Høyre øker forspranget – ny kalddusj for Sp

I Kantars ferske desembermåling for TV 2 er Høyre større enn de to regjeringspartiene til sammen.

Høyre får en oppslutning på 30,9 prosent i målingen og er dermed det partiet som går mest fram – opp 2,4 prosentpoeng fra november. Dette er Høyres sterkeste tall på en TV 2-måling siden høsten 2013.

– Det er veldig hyggelig. Så er det alltid sånn at når et parti går frem, så er det alltid litt for egen fortjeneste og litt fordi andre partier gjør det dårlig, sier Høyre-leder Erna Solberg til TV 2.

Bakgrunnstall fra målingen tilsier at Høyre har hentet mer enn 140.000 velgere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet siden valget i fjor.

Solberg tror en viktig del av forklaringen er at regjeringen ikke har møtt velgernes forventninger.

NØKTERN: Høyre-leder Erna Solberg tror regjeringspartienes fall på gallupen skyldes at de ikke har innfridd velgernes forventninger. Men det er også mye som hadde vært likt med Høyre i regjering, som energikrisen og Ukraina-krigen, understreker hun. Foto: Erik Edland / TV 2

– Forventningsspennet var veldig høyt da de gikk inn i regjering, sier hun.

Men selv om mye hadde vært annerledes med en Høyre-ledet regjering, hadde mye også vært likt, ifølge Solberg.

OPPTUR: Høyre får en oppslutning på 30,9 prosent i TV 2s desembermåling, opp 2,4 prosentpoeng fra november. Sammenlignet med valgresultatet i fjor er det snakk om en framgang på 10,5 prosentpoeng. Foto: Erik Edland / TV 2

– Krigen i Ukraina er et faktum. Høye energipriser er et faktum, sier hun.

Arbeiderpartiet snuser på 20-tallet

For regjeringspartiene er bildet blandet. Mens Senterpartiet opplever nok et fall, går Arbeiderpartiet noe fram.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 19,8 prosent, opp 0,7 prosentpoeng fra TV 2s forrige måling i november. For partisekretær Kjersti Stenseng er dette kjærkomment etter en måned der Arbeiderpartiet har opplevd meningsmålinger helt ned i 15,4 prosent.

HÅPEFULL: Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng gleder seg over at pilen nå peker oppover igjen på gallupen. Hun tror velgerne vil komme tilbake hvis regjeringen lykkes med å levere trygghet til vanlige folk. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Nå er ikke 19,8 prosent et nivå som vi er fornøyd med, og ikke et nivå som vi trives på. Men likevel syns jeg det er veldig gledelig og motiverende å få en måling som går framover, sier Stenseng.

Hun er overbevist om at Arbeiderpartiet kan vinne tilbake velgernes tillit over tid.

– Jeg tror det viktigste vi gjør nå, er å fortsette det vi har sagt vi skal gjøre – levere trygg og omfordelende politikk for folk i krisetider, levere politiske løsninger som svarer på den krevende tida folk står i nå.

Også Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ser de svake tallene i sammenheng med hvordan prisvekst og økende rente har truffet folks lommebok.

Senterpartiet får en oppslutning på 5,1 prosent i målingen, tilbake 1,1 prosentpoeng.

– Det som det er behov for nå, er å sørge for at vi får kontroll over prisveksten, som rammer alle. Derfor må vi holde igjen for å sørge for at prisveksten ikke går for mye opp. Samtidig må vi ha en del målrettede tiltak mot de som har aller minst, sier finansministeren til TV 2.

– Har dere gjort noe feil?

– Nei, nå er det bare å jobbe. Det er krevende tider. Vi må ta en del krevende valg. Og da må vi styre, sier Vedum.

KRISE: Senterpartiets leder, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, mener nøkkelen til velgersuksess er å holde inflasjonen under kontroll. Senterpartiet har mistet nesten to av tre velgere siden valget i fjor. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Fremskrittspartiet faller

Fremskrittspartiet er det partiet som går mest tilbake i målingen. Partiet får en oppslutning på 10,6 prosent, ned 1,5 prosentpoeng fra november.

Partileder Sylvi Listhaug advarer likevel mot å legge for mye vekt på enkeltmålinger.

– Enkeltmålinger varierer som vanlig, men gjennomsnittet av meningsmålingene i det siste viser at Frp har hatt en klar framgang siden valget i fjor, sier Listhaug.

Nettstedet Poll of polls har beregnet snittet til 13,4 prosent for Frp i november.

FALLER MEST: Fremskrittspartiet er det partiet som går mest tilbake i TV 2s desembermåling. Partileder Sylvi Listhaug viser likevel til at snittet av målinger ligger høyere. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Fakta om partibarometeret Målingen er gjennomført av Kantar for TV 2 med telefonintervjuer av 980 personer mellom 28.11 og 2.12.2022. Feilmarginen er +/- 1,4–2,8 prosentpoeng. Kantars partibarometer for TV 2 gir en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge, med utgangspunkt i partienes tilslutning ved Stortingsvalget 2021. Mandatberegningen er laget av TV 2. Modellen er justert for det antall mandater som skal velges fra hvert fylke når fordelingen skal justeres ut fra folketall foran neste valg.

TV 2-målingen gir borgerlig flertall i Stortinget med 86 mot 83 mandater.

Venstre går fram 1,0 prosentpoeng til 5,6 prosent, mens KrF faller 0,8 prosentpoeng til 2,9 prosent. KrF blir dermed liggende under sperregrensa, men hadde ifølge TV 2s beregninger fått to mandater i Stortinget hvis valgresultatet ble i tråd med målingen.

SV er fjerde størst i målingen med en oppslutning på 8,9 prosent, opp 0,3 prosentpoeng. Rødt får 7,4 prosent, ned 0,5 prosentpoeng, mens MDG kommer over sperregrensa med 4,1 prosent, en framgang på 0,3 prosentpoeng fra novembermålingen.

Andre partier får en samlet oppslutning på 4,8 prosent. Ingen av partiene i denne kategorien har nok velgere til å bli representert på Stortinget.