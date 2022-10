Høysesongen er her – dette er de «farligste» veiene

Høsten er høysesong for viltpåkjørsler. Vet du hva du bør gjøre for å unngå det, og hva du skal gjøre om uhellet er ute?

HØYSESONG: Høsten er en skummel tid for elg og annet vilt, blant annet i trafikken. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nylig startet sesongen for elgjakt, og både skogens konge og andre dyr vil kunne forville seg mer ut i trafikken.

Samtidig blir det mørkere, så dyrene blir vanskeligere å se.

Det finnes noen enkle grep du som trafikant bør ta på denne årstiden for å minske risikoen for å kjøre på dem, ifølge forbrukerrådgiver Janne Pedersen i Norges Automobil-Forbund (NAF).

Slik minsker du risikoen

I sesongen 2021-2022 ble over 8800 elg, hjort og rådyr påkjørt langs norske veier, ifølge SSB. Høstmånedene står for en stor andel.

Pedersen peker på mørket som hovedutfordringen for å unngå å kollidere med et dyr.

– Du har ikke det samme overblikket på veien i morgentimene og i kveldingen nå som på sommeren, sier Pedersen til TV 2.

Selv om det er lite du som trafikant kan gjøre for å holde dyret unna veibanen, kan du minske risikoen for at du kjører på det.

Slik minsker du risikoen for å kjøre på dyr: Følg med på varselskiltene langs veien. Tilpass farten på utsatte strekninger. Vær ekstra årvåken og se etter bevegelse på veisidene. Se etter spor (når snøen kommer). Kilde: NAF

Pedersen tror mange er så vant til varselskiltene om elgfare at de ikke tar det helt på alvor.

– Men det er akkurat det vi må gjøre. Varselskiltene er satt opp på steder der vilt krysser veien, sier hun.

I FLOKK: Det er lurt å være obs på at det kan komme flere, om du møter på et dyr langs veien. Foto: Paul Kleiven / NTB

Hastighet viktigst

Pedersen mener fart er den desidert viktigste faktoren for å redusere både risikoen for påkjørsel, og alvorlighetsgraden om det skulle skje.

– Ved en kollisjon er det stor forskjell på om du kjører i 70 eller 80 kilometer i timen, og forskjellen kan være avgjørende for om du får livstruende skader, sier Pedersen.

STOR FORSKJELL: Janne Pedersen i NAF understreker forskjellen hastighet gjør om du kolliderer. Foto: NAF

Hun viser til at en person på 80 kg med en hastighet på 80 km/t vil kollidere med en kraft tilsvarende over 2000 kg.

Denne reduseres med omtrent en fjerdedel om man heller kjører i 70 km/t.

De «farligste» veiene

Det er kjent at det på landlige og dårlig opplyste veier er høyest risiko for å kjøre på et dyr, men også andre typer veier skiller seg ut.

Når vinteren kommer, bør du nemlig være ekstra oppmerksom både på saltede og godt brøytede veier.

Saltet langs veiene kan være ettertraktet næring for dyrene, og dermed lokke dem til seg. På brøytede veier er det lettere for dyrene å bevege seg, og de vil derfor kunne oppsøke disse.

– Ikke avliv større dyr

Om du først er uheldig og kjører på et større dyr, mener NAF du bør handle i følgende rekkefølge:

Sikre skadestedet. Sett opp varseltrekant og få på refleksvest. Ring politiet på 02800. Ved personskade ringer du også 112. Om dyret løp videre, bør du markere stedet der dyret forlot veien. Om dyret ligger skadet i veien, skal du varsle slik at det ikke er til fare for annen trafikk.

Selv om dyret skulle ligge skadet i veien, er det ikke opp til trafikanten om det skal avlives.

– Du skal ikke avlive større dyr. Den avgjørelsen tar Viltnemnda og politiet, sier Pedersen.