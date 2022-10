Høyre like stort som regjeringspartiene til sammen

PÅ TOPP: Høyre blir nok en gang landets største parti på oktober-målingen. Her fra besøk på Jøtul-fabrikken i Fredrikstad. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Høyre er fremdeles landets største parti, viser Kantars oktober-måling for TV 2.

Det skjer til tross for en tilbakegang på 1,7 prosentpoeng fra forrige måling.

Hadde det vært valg i dag, ville partiet fått en oppslutning på 26,1 prosent. Men partileder Erna Solberg har ikke lyst til å spekulere i hvorfor Høyre ligger så høyt.

– De ser jo dagens regjering også husker de kanskje den forrige. Kanskje de gjør en vurdering av det, men det må være opp til velgerne å gjøre, sier Solberg.

– Det jeg er opptatt av er at vi må finne løsninger på de store utfordringene fremover og jeg synes regjeringen går i feil retning på flere viktige tema for Norges velferd fremover.

Økning for Senterpartiet

Arbeiderpartiet faller under tjue-tallet for første gang på en TV 2-måling siden mars 2021. Med en nedgang på 1,4 prosentpoeng fra forrige måling, havner de på 19,4 .

Regjeringspartner Senterpartiet går derimot opp hele 2,1 prosentpoeng. De har dermed en oppslutning på 6,7 prosent.

Men tross Senterpartiets økning, har regjeringspartiene samlet en oppslutning på 26,1 prosent. Høyre alene har dermed like stor oppslutning som Ap og Sp til sammen.

Nestleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran innrømmer at de ikke er fornøyd med tallene.

– Vi har en jobb å gjøre, men for regjeringen handler det om trygg styring og rettferdig fordeling. Det er det som er jobben i situasjonen vi er i nå.

Tross dårlige nasjonale målinger over tid, har Skjæran fortsatt tro på tiden fremover.

– Jeg er trygg på at vi skal gjøre et godt kommunevalg neste år.

Rødt større enn SV

Rødt blir liggende på stedet hvil, mens SV går tilbake med 1,2 prosentpoeng. Dermed er Rødt på denne målingen større enn SV.

Det er partileder Bjørnar Moxnes (R) fornøyd med.

– Det er jo et signal fra innbyggerne som jeg tror de merker seg på regjeringskontorene. Det er nesten en dobling fra valget.

Partileder i SV Audun Lysbakken er enig i at det er en sterk side til venstre for regjeringen. Han tar likevel Rødts forbipasering med ro.

– Vi ligger greit an og det vi er mest opptatt av nå er å få forhandlet fram mest mulig rettferdighet for vanlige folk, de som sliter med renter og regninger og for miljøet i høst. Det skal jeg bruke kreftene på.

På denne måling svarer 6 prosent at de ville stemt på andre parti enn stortingspartiene. TV 2s tallknuser Terje Sørensen mener det er lite trolig at noen av dem ville fått inn en representant.

– Stemmene er godt spredt over hele landet og terskelen er velig høy for å komme inn med direkte mandater.