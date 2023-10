Høyre raser mot aldersgrense: – Uverdig

SKROTE: Om Høyre får bestemme, så skal Asheim sørge for at 70-årsregelen skrotes. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Per Hjertaas (71) ble «tvangspensjonert». Nå lover Høyre at de skal jobbe for å skrote regelen, om de kommer i regjering.

– Vi må slutte å skyve arbeidslystne folk ut av arbeidslivet kun på grunn av alderen deres, sier Høyres nestleder Henrik Asheim.

TV 2 har tidligere fortalt om 71 år gamle Per Hjertaas som ble tvangspensjonert fra jobben i Trondheim kommune.

Asheim sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget og mener det er på tide å gjøre noe med 70-årsregelen som rammer en liten gruppe eldre i arbeid.

– Vi kan ikke ha det sånn at når du fyller 70 år, så kan arbeidsgiver si deg opp uten grunn. Det mener jeg er uverdig, sier han.

Om Høyre kommer til makten, skal han sørge for at regelen skrotes, lover han.

– Vi kommer til å jobbe knallhardt for at aldersgrensen fjernes.

– Man føler seg ikke verdsatt

– Det er trist å vite at du skal avslutte et langt arbeidsliv. Jeg skjønner at det er normalt, men når det rammer en selv så føler man på et slags tomrom, sa Hjertaas til TV 2 etter at han ble «tvangspensjonert» fra jobben i Trondheim kommune.

Nå jobber han som bussjåfør for VY.

TVANGSPENSJONERT: Per Hjertaas måtte slutte i sin gamle jobb da han fylte 70 år. Nå jobber han som bussjåfør. Foto: Frank Lervik/TV 2

70-årsregelen er tariffestet mellom NHO og LO. Begrunnelsen er at det skal gi en verdig og konfliktfri avgang for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Men for Hjertaas opplevdes det ikke verdig.

– Man føler seg ikke så verdsatt når du ser at jobben lyses ut, og du skal erstattes med noen andre, sier han.



– Vi er unge lenger enn våre foreldre

Også 73 år gamle Marit Andvig har beskrevet det som en sorg da hun ble pensjonert fra jobben på grunn av sin alder.

Hun tror 70-åringer er friskere i dag enn før.

– Vi er unge lenger enn våre foreldre og ikke fysisk så slitne som det de kanskje var, sier hun.

– Da er det synd om vi liksom bare skal gå rundt og drive dank.

GOD HELSE: Andvig ønsker å være yrkesaktiv så lenge hodet fungerer og helsa er god. Foto: Sveinung Kyte/TV 2

Andvig begynte som gynekolog hos Dr. Dropin i Oslo etter at hun ble pensjonert fra sin gamle jobb.

– Det å være i jobb gir meg energi. Og så lenge jeg har god helse og hodet fungerer, så har jeg lyst til å jobbe.



Kan få motstand fra sine egne

Asheim kan få motstand fra flere hold når han nå lover i skrote regelen.

Det er nemlig LO og NHO som har forhandlet fram tariffbestemt aldersgrensen på 70 år.

– Hvordan skal du få NHO med på det?

– Her er jeg ikke så opptatt av NHO, eller LO for den saks skyld. Jeg er opptatt av at det finnes veldig mange flinke 70-åringer som fortsatt ønsker å jobbe, og det må de få lov til.

Tror flere kan motiveres

Både gynekolog Marit Andvig og bussjåfør Per Hjertaas er sjeldne arbeidstakere.

Over halvparten av eldre arbeidstakere faller ut av arbeidslivet før de fyller 65 år.

Om den gjennomsnittlige avgangsalderen for pensjonister økes med bare ett år, vil det være en samfunnsmessig gevinst på 40 til 50 milliarder kroner, ifølge beregninger gjort av Senter for seniorpolitikk.

TO TANKER: Asheim mener han skal klare å ta vare på de slitne pensjonistene, samtidig som det skal lønne seg å stå i jobben lengere. Foto: goran jorganovich/ TV 2

Asheim tror det å gjøre det lønnsomt å stå lenger i jobb kan motivere de som faller ut før 65 år.

– Hva med de som er slitne når de er 65 år?

– Vi skal klare å gjøre begge deler. Vi må ha et pensjonssystem som gjør at det lønner seg å jobber lenger. Også skal vi ha gode ordninger for de som vil pensjonere seg fordi de er slitne, sier han.

– Kommer vi til å få klasseforskjeller blant pensjonister?

– Vi har et veldig flatt pensjonssystem hvor det er små forskjeller på de som får minst og de som får mest.

– Men noe av det viktigste vi gjør er å sørge for at det lønner seg å stå lenger i jobb. Da vil også flere bli motiverte til å jobbe lenger.