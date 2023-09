Høyre-ordfører raser: – Ikke tillit til noen

ALVORLIG SAK: Høyre-leder Erna Solberg understreker onsdag at aksjesaken er alvorlig. Foto: Frode Sunde / TV 2

Store deler av Høyre har slått ring om Erna Solberg etter at det ble kjent at Solbergs ektemann Sindre Finnes drev med storstilt og hemmeligholdt aksjehandel mens hans kone var statsminister.

Denne støtten er imidlertid ikke uten forbehold, etter det TV 2 har fått opplyst.

TV 2 har snakket med samtlige fylkesledere i Høyre, som uttrykker gjennomgående tillit til partilederen. Tilliten er også sterk blant ordførere og grasrota i partiet, men her finnes det unntak.

Flere lokale partitopper ønsker ikke å kommentere spørsmålet i det hele tatt, og viser til fylkesleder og sentralstyret. Noen vil ikke konkludere ennå, mens andre er kritiske til hvorvidt Høyre-lederen er rett person til å lede partiet inn i stortingsvalget i 2025.

Solberg selv ønsker onsdag ikke å kommentere et eventuelt statsministerkandidatur.

– Ikke sett på maken

– Jeg tror ikke jeg har tillit til noen som er der inne i regjeringen og på Stortinget, sier påtroppende ordfører i Iveland kommune, Jan André Myhren, til TV 2.

Myhren er tidenes første Høyre-ordfører i den lille kommunen i Agder, og har bitt seg merke i at saken rundt Solberg ikke er den første av sitt slag denne sommeren.

– Jeg har ikke sett på maken til hvordan de holder på. Hun er jo ikke alene. Det er nok å ta tak i der inne, sier han, og fortsetter:

– Jeg er generelt oppgitt over høytstående politikere som holder på med dette. Jeg er vant til det private næringsliv. Der har man aldri kunne holde på sånn, sier Myhren, som har bakgrunn i vei- og asfaltfag før han kom inn i politikken i 2018.

ORDKNAPP: Den var en ordknapp Erna Solberg som onsdag formiddag ankom Oslo lufthavn. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Vil ikke konkludere om 2025

Iveland-ordføreren ønsker ikke å svare direkte om tilliten til Solberg, men sier samtidig at han basert på det han har lest i pressen, mener det er på sin plass å vurdere hvorvidt hun skal være partiets statsministerkandidat i 2025.

– Så stoler jeg på at de som har kompetanse på dette, bidrar til en god løsning, legger han til.

Høyres nyvalgte ordfører i Målselv i Troms, Martin Nymo, sier til TV 2 at han enn så lenge har tillit til Solberg.

– Alt det konkrete i saken må komme på bordet. Jeg kan ikke konkludere basert på hva som står i pressen og i sosiale medier. Hun har en mann som har utvist utrolig dårlig dømmekraft. Men det er for tidlig å dømme henne for det.

Han synes også det er for tidlig å konkludere om hvorvidt Solberg bør være partiets statsministerkandidat.

VALGDAGEN: Solberg og Finnes avga stemmene sine sammen på Skjold i Bergen på valgdagen 11. september. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Uttalt kritiske

Nymo og Myhren er ikke alene om å ikke ville konkludere. Blant de 24 kommunepolitikerne TV 2 har vært i kontakt med er total fem uttalt avventende til spørsmålet om hvem som bør være Høyres statsministerkandidat.

To av disse er igjen uttalt kritisk til at Solberg, i nåværende situasjon, er riktig kandidat. Ingen av disse ønsker å la seg intervjue.

Enda flere tar forbehold om at tilliten kun gjelder dersom ikke nye opplysninger tilsier noe annet.

Jim Kristiansen, som er ordfører i det som omtales som «Norges beste Høyre-kommune» Ibestad i Troms, mener at Solberg er den selvsagte statsministerkandidaten – inntil det motsatte er bevist



– Jeg må presisere at det jeg har av tilgjengelig informasjon er fra pressen. Jeg tenker at – inntil det motsatte er bevist – så er hun den selvsagte statsministerkandidaten for oss.

Kenneth Langvatn i Giske er også avventende.

– Det er for tidlig å si. Jeg kan ikke ta stilling til det nå. Per i dag er Erna den beste til å lede landet, tenker jeg. Det er det jeg forholde meg til.

Sentralstyremedlem Lars Myraune mener det ikke er sikkert at Erna Solberg kan være partiets statsministerkandidat i 2025.

– Jeg har fremdeles tillit til henne som partileder, men hun kan ikke stille som statsministerkandidat ved neste valg, sa han til Nettavisen til onsdag.

PRESSEKONFERANSE: Erna Solberg holdt pressekonferanse på Stortinget angående ektemann Sindre Finnes sin aksjehandel der han tjente 1,8 millioner kroner i perioden Solberg var statsminister. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Skulle gjerne vært foruten

TV 2 publiserte tirsdag en gallup som viste at mer enn én av tre Høyre-velgere mener Solberg bør gå av som partileder.

Dette endrer ikke grasrotas oppfatning av saken, forteller de som har latt seg intervjue av TV 2.

Tom Georg Indrevik har nettopp vunnet gjenvalg i Øygarden kommune utenfor Bergen. Han har fortsatt tillit til partilederen.

Den mangeårige Høyre-mannen sier til TV 2 at han har kjent Solberg siden han var 16 år, og at han først og fremst synes saken både er trist og alvorlig.

– For partiet er dette helt klart en utfordring. Vi skulle gjerne vært det foruten, legger Indrevik til.

– En katastrofe

Einar Arve Nordang i Stranda har tillit til Høyre-lederen, og mener Solberg enn så lenge er riktig statsministerkandidat.

– Men vi må se om det skjer noe mer med saken. For å bli statsminister må du ha tilliten til folket. Det er noe du bygger i millimeter og river i meter, og nå er det revet i meter.

Han mener samtidig har partiet omdømme har fått en markant ripe i lakken.

– Dette er en katastrofe. Det er ikke bra i det hele tatt.