Høyresiden øker ledelsen i Sverige

Det tyder på at det går mot seier for høyresiden etter valget i Sverige. – Folket har stemt for et maktskifte, sier partileder.

Statsminister Magdalena Andersson og hennes regjering har kalt inn til pressekonferanse klokken 19.20 onsdag kveld, skriver Aftonbladet.

Det er ikke oppgitt noe tema for pressekonferansen, men stemmetellingen så langt tyder på at dagens opposisjon får et knapt flertall etter søndagens riksdagsvalg.

I et innlegg på Instagram erklærer leder for Kristendemokraterna, Ebba Busch, erklærer seier i et innlegg på Instagram.

– Vi har et valgresultat og det svenske folket har stemt for et maktskifte. Nå starter arbeidet sammen med de andre partiene for å sette sammen en regjering.

Tok nytt mandat

Partiene på høyresiden tok onsdag kveld et nytt mandat. Det betyr at de har tre mandater mer enn den rødgrønne blokken, når bare 26 valgdistrikter gjenstår å telle.

Moderaterna-leder Ulf Kristerssons regjeringsalternativ hadde da fått 49,6 prosent av stemmene. De rødgrønne partiene som står bak statsminister Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna, hadde 48,9 prosent av stemmene.

Det betyr at høyresiden foreløpig har 176 mandater mot 173

Ettersom det ble et svært jevnt oppgjør mellom de to blokkene, var det ikke mulig å utrope en vinner på valgkvelden søndag.

Harde forhandlinger venter

Det endelige resultatet blir først klart onsdag kveld når både forhåndsstemmer og utenlandsstemmer er telt opp.

Når resultatet er klart, venter harde regjeringsforhandlinger mellom partiene som utgjør den seirende blokken.

Det ligger altså an til å bli Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterna.