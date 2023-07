Etter helgens uvær med kraftig vind og regn langs kysten kommer Hovedredningssentralen i Sør-Norge med en oppfordring til alle som har joller, uregistrerte båter og brett: Merk dine flytende eiendeler

HRS får mange meldiner om drivende #båt, #kajakk, #kano, #jolle og #brett. Vi må bruke ressurser til å sjekke disse ut, og henstiller alle til å sikre sine eiendeler. Tips: skriv navn og mob nr med sprittusj i uregistrert farkost, så vi raskt kan sjekke den ut. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) July 16, 2023

Unødvendig ressursbruk

For det tar tid og ressurser når politi og redningsetater får meldinger fra bekymrede observatører om tomme båter og flytende farkoster som driver uten mannskap.

– Vi må hele tiden vurdere hastegrad, forklarer redningsleder Anders Nesheim.



Nok en drivende båt. Kommet drivende til Kjennvikholmane/Hvaler. Fortøyd ved brygge midlertidig, men vanskelige forhold. pic.twitter.com/jaVwr0uIBK — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) July 16, 2023

Han jobber på Hovedredningssentralen i Sør-Norge som legger bak seg nok en travel helg for redningsmannskapene.

– Helgene er mest hektisk, sier Nesheim til TV 2.



Halvparten av forrige ukes 142 oppdrag skjedde fra fredag ettermiddag til midnatt på søndag.

Takker frivillige

Hovedredningssentralen takker de mange frivillige som gjør en avgjørende innsats.

– De er vår viktigste ressurs, sier Nesheim.

Røde Kors eller Redningsselskapet kan sende redningsskøyter for å sjekke i og rundt drivende farkoster om de om bord trenger bistand eller har falt i sjøen.

Hvis det viser seg å kun være en farkost som har slitt seg og driver med bølgene, drar de ofte gjenstanden på land i håp om å unngå flere henvendelser om samme sak.

I helgen utløste observasjoner av en båt uten mannskap bruk av to redningshelikoptre.

1451: #Farsund #Ullerøy

Melding om drivende båt ved Ullernøy i Rosfjorden. Ifølge observasjoner skal båten ha kantret.

Redningsskøyte og to redningshelikoptre er sendt. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) July 16, 2023

Den omfattende aksjonen ble etter hvert avsluttet da HRS etter hvert fikk kontakt med tre utenlandske hobbyfiskere.

Responstiden er den samme i fellesferien som i resten av året; de skal være i luften innen 15 minutter når de får hasteoppdrag.

– Fra Rygge, Sola, Flora, Ørlandet ... det er avstanden til stedet som avgjør hvor lenge du må vente på hjelp.

RASK RESPONS: SAR Queen 330 i luften Foto: Fabian Helmersen

Krevende redningsaksjoner på to ulike fjell

Søndag rykket to redningshelikoptre til fjell i Vestland for turgåere som trengte hjelp i kraftig regn og temperatur ned til fem grader.

Først rykket et redningshelikopter til Voss hvor to unge menn fra USA på vei til Lønahorgi i Voss ringte etter hjelp i 17-tiden.

Så ble et annet redningshelikopter sendt fra Sola til Myrdal hvor et amerikansk ektepar fikk problemer da de ikke var kledd eller rustet for uvær.

Mennene på Voss ble funnet sterkt nedkjølt etter klokken 21 av Røde Kors, forteller politiet til BT. Ekteparet på vei til Kaldevassnuten ble lokalisert av helikopteret litt senere.

Først klokken 23.45 ble aksjonene med bistand fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder avsluttet.

Helga har vært travel. Sjø: ass ifm motorstans, drivende joller, og slepejoller slitt seg. Land; folk i fjellet, klatrere &turgåere, satt seg fast/skadet seg. Vanskelige værforhold har gjort hendelsene krevende. Vi henstiller alle til å ta forholdsregler før de legger ut på tur. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) July 16, 2023

– Ta hensyn til været

Nå oppfordrer Nesheim alle til å gjøre sitt for å redusere risiko til fjells og planlegge tur etter vær, ferdigheter og utstyr.

Dessuten å unngå faren for falske redningsoppdrag til sjøs ved å sikre farkoster ekstra godt.

Har du merket båter joller, kajakker og brett med navn og telefonnummer, går det raskere å få sjekket ut om eieren virkelig trenger assistanse eller om redningsmannskaper bruker unødvendig tid og ressurser mens andre må vente på hjelp.