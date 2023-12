Høysesong for tyveri: – Pass på

GULLGRUVE: Boliger som blir forlatt i jula er en gullgruve for vinningskriminelle. Foto: Sara Johannessen Meek

Tusenvis av nordmenn reiser fra hjemmene sine for å feire jul med familien.



Julelysene i vinduene slukkes og bilen foran garasjen forsvinner.



En gyllen mulighet for ubudne gjester å komme på besøk.

Kevin McCallister fra «Alene Hjemme» klarte å lure skurkene, men klarer du?

JULEFILM: I juleklassikeren «Alene hjemme» eller «Home Alone» får tyvene Harry og Marv konsekvenser for å gjøre innbrudd i huset der Kevin McCallister har blitt forlatt i. Foto: 20th Century Studios

Klar sammenheng

Andreas Økland Amundsen, produktutvikler i Gjensidige Forsikring, forteller at de opplever at mange har innbrudd i jula.

– Det er mer innbrudd i jula enn resten av året. Det er nå det topper seg.

Det er i ferier, når folk er borte, at vinningskriminelle trives som mest.

– Det er helt klart en sammenheng mellom innbrudd og juleferien.

Amundsen opplyser at innbrudd sammenlignet med under pandemien har doblet seg. Grunnen til det er at flere var hjemme.

Sammenligner man fjorårets og årets tall med korona-frie år er det like mange innbrudd.

BRANN: Andreas Økland Amundsen i Gjensidige forsikring opplyser også at jula er tiden for brann i hjemmet. – Det er generelt mye uoppmerksomhet. Foto: Privat

Kommunikasjonsrådgiver i Oslo politidistrikt Silje Tamara Daugstad forteller til TV 2 at antall anmeldte grove tyverier fra bolig i jula i år har økt fra i fjor.

– I 2022 lå tallet på 263 anmeldelser. I 2023 bare til november er tallet på 383, forteller Daugstad.

Hun legger til at i årene før pandemien var tallet på innbrudd høyere.

Millioner i erstatning

Hittil i 2023, altså før juleferien, har nordmenn hatt innbrudd for 14,4 millioner kroner i erstatning. I fjor var tallet for hele året 17,4 millioner.

Det vil si at det med stor sannsynlighet vil bli gjort innbrudd for et par millioner før det nye året kommer.

Men hva er det vi gjør feil?

– Folk lar ofte vinduer stå på gløtt, og enkelte glemmer å låse døra, forteller Andreas Økland.

Men det er ikke slik at tyvene pleier å tømme boligene. Det vanligste er å ta ting som er lett å selge videre. For eksempel merkeklær, smykker, elektronikk, sykler og andre verdigjenstander.

– Tyvene tar ikke første og beste hus, de ser hvor det ser dyrest ut. Da gjelder det å passe på at det ikke blir deg, sier Andreas Økland Amundsen.



Ekspertenes råd

Både politiet og forsikringsselskapet har flere tips for deg som ikke skal feire jula hjemme.