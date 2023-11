Hudfletter mediene – slik svarer de på kritikken

Onsdag la Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (39) fra rapduoen Karpe ut et innlegg på Instagram.

I innlegget kritiserte han VGs politiske redaktør, Hanne Skartveit, for å være Israel-venn.

– Jeg har ikke tatt side, svarte Skartveit til TV 2.

Magdi er ikke den eneste som har reagert. I sosiale medier og i kommentarfelt kritiserer mange norske medier for å være urettferdige i dekningen av krigen mellom Israel og Hamas.

TV 2 har snakket med redaktører i de største riksdekkende avisene i Norge om hva de tenker om kritikken.

VG: Svarer på kritikken

Ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro, sier at det er naturlig for en politisk redaktør som Hanne Skartveit å få kritikk.

– Vi skal være lydhør for kritikk av VGs journalistikk, men jeg vil likevel understreke at vi skiller mellom meningsjournalistikk og nyhetsjournalistikk.

I motsetning til Magdi oppfatter Steiro at Skartveit ikke tar side.

– Hanne anerkjenner at det er lidelser på begge sider, men det er fullt mulig for andre å mene noe annet, sier Steiro.

Likevel forstår han hvor Magdis kritikk kommer fra.

– Jeg skjønner hans perspektiv, og vi må ta det på alvor. Jeg har forståelse for at han er uenig med Hannes perspektiver på konflikten. Men at hun skriver sånne tekster former ikke VGs nyhetsjournalistikk.

SJEFSREDAKTØR: Gard Steiro, sjefsredaktør i VG, sier at han har forståelse for at mange engasjerer seg om krigen i sosiale medier. Foto: Poppe, Cornelius

Opptatt av balanse

Steiro sier at det er viktig å beskrive konsekvensene for sivile på begge sider.

– Jeg mener VG dekker det som skjer på en god måte. Vi anerkjenner begge narrativ, og VG har til de grader beskrevet de grusomme hendelsene. Det er det viktigste med nyhetsjournalistikken.

Steiro avviser at VG og andre medier er politisk drevet i dekningen.

– Jeg mener at dekningen er drevet av å være faktuell og at det som skjer er alvorlig. Samtidig opplever jeg at mennesker kan lese samme tekst og tolke den ulikt etter hvilken bakgrunn og ståsted man har.

Hør hvordan Skartveit selv svarer på kritikken:



TV 2: – Har mer å gå på

TV 2s nyhetsredaktør, Karianne Solbrække, mener at det er viktigere enn noensinne at mediene er åpne om hvordan de jobber.

– Journalistikk handler ikke om å ta side, men om å formidle det som skjer og fortelle historier fra begge sider. Jeg kan med hundre prosent sikkerhet si at TV 2 ikke har noen politiske side i denne konflikten, opplyser Solbrække.

YTRINGSFRIHET: Karianne Solbrække mener noe at det viktigste media gjør er å sørge for et trygt ytringsrom. Foto: Erik Edland / TV 2

Hun mener at en av hovedutfordringene norske medier har når de dekker konflikten, er at de ikke kommer inn på Gaza.

– Jeg tror at norske medier har mer å gå på, når det kommer til å forklare hvordan vi jobber. I tillegg er det viktig at vi passer på det som er vår rolle.

Solbrække mener at det skal være mulig å diskutere konflikter som er betente i det offentlige. Likevel anerkjenner hun at en negativ konsekvens er at folk ikke tør å ytre seg, noe hun mener media har et ansvar for å motvirke.

Nettavisen: – Ikke feilfri

Redaktør i Nettavisen Gunnar Stavrum er uenig i at det har vært for lite dekning av krigen i Midtøsten i Nettavisen.

– Jeg mener Nettavisen har hatt god dekning, både av terroraksjonen 7. oktober og Israels krigføring.

FORDØMME: Gunnar Stavrum har selv skrevet en kommentar om at Norge ikke bare må fordømme Israels krigføring, men også legge press på dem. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Likevel mener også Stavrum at det er ekstremt vanskelig å dekke krigen fordi de ikke er på bakken i Gaza.

– Vi skal ikke late som vi er feilfrie. Men vi gjør vårt ytterste for å ha et nøytralt standpunkt.

Videre sier Stavrum at krigen ikke er det eneste som er verdt å dekke.

Stavrum ønsker ikke å svare på spørsmål konkret om Magdis kritikk.

Dagbladet: Kritikk fra alle kanter

Både VG, Dagbladet, TV 2 og Nettavisen sier at de får daglig kritikk fra begge sider.

De er alle enige om at det folk mener om krigen, ofte henger sammen med hva de mente i utgangspunktet, altså før terrorangrepet 7. oktober.

– Vi får mye kjeft. Men det må mediene finne seg i, sier politisk redaktør i Dagbladet, Lars Helle.

KJEFT: Lars Helle i Dagbladet forteller at de også, som alle andre, får mye kjeft for dekningen sin. Foto: Jan Kåre Ness

Helle sier at han forstår Skartveits svar på Magdis kritikk, og mener artisten bør se på VGs totale dekning av krigen.

Videre sier Helle at Dagbladets dekning går ut på å prøve å dekke alle sider og fortelle om det som skjer.

Samtidig viser også han at dekningen er preget av at de ikke kommer inn på Gaza.

Aftenposten: Ikke hele historien

Redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen, forteller til TV 2 at Magdis kritikk er hard, men at den til fordel for mer generelle beskyldninger, er tydelig på hvem og hva han kritiserer.

– Mange opplever dekningen som Magdi. Sånn har det vært lenge, og vi kommer aldri til å komme til et sted der en av sidene sier at mediedekningen er ryddig nok, sier Eilertsen.

FORDEL: Trine Eilertsen mener fordelen med Magdis kritkk er at den er konkret, og kan brukes til å bli bedre. Foto: Fredrik Hagen

– Det viktigste vi gjør er å dekke det som skjer på en troverdig og riktig måte, ikke enkelthendelser eller fremme sterke meninger.

Videre forteller hun at hun opplever at mange mennesker ikke har med seg historikken, noe hun mener mediene er nødt til å fortelle for å male et så riktig bilde som mulig.

Aftenposten-redaktøren legger til at de av hensyn til leserne og de døde ikke viser de sterkeste bildene. Det er ikke for å beskytte verken den ene eller andre parten.

NRK: – Tilstedeværelse er viktig

Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier han ikke har forutsetning for å si noe om den konkrete kritikken som har kommet mot VG, men sier NRK bruker store ressurser på å dekke krigen.

– Hovedutfordringen er at vi ikke kommer inn på Gaza, men vi lager fortsatt journalistikk derfra. Det er viktig for NRK å formidle på en troverdig måte, og tilstedeværelse er essensielt.

Han legger til at heller ikke NRK tar side i konflikten.

– Vi dekker krigen med lang og bred erfaring med journalister i felt. Vi har et journalistisk oppdrag og er ikke politisk styrt.