Høyre-politiker ønsket Viggo Kristiansen «dit pepperen gror»: – Jeg gikk for langt

Etter at riksadvokaten fredag ba om frifinnelse av Viggo Kristiansen, tok stortingspolitiker Tuva Moflag (Ap) til tastaturet.

Politikeren skrev på Twitter at hun og Kristiansen er like gamle, og pekte på alt hun hadde gjort de siste 20 årene, som Kristiansen ikke har fått mulighet til.

I kommentarfeltet tok stortingsrepresentant for Høyre, Lene Westgaard-Halle, til motmæle. Hun mener Moflag og Kristiansen ikke kan sammenliknes på noen måte.

Viggo Kristiansen er like gammel som meg. De siste 20 årene har jeg blitt ferdig utdanna. Jeg har jobbet i nærings-, organisasjonsliv og media. Jeg har bodd i utlandet. Gifta meg og fått fire barn. Jeg har blitt ordfører og stortingsrepresentant. Fundamentet for resten av livet. — Tuva Moflag (@TuvaMoflag) October 21, 2022

Hadde brukt tiden ulikt

Under Moflag sitt innlegg spør Høyre-politikeren hva Moflag gjorde før de siste tjue årene. Westgaard-Halle viser til at Viggo Kristiansen også ble dømt for overgrep mot en annen jente, som han begikk i tenårene.

– Alle tweetene her i dag om alle de tapte muligheten hans sliter jeg skikkelig med. Jeg er ikke større enn at jeg syns han er et forferdelig menneske. Det går an å mene det samtidig som man mener at justismordet er forferdelig, for det er det, skriver hun.

Politikeren skriver videre at som mor til en liten jente klarer hun ikke føle med Kristiansen.

– Justismordet er forferdelig. Men ønsker likevel fyren dit pepperen gror, på lik linje med alle andre pedofile.

Foto: Skjermdump.

TV 2 har vært i kontakt med Westgaard-Halle som ikke vil kommentere saken, men hun har lørdag slettet tweeten.

– Jeg gikk for langt

Høyre nestleder, Henrik Asheim, er kritisk til Twitter-meldingen.

– Det er ikke politikere og lovgiveres oppgave å blande seg i spørsmål om skyld og rett, sier Asheim til TV 2.

Nestlederen forteller Høyre forholder seg til Riksadvokatens konklusjon i saken.

KRITISK: 1. nestleder i Høyre, Henrik Asheim, reagerer på kommentaren til Lene Westgaard-Halle.

– Selv om kommentarene hennes knyttes til en annen sak, så er de upassende. Hun har derfor slettet kommentarene.

Etter at TV 2 tok kontakt med Høyre, informerer Asheim at Westgaard-Halle slettet Twitter-meldingen litt over 18:00 lørdag.

I samme Twitter-tråd skriver Westgaard-Halle følgende:

– Sletter tweetene mine under posten til Tuva her, tar til meg kommentarene og kritikken jeg fikk og skjønner at jeg gikk for langt. Man lærer så lenge man lever, skriver stortingspolitikeren.

Ber om ydmykhet

Også stortingsrepresentant for Rødt Mímir Kristjánsson kastet seg inn i debatten. Han reagerer på Høyre-politikerens kommentarer.

– Jeg synes ikke hennes holdning i denne saken er så bra, sier han til TV 2.

Kristjánsson har imidlertid forståelse for at hun ønsker pedofile «dit pepperen gror».

– Jeg og gjør jo det, alle gjør jo det. Men det er en type øye for øye tann for tann, som gjør seg bedre i det gamle testamentet enn i Norge i 2022.

– Men når du sier alle tenker det samme, er det ikke da greit å si det?

– Alt er lov å si, men det er dumt sagt likevel. På en dag som denne, er det viktig at de som representerer den norske staten, kanskje mest av alt, burde vise ydmykhet til det store overgrepet som har skjedd med Viggo Kristiansen.

Han mener derfor Westgaard-Halles kommentarer ikke er politisk holdbare.

– Fordi han har gjort noe annet galt, kan man tåle hva som helst. Den holdningen er forståelig på pub men den er ikke holdbar på Stortinget.