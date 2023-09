Morgenkulden brer seg innover landet i disse dager, og høsten banker på døren.

Det betyr høysesong for en type gjester de færreste av oss ønsker velkommen.

Trives i mørket



Mange oppdager nemlig skjeggkre og sølvkre i disse dager. Krypene er ikke farlige å ha hjemme, men det er langt fra en delikat oppdagelse likevel.

– Kre er lyssky og nattaktive. Det er flere som oppdager dem nå, når vi går mot mørkere tider. Vi merker flere innmeldte saker på høsten, enn om sommeren, sier Ragna Byrkjeland, biolog i Norsk Hussopp Forsikring.

Og hvis du er usikker på hvilken av de to kreene du har fått, kan du bruke plasseringen i hjemmet som en pekepinn.



– Sølvkre er typisk knyttet til våtrom, som badet og vaskerommet. De er helt avhengig av høy luftfuktighet for å overleve. Skjeggkreene har ikke de samme kravene og kan spre seg til hele boligen, sier Byrkjeland.

Drepes med gift

Bjørn Arne Rukke, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet har forsket på bekjempelse av kre og veggedyr.

Han forteller at bruk av forgiftet åte er den mest effektive kuren mot kreene.

– Man legger små dråper regelmessig langs veggen. Metoden funker bra på både sølvkre og skjeggkre.

Gjøres dette riktig kan bli kvitt skjeggkreene helt.

Rukke understreker at det også er viktig å tenke på hva slags bygg du bor i hvis du oppdager skjeggkre.

Bor du i blokk, bør du nemlig informere naboene dine.

– Oppdager man skjeggkre i én leilighet, kan potensielt alle leilighetene ha fått det. Dyrene vil kunne gå tilbake fra andres leiligheter hvis man gjør grep i sin egen.

Sølvkreene kan bekjempes på andre måter, ifølge Byrkjeland.

– Her er det fuktreduserende tiltak som gjelder. Man kan senke luftfuktigheten på våtrom for å bli kvitt sølvkre.

Rukke mener mange sølvkre i ett rom kan være en indikasjon på at du har det for vått der.

– Hvis det er store mengder sølvkre på ett sted, kan indikere et fuktighetsproblem, og det bør løses opp i uansett.

Veggedyrene våkner



Et annet kryp som du ikke vil ha hjemme er veggedyrene. Og de er også i høysesong nå.

SLEMME: Veggedyrene suger blodet ditt mens du sover, og de er vanskelige å bli kvitt. Foto: Norsk Hussopp Forsikring.

– Det er typisk at vi får med oss veggedyret hjem fra feriereiser. Fra september til oktober er det mange so merker at de har fått det, sier Byrkjeland.

Innen da har dyrene rukket å formere seg hjemme hos folk. Og livsføden – det er oss.

– De suger blod av oss mennesker når vi ligger og sover, sier Byrkjeland.



Rukke mener man gjerne undersøke sengen for små, svarte avføringsflekker hvis man ofte merker ukjente bitt på kroppen. Det er nemlig en god pekepinn på om det er veggedyr.

– Sjekk under sømmene hvor madrassen er stiftet fast. Veggedyrene liker å sitte trangt sammen, så å sjekke der er effektivt, sier han.



UNDERSØK: Du bør sjekke under sømmene i sengen hvis du mistenker veggedyr. Foto: Norsk Hussopp Forsikring.

Kan bli dyrt

Flere får veggedyr nå enn tidligere.

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll skriver i en pressemelding torsdag at oppdragsmengden deres er 80 prosent høyere i år, enn i i fjor.



Byrkjeland har ett tydelig råd til de om som mistenker å ha blitt invadert av småkrypene.

– Ta kontakt med en skadedyrbekjemper, i hvert fall får å få bekreftet at det er veggedyr. Jo lenger du venter med å ta kontakt, jo større blir problemet.

Og er uhellet først ute, må du bla opp. Da er innboforsikring godt å ha.

Veggedyr tåler nemlig gift, og må bekjempes med for eksempel høy varme varme og lav kulde.

– Dette er bekjempelser som koster veldig mye, så man bør ta kontakt med forsikringsselskapet sitt også, sier biologen.