Høyre vil lage nytt skatteparadis i Norge: Mener skatteflyktninger fortjener respekt

STRANDA/ÅNDALSNES (TV 2) Høyre-leder Erna Solberg og hennes ordførerkandidat i Rauma, Gaute Grøtta Grav, går til valg på å gjøre Rauma kommune til et skatteparadis for de aller rikeste.

– Vi går til valg på å senke formuesskatten, sier tidligere programleder for «Farmen» på TV 2 og nåværende ordførerkandidat for Høyre i Rauma, Gaute Grøtta Grav, og legger til:

– Om du kaller det et skatteparadis eller kaller oss for «Norges Sveits» er ikke så viktig for meg.

Grav vil kutte 70 prosent av kommunens formuesskatt, fra dagens nivå på 0,7 til 0,2 prosent av all formue over 1,7 millioner kroner.

Det til tross for at kommunen er satt under økonomisk administrasjon gjennom å være oppført på Robek-listen og ligger an til å gå med underskudd i 2023.

– Det er et kjempeviktig tiltak. Det er ikke gratis. Men vi mener det kommer til å øke investerings- og aktivitetsnivået i Rauma, slik at vi kommer ut i pluss. Kanskje ikke det første året, men på sikt, sier Grav.

VARSLER KUTT: Høyres ordførerkandidat i Rauma, den tidligere TV-profilen Gaute Grøtta Grav, vil kutte i formueskatten. Han får støtte av Høyre-leder Erna Solberg Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Det saftige skattekuttet håper han å levere på svært kort tid.

– Det kan være i løpet av ett år. Men får en flertallskonstellasjon, så vil vi forsøke å få den ned med 0,5 prosent innen fire år, sier Grav.

Torsdag ettermiddag tok han imot Høyre-leder Erna Solberg da hun ankom Åndalsnes på sin valgkampturné, som torsdag og fredag går gjennom Møre og Romsdal.

Solberg gir full støtte til Gravs plan om å kutte i formuesskatten.

– Hvis de finner rom i økonomien sin til å gjøre sånt, så er det fint. Men det er ikke der vi har løfter nasjonalt på vegne av Høyre, sier Solberg og viser til at Høyre nasjonalt prioriterer å redusere eiendomsskatten.

Hvis Høyre får makten i kommunene og gjennomfører formuesskatteløftet, vil dermed Rauma bli den andre kommunen i landet Høyre omgjør til et skatteparadis.

Fra før av har Høyres ordfører Sture Pederesen i Bø i Vesterålen fått stor oppmerksomhet for å fjerne formuesskatten kommunalt.

– I Bø har de gått fra å få seks millioner inn fra Staten i skatteutjevning til å måtte betale 45 millioner, sier Grav.

VALG-TURNE: Gaute Grøtta Grav får drahjelp av Erna Solberg i valgkampinnspurten Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Høyres ordførerkandidat sier han reagerer på kritikken som rettes mot milliardærer og andre rikinger som flytter til Sveits for å slippe unne den norske formuesskatten.

– Jeg har så stor respekt for de som har brukt masse energi, tid og penger på å bygge opp bedrifter. Enkelte av de har flyttet til Sveits for å berge bedriftene sine som er igjen i Norge, og det må vi ha respekt for.

– De fortjener stor respekt?

– Jeg skulle ønske av hele mitt hjerte at det var såpass gode ordninger i Norge at disse bedriftseierne kunne være i Norge og skape arbeidsplasser.

– Du sier vi må ha respekt for skatteflyktninger?

– Jeg har i alle fall veldig stor respekt for Kjell Inge Røkke. Han har bygget så mye her i Møre og Romsdal og er en samfunnsbygger av dimensjoner. At han flytter til Sveits for at ikke firmaet hans skal bli tappet for store penger, det skal vi ha stor respekt for, sier Grav.

Solberg istemmer:

– Jeg synes det er leit at folk flytter ut av landet. Det er sikkert sammensatte grunner og ulike skatter som gjør at de flytter ut av landet. Jeg hadde håpet at det ble ført en næringspolitikk som hadde gjort at folk ville blitt, skapt nye arbeidsplasser og videreutviklet Norge, sier Erna Solberg.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Rauma, Janne Søvik, rister på hodet av skatteløftene til Høyre.

– Det er uansvarlig å love kutt i formuesskatten uten å konkretisere hva velferdstjenester eller stillinger Høyre vil ta bort i Rauma kommune, sier Søvik.