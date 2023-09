Høyres håndtering: – Ikke en vinneroppskrift

Det har nå gått to uker siden Høyre-leder Erna Solberg innrømmet at hennes ektemann, Sindre Finnes, hadde gjort over 3600 aksjehandler bak hennes rygg i tiden hun var statsminister.

Aksjehandlene gjorde Solberg inhabil i flere saker. Samtidig skal Finnes ha tjent rundt 1,8 millioner kroner på aksjehandlingen.

Siden den gang har Høyre lagt frem en egen tidslinje over Finnes' aksjekjøp.

Partiet har holdt et intervjumaraton på Høyres hus der hvert mediehus fikk 20 minutter med Erna Solberg, en uke etter pressekonferansen der hun la fram Finnes' liste over aksjer.

Høyre ga torsdag pressen en halvtimes fysisk innsyn i ekteparets skatteoppgjør under tilsyn på Stortinget, med fotonekt.

– Dette er et eksempel på hvordan det kan gå når en kilde sier den skal være åpen, og samtidig selv velger på hvilken måte, når og hvilken info som gis ut, sier jurist i Norsk Presseforbund, Sindre Granly Meldalen til TV 2, og legger til:

– Det svekker tilliten som åpenhet skal føre til.



Mangelfull informasjon

Ifølge Dagbladet inneholder listen over Finnes' aksjehandler over 90.000 «hull».



– Det har for eksempel blitt tydelig at lista over aksjehandlene er mangelfull. Det viser at vi trenger åpne, gode registre – i dette tilfelle aksjeeierregisteret – istedenfor å måtte ta til takke med det de involverte selv ønsker å dele, sier Meldalen.

TV 2 og en rekke andre medier har bedt Høyre om å få tilsendt skatteoppgjørene til Solberg og ektemannen, fra 2013 fram til 2021. Det har ikke TV 2 fått.

Torsdag fikk mediene som har bedt om innsyn møte opp på Høyres kontorer til avtalt tid, og en halvtime til å fysisk bla gjennom og notere fra åtte år med skatteoppgjør, uten mulighet til å ta bilder.

Fikk Huitfeldt-skattemelding på e-post

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) havnet i en noe tilsvarende situasjon som Solberg tidligere i sommer.

I august innrømmet hun at hennes ektemann, Ola Flem, hadde kjøpt og solgt aksjer i børsnoterte selskaper i tiden hun har vært utenriksminister. Ektemannens handler gjorde Huitfeldt inhabil i flere saker.

INNSYN: Utenriksminister Anniken Huitfeldt sendte over sine skatteoppgjør for 2021 og 2022 elektronisk til TV 2. Foto: Skjermdump/TV 2

Da TV 2 spurte om å få innsyn i skatteoppgjørene hennes i tiden hun har vært statsråd, ble de tilsendt på e-post.

Erna Solberg har altså så langt ikke valgt å gjøre det samme.

Høyre: – TV 2 valgte en annen tilnærming

Høyre forteller at grunnen til at mediene ikke får oversendt Sindre Finnes' skatteoppgjør, er begrensninger fra hans Elden-advokat Thomas Skjelbred.

Men hvorfor Solberg ikke vil dele sine skatteoppgjør slik Huitfeldt har gjort, handler ifølge Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen om at «dette er dokumenter fulle av sensitive personopplysninger.»

Han sier likevel til TV 2 at de nå vil «vurdere muligheten» for å sende dem elektronisk.

– 30 minutter til rådighet og 16 skattemeldinger til gjennomsyn. Hva tenkte Høyre at pressen skulle få ut av det?

– Siden mange redaksjoner ønsket å se dokumentene, ble det satt av 30 minutter til hver redaksjon som har tatt kontakt og ønsket dette. Premissene ble informert om i god tid og akseptert av redaksjonene det gjaldt, sier Fossen.

IKKE TIL STEDE: Erna Solberg var selv ikke til stede under gjennomlesingen av skattepapirene torsdag. Det var derimot Solbergs pressesjef Cato Husabø Fossen (t.v.) og Solbergs stabsjef Jenny Clemet von Tetzschner (t.h.) Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Onsdag klokken 16.40 fikk TV 2 invitasjon til å møte opp på Høyres kontorer klokken 10.30 dagen etter.

– Noen redaksjoner møtte opp med mange forberedte journalister for å få mest mulig utbytte av tiden. TV 2 valgte en annen tilnærming, sier Fossen.

– Er dette et reelt innsyn slik dere ser det?

– Det er viktig å huske at ingen har krav på innsyn i skatteoppgjørene til Erna Solberg og Sindre Finnes. Nå har begge to likevel valgt å la dere få bla fritt og uforstyrret i disse dokumentene. Dette er meroffentlighet i praksis, mener Fossen.

– Merkelig strategi

Peggy Simcic Brønn, som er professor i kommunikasjon ved Handelshøyskolen BI, har fulgt sakens utvikling i pressen nøye. Hun er ikke imponert over Høyres håndtering.

– Dette er en merkelig strategi. Media begynner åpenbart å bli utålmodige, og liker ikke å bli å bli herset med, og for eksempel se ut som om de løper Høyres ærend, sier Brønn.

Hun mener strategien kan fungere i starten av en krise, når journalistene kjemper for bruddstykker av informasjon, og for å få de beste intervjuene, men ikke nå lenger.

– Høyre prøver å kontrollere narrativet, sier professoren og konkluderer:

– Dette er ikke en vinneroppskrift.

Høyre: – Urimelig anklage

Høyres pressesjef sier han har forståelse for at mange eksperter vil analysere denne saken nå.

– Samtidig tror jeg det er ryddigst om vi som står midt i håndteringen, venter litt med å delta i den debatten. Det er en tid for alt, sier Fossen.

VIL IKKE DELTA I DEBATTEN: Pressesjef Cato Husabø Fossen, her etter pressekonferansen Solberg holdt for å presentere Finnes aksjehandler. Foto: Heiko Junge / NTB

Han viser til Solbergs opptredener i media, fremleggelsen av den nevnte tidslinjen og at Høyre-lederen svarer skriftlig på flere titallsspørsmål fra pressen hver dag, som tegn på hennes åpenhet i saken.

– Dette er en alvorlig sak, og vi har stor forståelse for interessen, men jeg mener det er urimelig å anklage Erna Solberg for manglende åpenhet i denne saken, sier pressesjefen.