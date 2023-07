Høysesong for forsikringssvindel: – Aner ikke hva de risikerer

Sommeren byr dessverre ofte på både små og store ulykker, om det så er på sandstranden i sørligere strøk, i bobilen i den norske fjellheimen – eller kanskje bare hjemme på en regnværsdag.

Heldigvis har de fleste av oss en forsikring som stiller opp, om uhellet først er ute.

Men det er ikke alle som er like ærlige, når de skal melde inn dette til selskapene.

– Mange tenker at dette er lettjente penger, men det er det ikke.



ADVARER: Tore Sætrum er tidligere politimann. Nå jobber han med å etterforske forsikringssvindel i Frende Forsikring. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2 Les mer TIDLIGERE POLITIMANN: Tore Sætrum er leder for de som etterforsker svindelforsøk i forsikringsselskapet Frende. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2 Les mer

Det sier Tore Sætrum, som leder utrederne i Frende Forsikring. Det er de som etterforsker saker med mistanke om svindelforsøk. Den tidligere politimannen ser daglig folk som prøver på å svindle til seg mer enn det de har krav på.

Jo eldre vi blir, jo mindre svindler vi



Og stadig flere blir det, ifølge tall fra arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for forsikringsnæringen, Finans Norge.



– Av erfaring ser vi at det svindles mer på reiseforsikringen når folk er ute og reiser, og da spesielt på sommeren.

Det sier direktør for forsikringsdrift, Ståle Ingebrigtsen.

Foreningen følger nøye med på utviklingen i svindeltallene, som de får rapportert inn fra forsikringsselskapene.

VIL FANGE OPP FLERE: Ståle Ingebrigtsen er direktør for Finans Norge Forsikringsdrift. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Disse viser at det i 2022 ble avdekket forsikringssvindel for 344 millioner kroner i Norge, fordelt på 1170 saker. Det betyr snaut 950 000 kroner hver eneste dag. I 2022 økte antall svindelsaker med 7 prosent sammenlignet med året før.

– Det et trolig store mørketall med saker som aldri blir oppdaget eller bevist tilstrekkelig til at pengene kan holdes igjen, forklarer Ingebrigtsen.

DYRT TAP: Mange mister mobiltelefonene sine i bakken. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

I en holdningsundersøkelse fra juni, gjennomført av Norstat på vegne av Frende forsikring svarte dessuten 1 av 10 mellom 18 og 29 år at de synes det er greit å pynte litt på sannheten, og at de fint kunne knust mobilen med vilje for å få en ny.



Risikerer fengselsstraff

Men forsikringssvindel kan få store konsekvenser, og selv mindre alvorlige svindelforsøk for «bare» noen tusenlapper kan ende opp på rullebladet. I de mest alvorlige tilfellene venter både politianmeldelse, tilbakebetaling av svindelbeløpet og strenge fengselsdommer.

– Svært få er klare over hvor alvorlig lovbrudd dette er, og hvor små beløp som skal til. Man kan bli ekskludert fra all forsikring i fremtiden, bli hindret i å ta den utdannelsen man drømmer om, og ikke få reist dit en vil, forklarer Sætrum i Frende.

RISIKOFYLT: Mange er ikke klar over risikoen som følger med forsikringssvindel. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Stjeler fra fellesskapet

Den tidligere politimannen tror det er enkelt å gå i fella ved å tenke at «det er ikke så viktig, det er småpenger for store selskaper», spesielt om venner eller familie har opplevd å få tilbakebetalt penger de ikke har krav på.



– Mange tenker nok at de skal «ta igjen» etter å ha betalt for forsikringen i mange år, men det er en farlig vei å gå, sier han.

Han støttes opp av Ingebrigtsen i Finans Norge.

– Dette er å stjele fra fellesskapet. Man kan sammenligne det med det å stjele et par ski i en butikk. Alle er enige i at det åpenbart er stjeling. Men det er også stjeling om man lyver om at en mobil er mistet, for å få en ny på forsikringen.

HØYSESONG: Mange opplever å miste ting på sydenturen i sommer. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Historisk samarbeid

Selv om svindel på reiseforsikringen stort sett utgjør småbeløp, fryktes det at dette på sikt kan føre til mer alvorlig kriminalitet.

– Vi må forhindre at penger fra forsikringssvindel benyttes til for eksempel hvitvasking av penger, eller til å finansiere annen kriminalitet, sier Ingebrigtsen.

Nå er Finans Norge i gang med et historisk samarbeidsprosjekt med Øst politidistrikt. Håpet er at de skal forebygge fremtidige svindelforsøk blant unge.



– Denne måten å jobbe på er helt unik, og har aldri før vært testet ut. Dersom samarbeidet lykkes og vi kan vise til gode resultater, vil vi se videre på hvordan dette kan rulles i resten av landet.

I det toårige prosjektet, som enda er i startfasen, vil de se nærmere på hvordan de i fellesskap kan forebygge kriminaliteten, ved å utveksle informasjon og data om trender fra forsikringsselskapenes skadestatistikk.

JOBBER PÅ: Etterforskerne i forsikringsselskapet har nok av jobb å ta fatt på i løpet av sommeren. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

– Fortsett å melde inn!



Men ulykker skjer, og forsikringen plikter å hjelpe oss når vi taper verdier. Så hva er det som skal til for å få tilbakebetalt fra forsikringsselskapet?

Dette dekker forsikringen Husforsikring dekker skader på boligen ved blant annet brann og vannlekkasjer. Borettslag og sameier har ofte forsikret bygningsmassen, som inngår i felleskostnadene. Reiseforsikring kan dekke kostnader for medisinsk behandling og transport hjem, reiseavbestilling og forsikring mot tap av bagasje og eiendeler under reise. Innboforsikring forsikrer innboet ditt, som møbler og hvitevarer, mot skader og ødeleggelser. Innboforsikring er det ofte mange som tror at utleier har for deg, men i de aller fleste tilfeller må du kjøpe denne selv.

Både forsikringsselskapet og foreningen er samstemte i at terskelen for å melde inn saker til forsikringen skal være lav, og at mange vegrer seg for dette unødvendig.

– Forsikring er basert på tillit og de aller, aller fleste er heldigvis ærlige når de melder inn kravene sine, sier Ingebrigtsen.

Han sier det aller viktigste vi gjør i sommer, er å først og fremst passe godt på tingene våre.

Frende-lederen er enig. Han minner om at det er mye man kan få dekket, som man gjerne ikke tenker over er en forsikringssak.

– Si det som det er. Meld inn det du har krav på, så skal jeg love deg at du får det, avslutter Sætrum.