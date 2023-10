Høyre mister velgere etter Solberg-bråket

VELGERNE FLYR: Høyre-leder Erna Solberg, her idet hun for halvannen uke siden ankom Oslo lufthavn fra Bergen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det er ingen tvil om at et så stort medietrykk som det har vært rundt dette helt sikkert påvirker noen velgere. Samtidig er dette en god måling for Høyre, sier Erna Solberg til TV 2.

På den ferske oktobergallupen Kantar har utført for TV 2 faller Erna Solbergs Høyre med 2,9 prosentpoeng.

Samtidig går Arbeiderpartiet fram med 2,4 prosentpoeng – og dermed er gapet mellom de to største partiene nær halvert bare siden forrige måling i september.

Siden forrige måling har skandalen om Solbergs inhabilitet som følge av ektemannens aksjehandler dominert mediene.

– Det er ingen tvil om at den saken påvirker mange i form av bildet av meg og mange medieoppslag – som jeg ikke alltid mener er helt riktig, de medieoppslagene – skaper selvfølgelig større utfordringer. Det skjønner jeg veldig godt, sier Solberg til TV 2, og legger til:

– Jeg har vært inhabil i mange saker som jeg ikke burde vært inhabil i. Da jeg var statsminister, så burde jeg hatt bedre oversikt enn hva jeg åpenbart hadde fordi min mann gjorde ting som var i strid med det vi var enige om, sier Erna Solberg.

Erna Solberg har i flere intervjuer varslet at hun ikke vil avklare spørsmålet om sin egen fremtid som partileder og statsministerkandidat ennå.

Blant velgerne er det om lag halvparten som nå mener Erna Solberg bør trekke seg som partileder for Høyre og droppe sitt statsministerkandidatur foran valget i 2025.

Blant Høyres egne velgere er det bare to av tre som nå mener at Erna Solberg bør være partiets statsministerkandidat. Resten mener det bør være en annen eller har ikke gjort seg opp en mening.

– Det er Høyres velgere og partiorganisasjon som bestemmer hvem som er dere kandidat og leder. Blant dem ser det ut til at jeg har solid støtte fortsatt, sier Erna Solberg.

Arbeiderpartiet går mest fram, og gjør altså sin beste måling på over ett år.

Det til tross for at det er Arbeiderpartiet selv som startet føljetongen med habilitetsskandaler denne sommeren.

Jonas Gahr Støre kunne ikke kommentere målingen. Isteden kommenterer nestleder Tonje Brenna, som selv har brutt habilitetsregelverket og utnevnt en nær venn til et styreverv, tallene. Brenna peker på Erna Solbergs habilitetsbryteri.

– Det er interessant at Arbeiderpartiet får et løft og Høyre får et fall. Det kan jo tyde på at vi klarer å være tydeligere på politikken. Det kan også tyde på at Høyre snubler litt i sine egne bein når de nå ikke bidrar i tilstrekkelig grad til å opplyse denne saken, som gjør at veldig mange sitter igjen med mange spørsmål knyttet til Erna Solberg, sier Tonje Brenna.

BRENTE SEG PÅ HABILITET: Arbeiderpartiets nestleder og kunnskapsminister Tonje Brenna, her foran Statministerens kontor der hun mandag deltok i regjeringskonferanse. Foto: Per Haugen / TV 2

Opptur for Venstre

Relativt sett gjør Venstre det skarpest på målingen. Partiet får 6,5 prosent – det er partiets beste oppslutning på mer enn åtte år, siden april 2015.

Partileder Guri Melby tror Venstres fremgang kan henge sammen med at samarbeidspartiet Høyres går tilbake.

– Vi vet at Høyre og Venstre kjemper om de samme velgerne. Altså folk som er opptatt av næringsliv, god økonomisk styring og av skolepolitikk. Det kan være at mange har snudd seg mot Venstre og ser at vi er et godt alternativ, sier hun.

FORNØYD: Venstre-leder Guri Melby er fornøyd med gode tall på målingen, selv om det kommer etter valget. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Melby utelukker ikke at skandalen rundt Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes' aksjehandler kan ha hatt utslag for Venstre oppgang.

– Vi vet at når det er mye negativ oppmerksomhet rundt ett parti, i dette tilfellet Høyre, så kan det jo hende at det er velgere som ser seg rundt etter et nytt parti. Og da vil jo jeg mene at Venstre er ett godt valg.

Ved valgene i 2009, 2013, 2017 og 2021 gikk Venstre til valg med Høyre-leder Erna Solberg som sin statsministerkandidat. Med under to år til neste stortingsvalg, i 2025, vil ikke lenger Guri Melby være like klar.

– Jeg opplever at for Høyre er det ikke et avklart spørsmål hva som skjer, og da kan det heller ikke være det for oss, sier Melby.