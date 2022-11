Høyre vil øke skattene med 36 milliarder

De to regjeringspartiene har foreslått økninger i skatter og avgifter på totalt 46 milliarder kroner i 2023. Hovedbolken er økt kraftskatt, men også økt formuesskatt og utbytteskatt, og økt arbeidsgiveravgift på inntekter over 750.000 kroner.

Høyre foreslår i sitt alternative statsbudsjett å kutte formuesskatten og den økte arbeidsgiveravgiften sammenlignet med regjeringens statsbudsjett.

Men Høyre beholder likevel skatte- og avgiftsøkninger på rundt 36 milliarder kroner.

BHEOLDER KRAFTSKATT: Høyre gjør ingen endringer i forslaget om grunnrenteskatt for kraftbransjen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Det er i første rekke kraftbransjen som må tåle mer skatt i Høyres budsjettopplegg.

«Vi mener det er riktig at kraftprodusentene skal bidra med mer skatt i lys av de ekstraordinære kraftprisene», skriver Høyre i det alternative budsjettet. Dermed beholder partiet økte skatteinntekter på nesten 35 milliarder kroner fra kraftbransjen i sitt alternative budsjett. Dette skjer i form av et høyprisbidrag og økt grunnrenteskatt.

Høyre beholder også den økte utbytteskatten. I inntektsskatten går Høyre derimot inn for å øke personfradrag med 5.000 kroner. Det gir over 3 milliarder kroner i skattelette for vanlige folk. De grønne skattene går Høyre inn for å øke med rundt 2,7 milliarder kroner samlet sett.

– Det er helt rimelig at de kraftselskapene, som stort sett er offentlig eid, og som har store ekstrainntekter nå fordi strømprisen er høy, må betale mer inn til staten, slik at vi kan ha gode kompensasjonsordninger til familier og bedrifter, sier Høyres nestleder Henrik Asheim til TV 2.

Nei til lakseskatt

Høyre sier nei regjeringens forslag til en ny grunnrenteskatt for havbruk.

– Vi vil ta oss bedre tid til å utrede en god skatteordning, sa Høyres Helge Orten da partiet tirsdag la fram sitt alternative budsjett for 2023. Høyre viser til at regjeringens forslag har utløst permitteringer i industrien og utfordringer for salg av laks til fast pris.

Orten sier likevel at de er åpne for å ta inn mer skatt fra laksenæringen, og at økningen kan være i den størrelsesordenen som regjeringen har signalisert, det vil si mellom 3 og 3,5 milliarder kroner i året.

DROPPER LAKSESKATT: I Høyres alternative statsbudsjett finnes ikke den såkalte lakseskatten. Foto: Simen Askjer / TV 2

Henter fram ostehøvelen

For å kutte utgiftene i offentlig sektor gjeninnfører Høyre ABE-reformen, det såkalte ostehøvelkuttet. Dette var under Solberg-regjeringen på 0,5 prosent.

Men i det alternative 2023-budsjettet dobler Høyre det til 1,0 prosent. «Alle deler av staten må jobbe godt med å effektivisere og få mer igjen for pengene», fastslår Høyre i forslaget, og at det stiller «høye krav til effektivisering».

– Helt vanlige familier sitter nå og prioriterer på sine bbudsjetter. Bedriftene gjør det samme. Da er det rimelig at staten også ser om de kan spare èn prosent av budsjettet ved å jobbe litt smartere og mer effektivt, sier Henrik Asheim til TV 2.

Oljepengebruken reduseres med 2 milliarder kroner i Høyres budsjettalternativ.

Ap: – Urettferdig

Arbeiderpartiets pralamentariske leder Rigmor Aasrud mener Høyre med sitt budsjettforslag rammer de aller mest utsatte:

– Høyre gjør vondt verre for dem som sliter mest. De prioriterer lavere skatt for folk med store formuer og høye inntekter, og regninga sendes til arbeidsledige, uføretrygdede og kronikere med behov for tannlege. I tillegg gjør de barnehagen dyrere, og de flate kuttene i velferdstilbudet vil gjøre det vanskeligere for folk som trenger hjelp fra Nav. I sum er dette urettferdig høyrepolitikk som velgerne sa nei til i fjor, sier Rigmor Aasrud.