterk kritikk

– Dette er jo ikke en setting mist, men en hårspray.

Det sier den svenske TikTok-profilen som går under navnet «Hudfiksaren». Videoen hans er i skrivende stund sett over 260.000 ganger.

– Jeg ble sjokkert da jeg så ingredienslisten. Dette er noe av det dårligste du kan legge på huden din, fortsetter han i videoen.

Han peker blant annet på at parfyme er en av ingrediensene.

Meningene om den populære sprayen er likevel varierte. Noen hater den, mens andre elsker den. Flere på TikTok omtaler L'Oréal-sprayen som den beste de har prøvd.

«Den føles lett som fjær, kleber ikke, lager ikke merker eller ødelegger makeupen», står det om produktet på L'Oréal Paris sin nettside.

Så er den egentlig egnet til å bruke på ansiktet?



Anbefaler ikke

Linnea Torsnes er også hudlege og stiller seg kritisk til sprayen.

– Her er det enkelte stoffer som kan tørke ut huden, gi irritasjon og eventuelt skape kontaktallergiske reaksjoner i huden. Risiko avhenger av blant annet konsentrasjon. Har man sensitiv hud eller bestemte hudsykdommer er man mer sårbar.

Hun legger til at hun selv ikke vil anbefale produktet.

– Jeg ville vært forsiktig med å anbefale dette produktet. Personlig ville jeg ikke brukt det.

HUDLEGE: Linnea Torsnes er kritisk til den virale setting sprayen. Foto: Aleris

Hvis man likevel ønsker å bruke setting sprayen, har Torsnes et tips:

– Det er lurt å teste om man tåler produktet før man tar det i hele ansiktet, ved å utføre en såkalt brukertest. Da kan man påføre produktet på samme område på underarmen to ganger daglig i sju dager. Er det ikke noe utslett i det området, er det lav sannsynlighet for kontaktallergi.

Kan reagere på ingredienser

Hudlege Miray Al-Mustafa har gått gjennom ingrediensene i sprayen.



– Det som noen kan reagere på her, er at denne sprayen inneholder seks ulike såkalte parfymeingredienser eller aromatiske ingredienser, men her er bruken i Europa godt regulert.

INGREDIENSER: Hudlege Miray Al-Mustafa forteller til TV 2 at mange av ingrediensene i setting sprayen også finnes i hårsprayer - men at dette er ganske vanlig. Foto: Privat

Hudlegen forteller at den første ingrediensen er alkohol, noe som visstnok er normalt i setting sprayer. Også neste ingrediens på lista er vanlig i spray-produkter.

Den tredje ingrediensen er VA/Crotonates/Vinyl Neodecanoate Copolymer, som også ganske vanlig å bruke i sprayprodukter, men har også en hinne-effekt, opplyser Al-Mustafa.

– Den hjelper til med å lage en hinne-lignende overflate der hvor sprayes. Det kan forklare hvorfor noen av de som tester denne på TikTok opplever den som en hinne.

– Skjønner at folk er skeptisk

Men selv om det er flere som reagerer på ingrediensene i sprayen, faller den også i god jord hos noen.

Marthe Fridén er en av de som har prøvd sprayen. Hun har allerede testet produktet i to uker og er foreløpig fornøyd.

– Det er noe helt nytt, jeg føler at jeg ikke har testet noe annet lignende før. Førsteinntrykket mitt var bra, bortsett fra at jeg pustet den inn, så ikke gjør samme feil som meg, sier hun.

Det er spesielt sprayflasken hun er fornøyd med og som gjør at det føles som noe nytt for henne.

Selv pleier ikke Fridén å se nøye på ingrediensene i produkter hun bruker.

– Men med lukten, konsistensen og sprayflasken så kan jeg skjønne at folk er skeptiske, sier hun.

Hudlege Miray Al-Mustafa forteller at produktene fra L'Oréal generelt er trygge og nøye i klinisk testing, men likevel er det noen likhetstrekk med vanlige hårsprayer.

– Det er en del ingredienser i den som også brukes i hårspray, nettopp for å holde frisyren på plass. Jeg anbefaler ikke at denne brukes daglig, kun ved spesielle anledninger og dersom man ikke har reagert på produktet.

REKLAME: Setting-sprayen reklameres som en TikTok-favoritt hos Vita. Foto: Skjermdump fra Instagram

– Det er viktig å være kritisk til hva man legger på ansiktet, spesielt til trender man ser på TikTok.

Salget har økt betydelig

Også skjønnhet og velvære-butikker, som Vita, har fått med seg at produktet har blitt populært i sosiale medier. I et reklame-innlegg på Instagram markerer de setting sprayen som «TikTok-favoritt».

Administrerende direktør i Vita, Are Berg, sier til TV 2 at produktet har gått viralt og at det har hatt konsekvenser for salget.

– Salget har økt betydelig etter at produktet gikk viralt.

På spørsmålet om ingredienser viser Berg til leverandøren, L'Oréal Norge.

– Trygg å bruke

I en epost til TV 2 svarer kosmetikkgiganten at det er vanlig at de samme kosmetiske ingrediensene finnes i forskjellige kosmetiske produkter.

Videre skriver de:

«Infallibe Setting Mist er en ny generasjon av make-up setting spray i aerosolform. Den er spesielt utviklet for bruk i ansiktet. Denne setting misten gir en sikker og behagelig påføring på huden. Kombinasjonen av formelen og munnstykket gjør det mulig å danne et ultratynt mesh på toppen av sminken for å sikre et langvarig resultat på huden. Den kan selvfølgelig enkelt fjernes med en av våre sminkefjernere. Alle våre produkter er testet og trygge å bruke. Dette produktet har blitt grundig evaluert og testet under tilsyn av hudleger og øyeleger. Den er tilpasset sensitiv hud, og bekreftet «ikke-komedogen», som betyr at den ikke tetter porene.»