Høyre refser Aps kronprins: – Skryter av det andre har æren for

LISTEREFS: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) beskyldes for å ta æren for andres arbeid. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det sømmer seg ikke helt å skryte av mye Høyre satte i gang i regjering, som han nå har overtatt og tar æren for. I realiteten har ikke Vestre levert stort siden han tiltrådte, smeller det fra Tina Bru.

Øverst på næringsministerens egen «skryteliste» for 2023 står at investeringene aldri har vært så høye.

– Er det feil?

– Nei, mye av det han sier er rett, men han er jo veldig, veldig glad i å ta æren for mange av disse tingene, og jeg tror kanskje ikke at han har hele æren for det, sier Bru.

Jan Christian Vestres egen «skryteliste» for 2023 Aldri registrert høyere investeringer

Aldri eksportert mer fra fastlands-Norge enn nå

Etableres 6000 nye bedrifter hver måned

Færre konkurser nå enn før pandemien

130.000 flere har kommet i jobb på to år, nesten alle i privat sektor

Eierskapspolitikken

Det grønne industriløftet, som er det mest ambisiøse industrialiseringsprogrammet i Norge på mange tiår

Havvindsatsingen

Vi reformerer eksportarbeidet

Vi forenkler hele virkemiddelapparatet, innovasjon Norge og alle disse ulike aktørene: Det skal være én vei inn

Vi er i gang med et storstilt prosjekt som skal spare norske bedrifter for 11 milliarder i byråkrati og skjemavelde fram til 2025

Vi digitaliserer

Inngår industripartnerskap med EU, Tyskland, Frankrike og Japan

Inngår nye handelsavtaler

Hun viser til at økonomien hadde god fart ut av pandemien i statsminister Erna Solbergs regjeringstid, og mener Vestre ikke kan ta all ære verken for vekst i investeringer og antall arbeidsplasser.

– Det er for så vidt riktig at det er mange nye arbeidsplasser som blir skapt. Men det er jo ikke det å starte en bedrift som er det vanskelige. Det er det å holde den gående, skalere den opp og skape enda flere arbeidsplasser. Og der peker pilene i feil retning, ifølge næringslivet selv, sier Bru og fortsetter:

– Så jeg tror kanskje jeg ville brydd meg litt mer om å levere konkret politikk enn å bare stå og skryte av det som ganske mange andre enn han har æren for, sier Bru til TV 2.



FELLES FRONT: Tina Bru og Linda Hofstad Helleland fyrer løs mot Jan Christian Vestre. Foto: PER HAUGEN / TV2

– Flommer over av ord

Bru og Høyres næringspolitiske talsperson på Stortinget, Linda Cathrine Hofstad Helleland, gjør felles front mot Vestre og hans «skryteliste» i en TV 2-reportasje nylig.

De påstår han flommer over av ord, men ikke har gjort stort av betydning.

– Nå har vi sluttet å høre på det Vestre sier. Vi ser på det han gjør. Bare nå i vår har han varslet en egentlig ubetydelig sak til Stortinget. Han leverer ikke politikk som gjør det enklere å drive og etablere bedrifter i Norge, sier Helleland.

Vestre har varslet en sak til Stortinget i vår om «Norsk deltakelse i European Chips Act». Når denne Stortingssesjonen er over har det gått tre år uten at Vestre har levert mer enn tre saker, påpeker Bru og Helleland.

– Skattesjokk

Næringslivet blir utsatt for jevnlige skattesjokk, og mangler forutsigbarhet, påstår Høyre-politikerne.

– Skattetrykket nå er for høyt, så det må ned, sier Bru.

Støre-regjeringen har økt skattene med 37,4 milliarder kroner siden den tiltrådte, ifølge Høyres tall.

– Vestre gjør egentlig det motsatte av det en næringsminister skal gjøre. Han øker skattene, han øker avgiftene, han fjerner stabiliteten og forutsigbarheten og bedriftene opplever ikke noe mindre byråkrati med Vestre. For vanlige snekker- og rørleggerbedrifter rundt i landet så gjør Vestre det motsatte av det en næringsminister skal gjøre, sier Helleland.



Næringsministeren selv avviser kritikken fra Høyre.

– Det er ingen politiker i Norge som har skapt én eneste privat arbeidsplass. Det er det bedriftene som gjør. Jeg er opptatt av at vi skal takke jobbskaperne i Norge fordi de bygger verdier og vi trenger dem. Vi bør heie like mye på dem som på idrettsstjernene våre, sier Vestre, før han legger til:



– Samtidig må det være lov å glede seg over at det er «all time high» for investeringer, eksport og etableringer i Norge. Vi har aldri hatt flere mennesker i jobb. Bare de to siste årene har 130.000 kommet ut i arbeid, nesten alle i privat sektor. Det er jo bra! sier Jan Christian Vestre.